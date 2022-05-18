В Украине разворачивается несколько драм. Обзор последних событий войны 18 мая, 17:02 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Представляю вам «незапланированное» обновление

Список сокращений:

САА — Общевойсковая армия (Россия)

БТГ — Батальонная тактическая группа (700−800 военнослужащих, Россия)

ГМРД — Гвардейская мотострелковая дивизия (Россия)

Видео дня

Keystone Cops в Москве — Министерство обороны (Россия)

КIA — убит в бою

ЛОК — Линия контроля (старая линия фронта между Украиной и сепаратистами на Донбассе)

ОБТ — основной боевой танк

Мех — механизированная бригада (Украина)

МВД — пропал без вести

МСБ — Мотострелковая бригада (Россия)

МСД — Мотострелковая дивизия (Россия)

OPSEC — операционная безопасность (предотвращение непреднамеренного раскрытия потенциально важных или конфиденциальных данных)

ЧВК — частная военная компания/подрядчик

ГСМ — бензин, масло, смазочные материалы

РФА — армия Российской Федерации

Южный ОСК — Южный военный округ (Россия)

Танк — танковая бригада (Украина)

ТР — танковый полк (Россия)

ВКС — Воздушно-космические силы (Воздушно-космические силы, Россия)

Стратегия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально выступает против членства Финляндии и Швеции в НАТО.

Как правило, западные СМИ де-факто молчат о рассуждениях Эрдогана. В лучшем случае упоминаются его жалобы на Швецию и Финляндию, «укрывающую террористов». И ни слова о том, что речь идет о РПК — «Рабочей партии Курдистана» — банде, которая не только преследует маоистскую идеологию, воюя с Турцией с середины 1980-х, и официально запрещена, но и полностью игнорируется, если не открыто поддерживается большей частью ЕС и НАТО. И ни слова о том, что РПК решительно поддерживает Москву (это ее традиционный сторонник) в отношении войны в Украине.

Вы так не думаете? Будьте моим гостем…

Вы так не думаете? Будьте моим гостем

В одном из интервью с лидером РПК Дюраном Калкаланом в начале марта этого года он объясняет, что украинское правительство является пособником и слугой Запада, не представляет волю украинского общества и не контролирует независимое и суверенное государство. Наоборот, это банда, отвечающая за схему эксплуатации и грабежа, а банды есть банды: все плохие. Насколько я знаю, Калкалан не отказался ни от чего вышеупомянутого.

Но, эй, Эрдогана же тут быть не может. Нет. Он де-факто диктатор. Что еще хуже, диктатор Турции, а Турция — неважно, что она член НАТО с 1950-х годов — широко презирается в Европе и США. Следовательно, Эрдоган должен ошибаться, что бы он ни делал и/или ни говорил. Прежде всего: дело не только в том, что так говорят добрые греческие христиане (и не только в том, что они игнорируют запрет ЕС на транспортировку российской нефти, утроив количество своих кораблей, экспортирующих российскую нефть в наши дни, или игнорируют использование Путиным «Хизбаллы» и чеченцев для убийства украинских христиан). Это не кто иной, как Люди, Нуждающиеся в Свежем Воздухе, которые уже много лет являются самыми большими друзьями РПК.

Еще в 2014 году они убедили «сирийское отделение» РПК — YPG — переименовать себя в «Сирийские демократические силы» (и открыто хвастаются этим «подвигом»), а затем объявили его «наиболее эффективным союзником в борьбе с ДАИШ (он же ИГИЛ)» в Сирии. Соответственно, конгломерат PKK/YPG/SDF — «хорошие парни», независимо от того, что они делают с Турцией (включая курдов в Турции), с курдами в Сирии или с местными суннитскими арабами Сирии и Ирака…* — и, таким образом, снабжаются, вооружены и обучены не только США, но и половиной НАТО.

Действительно, с тех пор, как западные СМИ и большая часть западной интеллигенции широко (и ошибочно) объявили конгломерат PKK/YPG/SDF «курдами», никому и в голову не приходит объяснить, что в те времена, когда Эрдоган взобрался к вершинам власти и получил широкое признание как «великий реформатор» на том же Западе, который презирает его сейчас — он сделал это при широкой поддержке курдов Турции, масса которых даже больше расходятся с РПК, чем Эрдоган и его ПСР могли когда-либо мечтать… или что существуют гораздо более крупные организации иракских курдов, поддерживающие теплые отношения с Эрдоганом…

Поэтому, пожалуйста, примите и осознайте это: просто никак не могут все эти хорошие люди — Пентагон, Греция, большая часть НАТО и т. д. — ошибаться… Нет.

