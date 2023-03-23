Дайан Фрэнсис

Дайан Фрэнсис

Редактор канадского National Post, старший научный сотрудник Atlantic Council

Москва в штопоре. Что ждет экономику России в ближайшем будущем

23 марта, 19:13
Эксклюзив NV
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Российская экономика рушится, поэтому Путин публично хвастался, что ее «экономический суверенитет» сильнее (Фото:REUTERS)

Российская экономика рушится, поэтому Путин публично хвастался, что ее «экономический суверенитет» сильнее (Фото:REUTERS)

Россия должна быть побеждена как экономически, так и на поле боя. И конец близок, что бы ни говорил Путин

Столкновение между Россией и Украиной носит междоусобный характер: Украина превращается в руины и живет за счет жизнеобеспечения Запада, доблестно пытаясь изгнать российских мародеров. Россия разваливается экономически. Треть россиян живут в ужасной нищете, а путинская война, которая, как предполагалось, продлится всего несколько дней, затягивается, убивая 200 000 или более человек, в основном молодых призывников, которых некомпетентные генералы используют в качестве пушечного мяса.

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Российская экономика рушится, поэтому Путин публично хвастался, что ее «экономический суверенитет» сильнее, чем когда-либо, и западные санкции не сработали. Он заявил, что безработица — на низком уровне, а ВВП России вырастет в этом году на 1,2%, больше, чем у некоторых его противников. Но он солгал. Россия упрется в стену.

Теги:   Экономика РФ Цена на нефть Падение ВВП Война России против Украины

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