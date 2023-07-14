США не захотели провоцировать Москву. С чем остается Украина 14 июля, 14:37 NV Премиум

Сделан упор на поставку оружия Украине, чтобы сделать ее менее аппетитной мишенью для хищного Кремля

Многие члены Большой семерки, НАТО и Евросоюза пересекаются в этих организациях. Четыре страны G7 входят в ЕС и шесть — в НАТО. Поэтому неудивительно, что общий подход трех организаций к войне Москвы с Украиной имеет схожие характеристики. Все три организации активно поддерживали Украину с тех пор, как в феврале 2014 года началась агрессия Москвы, и тем более, когда она начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года. Все отстаивают право Украины на мир и стабильность, которые должны обеспечиваться либеральным международным порядком. Поскольку Соединенные Штаты лидируют в НАТО и G7, обе организации оказали значительную поддержку Украине, гарантируя, что президент России Владимир Путин не сможет достичь своей цели по установлению эффективного политического контроля в стране.

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В то же время, опять же при решающем влиянии США, Большая семерка, как и НАТО, избегала шагов, которые могли бы показаться Москве чрезмерно провокационными, — четкого призыва к победе Украины над агрессией Москвы или решительных шагов, которые привели бы к ускорению украинской победа. Таким образом, лучше всего рассматривать Совместную декларацию о поддержке Украины, опубликованную Большой семеркой 12 июля в связи с саммитом НАТО в Вильнюсе, как двухэтапный процесс, на который в основном повлияли США.

Декларация G7 — это шаг к укреплению безопасности Украины, но не очень большой

На саммите НАТО было подготовлено не вдохновляющее коммюнике об отношениях между Украиной и НАТО, которое лишь немного вышло за рамки формулировок саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году. Декларация G7 была приурочена к саммиту НАТО, поскольку вопрос о вступлении Украины в НАТО связан с вопросом гарантий безопасности. Оба предназначены для решения трудного вопроса о том, как независимая Украина может жить в мире и безопасности рядом с враждебной Россией. Поэтому неудивительно, что декларация G7 — это шаг вперед к укреплению безопасности Украины, но не очень большой.

В декларации утверждается право Украины выбирать свой курс, присоединяться к Западу и свободу от запугивания и агрессии. Но она не предлагает коллективных действий G7, которые могли бы обеспечить большую защиту от будущих провокаций Кремля. Вместо этого поощряет двусторонние договоренности между Украиной и отдельными государствами G7. Делает упор на поставку оружия Украине, чтобы сделать ее менее аппетитной мишенью для хищного Кремля. Это разумная концепция, но менее эффективная, чем реальная гарантия со стороны стран Большой семерки силового ответа на будущую агрессию Кремля. Тем не менее, даже этот шаг подрывается тем фактом, что все страны G7 — за возможным исключением Великобритании и, возможно, теперь Франции — не хотят посылать Украине более современное оружие, необходимое ей для нанесения решающего удара по российским силам на своей же территории.

Российские эксперты назвали коммюнике НАТО разочарованием для Киева, но выразили некоторое недовольство Декларацией G7. Их настоящая ярость, однако, направлена на Париж после решения Франции отправить Украине ракеты большой дальности SCALP. Это подчеркивает разногласия Франции с Вашингтоном, который до сих пор не желает отправлять ракеты комплексы ATACMS. Смелость президента Франции Эммануэля Макрона можно только приветствовать, но нет замены сильному лидерству США.

Перевод NV

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