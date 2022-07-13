Все это для Путина не имеет значения. Как Запад должен помочь Украине 13 июля, 20:23

Проблема Украины заключается в том, что ей не хватает боевой мощи, чтобы быть уверенной в своем успехе

Несколько недель я был в Киеве, частично в качестве приглашенного научного сотрудника в ведущей украинской лаборатории идей Центра трансатлантического диалога. Киев — удивительно элегантный и красивый город, европейская столица высшей лиги. Регулярные предупреждения о воздушном налете, приходящие на телефон, а также зловещие сирены в стиле Второй мировой войны, теперь в значительной степени игнорируются — несмотря на случайные ракетные удары.

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Кафе и рестораны открыты и по большей части заполнены. Именно в одном из них я встретил высокопоставленного представителя правительства Украины, который позвонил мне, выразив одобрение тому, что я говорил в международных СМИ. «Вы знаете, не так ли, что в это время в следующем году русский солдат может сидеть прямо там, где вы находитесь, — сказал он после резкого вступления. — Мы проигрываем эту войну».

Он прав. Были большие победы под Киевом, Черниговом и Харьковом. Но с неудачами в Донецке и Луганске приходит ужасающее осознание того, что это, вероятно, будет очень кровопролитная война, которая продлится годы. Береговая линия страны находится в руках оккупантов, а ее порты заблокированы. Серьезный экономический кризис надвигается как в Украине, так и шире. Пока Украина не выигрывает, она проигрывает.

На саммите НАТО было заявлено, что он будет «адекватно» помогать государствам-членам в оказании поддержки Украине, признавая при этом «конкретную ситуацию» каждого члена — предположительно, конкретную ситуацию некоторых стран, не желающих вносить полезный вклад в защиту Украины.

Помощь в виде оружия по-прежнему тщательно перечисляется, классифицируется и подсчитывается — таким образом помогая российским разведчикам выполнять их работу, часто давая им точную информацию о количестве и возможностях оружия, предоставленного донорами.

Единственное, что останавливает сейчас россиян, — это украинские солдаты

Несмотря на все это, западное оружие помогло Украине удержать оборону и, вероятно, продолжит это делать. Однако оно не сможет возложить на российских лидеров стратегически значимые издержки.

Между 20 000 и 30 000 убитых солдат и одна треть танковых войск России, превращенная в металлолом — все это для Владимира Путина не имеет никакого значения. Генералы уволены или убиты? Что ж, там, откуда они пришли, их ещё полно. Главное, что первоначальная цель России по нейтрализации Украины как жизнеспособного государства достигается.

Стратегические цели

Для Украины, как и для России, ключевой стратегический фронт находится на юге. Возвращение Херсона — древнего города на побережье Черного моря, который Россия, похоже, планирует аннексировать в рамках своей схемы «возвращения русских земель», — станет настоящим ударом для Кремля. Украинские войска, вступающие в Крым, который находится в нескольких минутах езды на танке от Херсона, будут посылать сообщение: «Вот как выглядит стратегическое поражение».

Так что попытка эта имела бы смысл как с военной, так и с политической точки зрения. Но по сути проблема Украины заключается в том, что ей не хватает боевой мощи, чтобы быть уверенной в успехе. Тенденция поставок оружия далека от того, что необходимо для обеспечения возвращения украинских земель и последующего прекращения этой войны — путем переговоров или вооруженным путём.

Несколько недель назад США объявили в качестве своей цели «ослабление России до такой степени, что она не сможет делать то, что она сделала во время вторжения в Украину». Это все очень хорошо, но проблема в том, какими средствами Запад решил прийти к этой цели — путём долгосрочного истощения или с помощью решительного поражения.

Разыскивается: большая огневая мощь

То, что Запад называет своим «арсеналом демократии», уже открыто, но не совсем. Серьезные сомнения касаются того, серьезно ли США относятся к своим военным целям. Вопрос в том, хотят ли Соединённые Штаты, чтобы украинцы победили, или они хотят, чтобы они истекали кровью годами?

Если первое, то необходимо очень скоро принять меры для высвобождения тысяч танков M1 Abrams, боевых бронированных машин Bradley, артиллерийских орудий, ударных вертолетов и других систем, большая часть которых в настоящее время находится на хранении, а не на вооружении.

Нет необходимости истощать какие-либо подразделения вооруженных сил США. Между прочим, все это вооружение было специально разработано для уничтожения того вооружения, которое сейчас развертывают русские. Обещание Байдена «поддерживать Украину столько, сколько потребуется» звучит обоюдоостро. Без ступенчатых изменений в поставках вооружений фраза «столько, сколько потребуется» — слова, которые мы уже слышали от западных лидеров в отношении Ирака и Афганистана, — может означать действительно очень долгое время. Есть, конечно, к сожалению, еще возможность того, что Западу попросту надоест эта долгая война.

Должна начаться подготовка к переходу от «системы капельного питания» вооружением, исчисляемого единицами, к помощи, выраженной трехзначными цифрами. Украина также нуждается в обширном и систематическом режиме для формирования и обучения бригад, способных возложить на Путина эту действительно высокую стратегическую цену. Такой системы массового «обучения и оснащения», похоже, не планируется.

По возвращении в Киев, партнер коллеги Сергей (до февраля он работал продакт-дизайнером) был командирован в Донецкую область — две недели назад. Сейчас он живет в бункере недалеко от линии фронта. Его группа вооружена старым советским снаряжением, а боеприпасы к их оружию заканчиваются.

С момента развертывания подразделения Сергея двое уже были убиты. В лучшем случае он будет проводить такие развертывания в течение многих лет, в то время как остальной мир будет скучать, НАТО укрепит свои границы, а Запад предоставит Украине ещё немного оружия. Единственное, что останавливает сейчас россиян, — это украинские солдаты и их по большей части устаревшее оружие.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок The Conversation. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал опубликован на The Conversation

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