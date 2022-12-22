Оцените планы военной машины России. Что озвучил Шойгу 22 декабря, 14:21

У нас в СМИ мало внимания уделили военной коллегии Минобороны РФ, на которой выступил Шойгу. А зря

В основном все писали о желании Шойгу поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет. Но эксперты обратили внимание на другие его заявления, которые говорят о том, что Россия готовится к длительной войне. Не на один год. Оцените планы военной машины России. Это полезно знать, чтобы не испытывать иллюзий. Шойгу планирует:

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— Сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии.

— Переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте.

— В Воздушно-десантных войсках необходимо дополнительно сформировать две десантно-штурмовые дивизии.

— Для каждой общевойсковой (танковой) армии содержать смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации численностью 80−100 боевых вертолетов.

— Кроме того, дополнительно сформировать три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк, шесть бригад армейской авиации.

Может ли война закончиться в следующем году?

— Для создания артиллерийского резерва на стратегических направлениях сформировать пять артиллерийских дивизий военных округов, а также артиллерийские бригады большой мощности.

— В береговых войсках Военно-морского флота на базе существующих бригад морской пехоты сформировать пять дивизий морской пехоты.

— Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность Вооруженных сил до полутора миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тыс. человек.

В общем, видя цели и задачи, которые ставят себе россияне, можно уверенно говорить, что Кремль готовится к войне, которая не закончится через две-три недели или через два-три года. Нет, это масштабный и жесточайший военный конфликт, который может длиться очень долго. Кстати, если кто-то думает, что это не так, то он имеет на это право. Я переубеждать не буду. Когда я говорил, что будет война, то мне тоже говорили, что я раскачиваю лодку, нагнетаю и заявляю это для рейтинга, ведь власть сказала, что угрозы нет и надо готовиться к шашлыкам. Так что я привык к подобному отношению со стороны тех, кому розовые очки и иллюзии дороже реального взгляда на происходящее.

Может ли война закончиться в следующем году? Может в случае отстранения Путина от власти или же разгрома российской армии, окружения большого количества российских военных и деморализации армии РФ. Эти два варианта мне нравятся, но они маловероятны. Для первого варианта необходимы условия среди элит, которые еще не наступили, а для второго необходимо одномоментное поступление всего оружия и БК к нему, которые назвал Главком. Поэтому пока все говорит о затяжной войне. И у меня нет сомнения в том, что мы ее выиграем. Вопрос лишь в том, какой ценой? Не мы эту войну начали, но нам ее заканчивать!

Текст опубликован с разрешения автора

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