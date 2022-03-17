Иначе на нас снова нападут. Какой выбор должна сделать сейчас Украина 17 марта, 14:17 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Украинцы сейчас всей нацией расплачиваются за инфантилизм 30 лет независимости

За последние восемь лет мы совершили столько ошибок, сколько могли совершить. Особенно за последние три года. Когда президент Зеленский заявил, что закончил войну у себя в голове, это была не его личная точка зрения — точка зрения подавляющего большинства украинцев. Проблема в том, что в голове владимира путина эта война никогда не заканчивалась. И ничего не изменилось из-за того, что она закончилась в голове Зеленского и миллионов украинских граждан, сейчас сотнями тысяч покидающих свою родную землю, потому что она находится под обстрелами врага. Мы не желали этого понимать. И не выполнили многих вещей, которые должны были выполнить.

У нас было много времени. Сначала мы упустили, за первые 25 лет нашего существования, возможность присоединиться к Европейскому Союзу и НАТО — в то время, когда россия никому не могла создать какие-либо проблемы с этим присоединением. Но мы тогда тяготели к особым отношениям с рф. Приоритетом наших граждан был дешевый газ, а не мощная армия. Это привело в 2014 году к оккупации Крыма и Донбасса. С тех пор приоритетом нашего государства должна стать армия: весь бюджет — на Вооруженные силы. Вместо этого мы потратили миллионы, если не миллиарды, на социальные проекты, на дороги, условно говоря, и это нравилось большинству наших соотечественников, в том числе и многим из тех, кто сейчас покидает свои родные дома из-за войны. Мы должны были стать бедной страной с сильной армией, но мы такой страной не стали.

Израиль, например, такой страной стал в 1948 году. Богатой страной он стал позже, спустя 30 лет после того, как пережил первую войну, а до этого израильтяне жили бедно, но в собственном государстве, и побеждали в войнах. Если мы не согласимся с этой концепцией — бедная страна с сильной армией, то Украинское государство, несомненно, исчезнет с политической карты мира. Не после этой войны, то после следующей.

Если мы не сделаем выводов, если после этой войны, как бы она ни закончилась, будем полагать, что наша главная задача — это социальные проекты и инфраструктура, то, к моему большому сожалению, эту инфраструктуру уничтожат так, как сейчас уничтожают то, что мы построили за последние годы.

Следует четко заявить, что нам необходимо сделать. Во-первых, взрослеть тем, кто останется в Украине. Во-вторых, делать реальные выводы из произошедшего. В третьих, согласиться с тем, что этой страной могут управлять только люди с такой политической программой. Популизм должен быть выметен из жизни раз и навсегда.

В голове Владимира Путина война никогда не заканчивалась

Я надеюсь, в украинской жизни больше не будет пророссийских политических сил. Надеюсь, что те люди, которые сегодня руководят нашим государством, сделают все необходимые выводы, и даже если потерпят поражение на следующих выборах, все равно не будут никогда возвращаться к популистским программам и лозунгам, дабы вернуться к власти. Вот это должна быть задача нашего национального единства.

Я понимаю, что многим неприятно это слышать. Когда я говорю о бедном государстве и сильной армии, немногие хотят жить в таких условиях. Но выбор крайне простой: либо живем в таких условиях, либо сидим в подвалах. Прячем своих близких, волнуемся за своих родителей и детей. Выбор не такой уж и привлекателен, как это казалось жителям нашей страны за последние десятилетия. Украинцы сейчас всей нацией расплачиваются за инфантилизм 30 лет независимости.

Если кто-то чего-либо не понимал, то в 2014 году должен был понять, но о чем мы говорим — помните эти насмешливые фразы: «А то Путин нападет, хахаха». Хочется сейчас спросить этих людей: «Ну что, как Путин? Не совершил нападение?»

Понимаете, я вовсе не считаю, что любой народ, в том числе и украинский, должен взрослеть такой кровавой ценой. Должен взрослеть, видя руины Харькова, обстрелянный Чернигов, уничтоженную Ахтырку, Мариуполь, который превращают в Алеппо. Но это уже происходит. У нас есть тот сосед, который есть, и этот сосед желает, чтобы Украинского государства не было вообще, и не было украинского народа. О чем мы можем договориться с ним? О перемирии. О чем бы мы сейчас не договорились с россией, если вообще о чем-нибудь договоримся, это будет перемирие, не мир. И до следующей войны мы должны быть готовы на таком уровне, чтобы любой московитский лидер знал, что его армия будет уничтожена на наших дорогах. Тогда и войны не будет.

Мир в Центральной и Восточной Европе будет возможен лишь тогда, если Украина станет сильной. Мир в Центральной и Восточной Европе будет возможен лишь в том случае, если Украина окажется под западным ядерным зонтиком. Нейтральная Украина, если мы договоримся с агрессором о нейтралитете и каких-либо гарантиях безопасности, будет территорией, на которую нападут не в 2022 году, так в 2025-м. Если, конечно, путинский режим сохранится, — а я надеюсь, усилия цивилизованного мира уничтожат этот режим. Но опять же, если после того как наша страна договорится о перемирии с Россией, это станет поводом для ослабления западных санкций, и готовьтесь к следующей войне спустя два-три года.

<...>

Пока есть Путин, ничего не изменится. Если его не станет — каким-то образом, политическим, не политическим, —начнется депутинизация, оттепель. Россиянам потребуется договориться с Западом, вернуть свои деньги, стабилизировать свою экономику. Они все это начнут делать. Возможно, даже решат вопросы нашей территориальной целостности, отдадут нам оккупированные территории, возможно даже включая Крым. Но лет через 10−15 на нас снова нападут. Уже лучше подготовленными и учтут все уроки Путина.

Мы можем создавать сильную армию и думать об экономике одновременно, но надо понимать, что нападение врага может уничтожить любые экономические достижения. Сегодня у нас есть шанс создать сильную армию и сильную экономику, потому что сейчас мир будет смотреть на наше восстановление. И я не против того, чтобы мы развивали экономику, я против того, чтобы мы делали это за счет Вооруженных сил Украины. Есть очень простой выбор: либо это будет сильное милитаризованное Украинское государство, либо Украина исчезнет и превратится в часть РФ, по которой будут ездить танки и стрелять в людей.

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