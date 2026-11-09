От Белграда до Еревана. Как Москва стремительно теряет мировое влияние
Последние неудачи России на Балканах наглядно показывают, с какими вызовами сталкивается Кремль
Возглавляемое студентами сербское протестное движение одержало впечатляющую победу на выборах над Александром Вучичем, который долгие годы занимал пост президента Сербии. Многие восприняли это как поворотный момент. Смена власти в Белграде стала очередным ударом по российскому президенту Владимиру Путину, который изо всех сил пытается сохранить ускользающее влияние Москвы на мировой арене на фоне затянувшегося вторжения в Украину.
Вучич руководил Сербией девять лет и последовательно выступал с пророссийских позиций в европейской политике… Ожидается, что его поражение еще больше ослабит позиции Путина на Балканах и вынудит его сосредоточиться на том, чтобы спасти хотя бы остатки былого влияния.
Несколькими днями ранее парламент соседней Румынии назначил