Так или иначе… По данным «Людей, нуждающихся в свежем воздухе», сейчас в Украине 105 БТГ РФА: за последние три недели их число увеличилось на 20. Я не уверен, удалили ли они из этого числа всех, кто признан непригодным к дальнейшей борьбе за последние две недели, и считают ли они только РФА, без сепаратистских БТГ, или последние тоже включены.

В свою очередь, по мнению западных наблюдателей, Украина должна иметь не менее 27 бригад, дислоцированных на линии фронта от севера Харькова до юга Николаевской области. Т. е. общий баланс сил примерно 105 российских (и/или сепаратистских?) батальонов против чуть более 80 украинских батальонов. Только в районе Донбасса — между Изюмом и Угледаром — у РФА должно быть 68 своих (и/или сепаратистских?) БТГ против примерно 48 украинских батальонов.

Это хорошее объяснение того, почему украинцы отражают массу российских атак: РФА (и сепаратистам) просто не хватает соотношения сил для той операции, которую они пытаются провести.

Воздух

Рано утром 16 мая ВКС запустили не менее двух Х-59 по мосту через Днестровский лиман в Одессе. Как минимум одна ракета не попала в цель. Около полудня еще один самолет ВКС подошел к Одессе, чтобы выпустить свои Х-59, но выстрелил только один, и он был заявлен как сбитый. Затем ночью район Яворова снова был обстрелян, но Киев не сообщил достаточно подробностей, чтобы сделать вывод: известно лишь, что обстрелу подвергся «военный объект». Позднее украинцы заявили о сбитии четырех крылатых ракет «Калибр» (все — со стороны Черного моря): трех на подходе к Львовской области и одной в Николаевской области.

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Немного о Х-59. Теоретически развертывание такого оружия звучит очень просто: введите координаты цели, отпустите и, когда придет время, включите ТВ-ГСН, а затем наведите на цель. На самом деле многое может пойти не так.

Прежде всего: масса Х-59, находящихся на складах ВКС, была изготовлена ​​еще в 1980-х, по крайней мере, в начале 1990-х. Можно продлить срок годности такого оружия за счет периодического технического обслуживания, но никто в России не может сказать, проводилось ли это с тех пор. А «хай-тек» советского производства 1980-х был известен как «характерный», да еще и чрезвычайно чувствительный к правильному обращению — по крайней мере, между его пользователями. Неудивительно, что около 60% Х-59 выходят из строя уже при выпуске или вскоре после него. Например, двигатели не включаются, и ракета камнем падает на землю (или в море). Или канал передачи данных, необходимый для наведения на цель, не работает и т. д. Т. е. с Х-59 многое идет не так задолго до того, как они достигают зоны цели — что видно и из украинских отчетов об одиночных ракетных ударах,

Даже если ракета работает так, как ожидалось, ее все равно нужно навести на цель. Для этого на Х-59 установлена ​​"электронно-оптическая" головка самонаведения. По сути: телекамера, изображения с которой затем передаются на самолет, который ее запустил, чтобы экипаж мог управлять ею (поэтому так важно, чтобы работал канал передачи данных). То, что может показаться «легким» в компьютерной симуляции или игре, на практике выглядит совсем иначе.

Кроме того, вы ограничены кабиной боевого самолета, выполняющего боевую задачу в реальном мире: ракета летит быстро, дисплей в кабине маленький, самолет в полете трясет, и поэтому у оператора возникают всякие проблемы даже с поиском своей реальной цели, особенно если цель находится в густонаселенном районе. Чего же тогда удивляться, когда несколько недель назад Х-59, обстрелявшая Киев во время визита Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, не попала в цель (оружейный завод) примерно на 500 с лишним метров.

Вернемся к текущим событиям… Украинцы заявили о сбитом ВКС Су-25, но не назвали район. Более того, ВВС Украины должны были нанести удар по командному пункту РФА где-то севернее Северского Донца. Насколько мне известно, Keystone cops в Москве (так автор называет Минобороны России — смотрите список сокращений в начале текста — НВ) заявили, что украинские самолеты не были сбиты.

