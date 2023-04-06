Четыре важных момента. Что происходит между Китаем и Россией 6 апреля, 09:52 Эксклюзив NV Путин очень хочет запустить проект «Сила Сибири-2», поскольку это позволит ему перенаправить на восток газ, который когда-то шел в Европу (Фото:REUTERS)

Год войны не сблизил две страны. Напротив, отношения стали более непростыми: положение России — все более отчаянное, а Китаю предстоит решить все больше дилемм

Государственный визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву стал первой встречей двух лидеров после второго вторжения России в Украину в феврале 2022-го. Несмотря на повышенное общественное внимание, которым всегда отмечены их саммиты на высшем уровне, эта встреча выявила несоответствие власти и интересов, усугубленное войной, и обнажила противоречия между нуждами России и выбором Китая.

Видео дня

Война России против Украины теперь доминирует над ее ресурсами и интересами. Москва все больше выстраивает вокруг этого все аспекты своей внутренней и внешней политики. Война также проявила слабость России во всех сферах власти: военной, информационной, кибернетической и экономической. Страна находится в большей дипломатической изоляции и под большими санкциями, чем когда-либо во время холодной войны, а ее лидеру предъявлено обвинение в совершении военного преступления. Редко испытание войной так быстро и резко меняло представление о крупной державе. Возможности России существенно уменьшились, фокус сузился, и ведет она себя теперь как региональная держава.

У Китая же напротив — глобальный портфель основных интересов. Некоторые он разделяет с Россией, особенно желание сформировать блок против западных государств. Они также одинаково одержимы паранойей по поводу «цветных революций», которые могут привести к смене режима — обеспокоенность, подчеркнутая в совместном заявлении по завершении визита Си. С этой целью Китай, по некоторой информации, теперь помогает России заблокировать YouTube, основной источник антивоенного цифрового контента.

Но Китай сохраняет сильные экономические интересы в отношениях с Западом, и он должен уравновешивать свои отношения между Россией и Западом. Это означает, что Китай, скорее всего, не захочет нести значительные расходы или риски, чтобы поддержать войну России. В этом смысле он совсем ей не союзник.

Совместное заявление России и Китая проявило эти различия, проявившиеся, по крайней мере, четырьмя разными способами.