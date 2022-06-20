Путин снова повышает ставки. Какую ошибку совершила Европа 20 июня, 16:22 Цей матеріал також доступний українською

Россия резко сократила поставки газа в Европу. Цены снова заоблачные

Немцы внедряют программу «прикрути». Австрийцы расконсервируют угольные мощности. Продолжение следует.

Что вышло? Европа снова ступила на ложную тропу компромиссов с Путиным. А Путин снова воспринял это за слабость и начал повышать ставки. О чем идет речь? Несколько месяцев назад Путин в одностороннем порядке потребовал перехода на оплату газа в рублях. Фактически, нарушая контрактные договоренности, потребовал изменить условия того же контракта. И чтоб ему платили в рублях. А иначе угрожал отключить газ.

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Что дальше? Полностью условия Путина Европа не выполнила. Но самые крупные покупатели пошли на смену контракта. В результате, часть Европы (16% российских продаж) осталась без российского газа, а другие подписали новые приложения и согласовали новые условия оплаты, пойдя навстречу Путину. Чтобы он не отключил газ.

Как воспринял это Путин? Конечно, как слабость. И начал давить дальше. И сейчас он «сушит» Европу, значительно снизив поставки газа по Северному потоку и прикрутив турецкий газовый путь.

Повод? Говорит, что не может качать газ по Северному потоку, потому что там турбины нет. А турбина в Канаде — на ремонте. И санкции не разрешают ту турбину поставить в Европу. Влияя на способность работы Северного потока — 1. Канадцы в эти игры не играют и санкции обходить не дают. Канадцы молодцы. Все должны быть как канадцы.

Путин снова шантажирует.

Может ли Россия продолжать выполнять свои обязательства? Может быть. Потому что можно разобрать Северный поток — 2 и достать турбину оттуда. Можно увеличить поставки газа по украинской трубе. Или по трубе, идущей через Беларусь и Польшу. Но Газпром, то есть Путин, этого не делают. Они шантажируют Европу, говоря или фактически отменяйте санкции и дайте эту турбину. Или не будет газа.

Если бы Европа консолидированно послала Путина с его требованием платить за газ в рублях, то этого бы не произошло. Но ЕС прогнулся. Испугался, что Путин отключит газ. И нарвался прямо на следующий шантаж. Так будет постоянно. Пока Европа не поймет, что никакие уступки Путину не доводят до добра.

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