Разрушительные операции

Не имея войск, баллистических и крылатых ракет, а также все меньше танков и другой бронетехники, Keystone Cops сейчас делают все возможное, чтобы отвлечь украинцев от событий в битве за Донбасс и не дать им передислоцировать туда свои подразделения.

16 мая отряд спецназа был обнаружен после пересечения границы с Украиной в Сумской области и попал в засаду пограничников. Один из последних был убит, но русские вынуждены были отступить. Сегодня утром не менее пяти ракет неизвестного (мне) типа попали в город Ахтырка Сумской области, пять человек получили ранения.

Хуже всего был ракетный удар, нанесенный вчера утром по 169-му учебному центру под поселком Десна в Черниговской области. Там восемь человек были убиты и 16 ранены.

Битва за Донбасс

Севернее Харькова украинцы расширяют прорыв к российской границе в районе Старицы, ведут бой с БТГ 200-й ОМСБр в Терновой. Одновременно поступают сообщения о том, что их спецназ форсировал Северский Донец где-то южнее и совершает налеты на российские позиции на всем протяжении от Лосовки до Шевченково на востоке и до Гонтаровки на юге (все эти места восточнее Северского Донца). Действительно, российские источники сообщают о понтонном мосту через реку и о наступлении украинцев на Волчанск. Не уверен, насколько это правда, но мы обязательно увидим это в ближайшие дни.

В других частях Северского Донца почти непрерывно происходят ожесточенные артиллерийские обстрелы, но, похоже, ни одна из сторон не продвигается вперед. По крайней мере, пока дело не доходит до Северодонецка. Там выяснилось, что русские вошли в село Сыротин на южной окраине Северодонецка — потому что украинский генштаб сообщил, что их вытеснили сегодня рано утром. Учитывая, что РФА захватила все руины Рубежного и по крайней мере половину Воеводинки, думаю, это хорошая иллюстрация того, какое давление русские оказывают на Северодонецк.

Не менее серьезной — и это еще один повод для этого «незапланированного резюме» — является ситуация в районе Попасной. За последние два дня русские захватили Александрополье к северу от Попасной, вышли к Пилипчатино к западу от Попасной и продвинулись на юг, чтобы захватить Новозвановку. Таким образом, они расширили свою брешь в ЛК примерно на 4−5 км и собираются превратить этот бой в маневренный.

Мариуполь

Судя по ряду сообщений, достигнута договоренность о полной эвакуации украинского гарнизона. Вчера командир гарнизона Денис Прокопенко сообщил, что защитники Мариуполя выполнили свою задачу, продержались 82 дня, и теперь пришло время их эвакуировать. Практически одновременно Keystone Cops в Москве заявили о своем согласии вывести раненых украинских военнослужащих из комплекса «Азовсталь» в Новоазовск (город в Донецкой области, удерживаемый сепаратистами).

Затем путинский RT опубликовал видео, на котором гражданские автобусы вывозят украинских военнослужащих с завода «Азовсталь», и сообщил, что «было эвакуировано 300 боевиков, около 50 из них ранены». Он добавил, что еще 2227 человек должны сдаться утром. Два Т-80 36-й бригады морской пехоты были обнаружены сегодня утром почти в целости и сохранности.

Это может означать: битва за Мариуполь окончена, и она закончилась поражением украинцев и эвакуацией гарнизона. Неудивительно, что в Украине уже достаточно бурная реакция. Некоторые говорят даже о предательстве. Неудивительно, что Зеленский и его правительство пытаются объяснить, как важно спасать опытных военных…

Слишком легко болтать о «героях» — и жаловаться на предательство — находясь где-то в безопасности за сотни, если не за тысячи километров. Никто из нас не находился там в осаде и не сражался 80 с лишним дней с превосходящими силами россиян, рискуя здоровьем и жизнью. Войска полка «Азов», 36-й бригады морской пехоты, территориальной обороны, погранвойск, КОРД и части местной милиции — делали. И воевали до тех пор, пока не стало смысла продолжать воевать.

Юг

Николаев был поражен залпом БМ-27 рано утром 16 мая: украинцы ответили артиллерийским обстрелом аэропорта Чернобаевка.

***

*Первое, что сделала РПК, захватив большую часть северо-востока Сирии в 2011—2012 годах, — это достигла соглашения с асадистами о захвате власти. Второе заключалось в том, чтобы убить или отправить в изгнание лидеров 13 местных курдских политических партий, а третье — поставить их движения под свой контроль.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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