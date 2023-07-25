Россия теряет на фронте свое главное преимущество. Что происходит? 25 июля, 20:58 NV Премиум

Буквально сегодня стало известно о том, что ВСУ взяли под свой контроль очень важную высоту

Это буквально гряда холмов вдоль реки, которая тянется от самого Бахмута на юг и возвышается над селами Клещеевка и Андреевка. Это означает, что эти села, а также южная часть Бахмута, находятся под огневым контролем ВСУ. Кроме того, контроль над этой высотой перекроет свободного использования российской армией дороги из Бахмута в Горловку. По ней идет часть припасов для бахмутской группировки. Вернее, шло.

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Также российские источники (я их называю, чтобы не выдавать никаких тайн), сообщают, что к северу от Бахмута ВСУ продвинулись на 1 км по направлению к высотам у села Берховка. Эти высоты позволяют контролировать уже северную часть Бахмута. Когда они тоже будут освобождены, то весь Бахмут окажется в огневом мешке. Он будет лежать, как на ладони, у украинских солдат и офицеров. В этом случае, части армии РФ вынуждены будут либо покинуть Бахмут, либо нести там высокие потери.

На южном фронте пока серьезных изменений нет. Сегодня прошла информация, что ВСУ продвинулись в районе Велика Новосілка на 1 км. К сожалению, там российская оборона очень крепкая.

Украина сейчас имеет преимущество в артиллерии. В чем оно выражается?