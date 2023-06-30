Пригожин — не самостоятельная фигура. Что произошло в России и чего ждать дальше 30 июня, 12:49 NV Премиум

Это такая обычная феодальная история

Выводы из так называемого мятежа Пригожина всеми будут сделаны. По большому счету самый главный вывод, который должно сделать российское руководство, российское государство, связан с тем, что создание любых вооруженных военных образований вне государства угрожает стабильности даже такого диктаторского режима, как режим Путина.

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Очевидно, Путин искренне был уверен, что он может создать альтернативу российским вооруженным силам. Однако, как это всегда бывает в диктатурах, по крайней мере в диктатурах такого типа, которую мы наблюдаем в Российской Федерации, сам пришел к выводу, что автономная военная сила угрожает стабильности в его государстве.

То, что Путин еще накануне путча Пригожина поддержал решение Министерства обороны о том, что все военные формирования должны перейти на контракты с Минобороны, лишний раз говорит в пользу такой версии. С другой стороны, именно это решение могло стать не причиной, а следствием того, что в высшем политическом и военном руководстве России начали осознавать, что надо избавиться от Евгения Пригожина и его чрезмерной силовой автономии.

Главное, что произошло — Вагнер перестал быть самостоятельной силой на российской политической сцене.