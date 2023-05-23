Валерий Романенко

Валерий Романенко

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ

Критический момент для Украины в небе. Что сейчас решается?

23 мая, 20:13
NV Премиум
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У нас дни важны — не то, что месяцы

Россия создает «элитную» авиационную группу для атак против Украины. Британская разведка сообщает, что такая группа будет состоять как минимум из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также ударных вертолетов. Она будет отличаться от регулярных авиационных частей, где полк был полностью укомплектован, например, истребителями-бомбардировщиками или истребителями. Таким образом, переходят к полкам смешанного состава.

Видео дня

Сейчас, в ожидании нашего наступления, у них все силы брошены на то, чтобы наносить удары по наземным целям. Если формируются такие подразделения, там будет немножечко иначе, чем в регулярных авиационных частях. Су-34 — это современные истребители-бомбардировщики. Су-24 — это старые бомбардировщики, у нас такие же. И эскадрилья вертолетов. То однозначно Россия не будет воевать за завоевание превосходства в воздухе. Все это нацелено на поддержку сухопутных войск — то ли в обороне, то ли, возможно, они снова попытаются какие-то штурмы устраивать где-то в Донецкой области.

Как это может повлиять на ход войны? А так, как ЧВК Вагнера повлиял на ход войны? Были просто «мясные» атаки, а сейчас будет то мясо, но запакованное в этой жестянке — консервированное «мясо» будет лететь.

Как это будет выглядеть?

Теги:   Авиаудар F-16 Су-34 Война России против Украины

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