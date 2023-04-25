Кристиан Бюгер

Кристиан Бюгер

Профессор международных отношений Копенгагенского университета, соруководитель сети SafeSeas

Россия активно шпионит в Северном море. Что происходит

25 апреля, 21:29
NV Премиум
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Россия систематически составляет карты, фиксирующие уязвимые участки морской инфраструктуры в Северном море

Новый документальный фильм, снятый консорциумом общественных вещателей Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии, раскрыл то, что, кажется, представляет серьезную угрозу морской и подводной энергетической и информационной инфраструктуре в Северном море и Балтийском регионе. В «Войну теней» включены кадры российского исследовательского судна «Адмирал Владимирский», якобы собирающего данные о ветряных электростанциях, газопроводах, силовых и интернет-кабелях.

Видео дня

В фильме, который не так давно широко освещался в британской прессе, утверждается, что Россия систематически составляет карты, фиксирующие уязвимые участки морской инфраструктуры в Северном море. Это позволит России узнать о любых ее слабых местах — например, о местах пересечения подводных энергетических и информационных кабелей, что облегчит проведение диверсионной атаки, если Кремль сочтет это необходимым.

Теги:   Россия Северный поток Северное море

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