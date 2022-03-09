Может ли Китай спасти Россию от санкций? 9 марта, 00:50 Цей матеріал також доступний українською

Короткий ответ: нет

Многие россияне сейчас говорят о том, что есть Китай (вторая экономика в мире), и несмотря на все санкции Запада — Россия выйдет «сухой из воды» благодаря помощи Пекина. Нас этот вопрос тоже интересует. Поскольку нам как раз нужно, чтобы она из этой воды вообще не вышла.

В издании The New York Times опубликован материал лауреата Нобелевской премии по экономике Пола Кругмана «Почему Китай не сможет выручить экономику Путина».

Пол Кругман — очень известный экономист, левого направления и регулярно пишет колонки для The New York Times — крайне популярные. Обычно считается: то, что он пишет, потом становится точкой зрения в экономике Демократической партии. В данный момент это очень хорошо.

Краткий вывод: Китай Россию не спасет. Почему? Ниже описаны четыре причины.

Важно, кстати, прежде чем начнете читать, помнить две цифры: товарооборот Китая с Европой и США равен в год примерно 1 триллион 200 миллиардов долларов. А с Россией — примерно 110 миллиардов долларов. Сразу можно многое понять.

А теперь перевод интересного материала Пола Кругмана:

«Принимая решение о вторжении в Украину, Владимир Путин явно просчитался во всем. У него было преувеличенное представление о военной мощи своей страны. Думаю, что мое собственное описание России, сделанное на прошлой неделе, как потемкинской сверхдержавы, у которой гораздо меньше сил, чем кажется на первый взгляд, выглядит сейчас еще куда более реальным. Путин также сильно недооценил моральный дух и военную доблесть Украины и не смог предвидеть решимость правительств демократических стран, особенно, хотя и не только, администрации Байдена, которая, если вы не заметили, проделала замечательную работу во всем, от вооружения Украины до сплочения Запада вокруг финансовых санкций.

Я не могу ничего добавить к обсуждению самого хода военных действий, однако полагаю, что могу сделать некоторый анализ последствий санкций и, в частности, дать ответ на один вопрос, который мне постоянно задают: может ли Китай, предложив себя в качестве альтернативного торгового партнера, спасти экономику путина?

Россия заплатит очень высокую цену, как деньгами, так и кровью, за манию величия Путина

Отвечаю: Нет, не может.

Давайте сначала поговорим о влиянии введенных санкций.

Одна вещь, которую Запад не сделал, — не попытался заблокировать российские продажи нефти и газа — основных экспортных товаров страны. Соединенные Штаты могут запретить импорт российской нефти, но это будет символический жест: нефть продается на мировом рынке, так что это лишь немного перетасует торговлю, и в любом случае импорт США из России составляет лишь около 5% от российского производства.

Однако Запад в значительной степени перекрыл России доступ к мировой банковской системе, что является очень большой проблемой для РФ. Российские экспортеры могут вывозить свои товары из страны, но теперь им трудно получить за них деньги. Возможно, еще важнее то, что России трудно платить за импорт товаров в Россию — извините, но нельзя вести современную международную торговлю с портфелями, набитыми стодолларовыми купюрами.

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На самом деле, даже та российская торговля, которая по-прежнему разрешена законом, похоже, иссякает, поскольку западные компании, опасающиеся дальнейших ограничений и политической реакции, занимаются «самосанкционированием».

Насколько это важно? Российская элита может, конечно, прожить без сумочек Prada, но вот, например, западные фармацевтические препараты — совсем другое дело. В любом случае, потребительские товары составляют лишь около трети российского импорта. Остальное — это капитал, комплектующие, то есть компоненты, используемые в производстве других товаров, и сырье. Эти товары необходимы России для поддержания экономики, и их отсутствие может привести к остановке важных отраслей. Например, уже есть предположения, что прекращение поставок запчастей и сервисного обслуживания может быстро подорвать российскую авиацию, что является большой проблемой для такой огромной страны.

Но может ли Китай предоставить Путину экономический спасательный круг? Думаю, нет, по четырем причинам.

Во-первых, Китай, несмотря на свою экономическую мощь, не в состоянии поставлять некоторые товары, необходимые России, например, запчасти для самолетов западного производства и высококлассные микросхемы.

Во-вторых, хотя сам Китай не присоединяется к санкциям, он глубоко интегрирован в мировую экономику. Это означает, что китайские банки и другие предприятия, как и западные корпорации, могут заниматься самосанкционированием — то есть, они будут неохотно вести дела с Россией, опасаясь ответной реакции со стороны потребителей и регулирующих органов на более важных (западных) рынках.

В-третьих, Китай и Россия очень далеки друг от друга географически (в экономическом смысле). Да, у них общая граница. Но большая часть российской экономики находится к западу от Урала, а большая часть китайской — у его восточного побережья. Пекин в 3500 милях от Москвы, и единственный практический способ перевезти товары через это огромное пространство — это несколько железнодорожных линий, которые и без того перегружены.

И, наконец, в-четвертых, момент, которому, на мой взгляд, не уделяется достаточного внимания, — это огромная разница в экономической мощи между Россией и Китаем.

Некоторые политики предупреждают о возможной «дуге автократии», напоминающей ось Германии-Италии-Японии времен Второй мировой войны — и, учитывая творимые (Россией) злодеяния, это сравнение не является чем-то необычным. Но партнеры в любой такой дуге будут неравны.

Путин может мечтать о восстановлении советского величия, но экономика Китая, которая 30 лет назад была примерно такого же размера, как российская, сейчас в 10 раз больше. Для сравнения, валовой внутренний продукт Германии был всего в два с половиной раза больше, чем у Италии, когда была сформирована первоначальная ось.

Таким образом, если попытаться представить себе создание некоего неофашистского альянса — и опять же, это уже не звучит как крайняя формулировка — то это будет альянс, в котором Россия будет в значительной степени младшим партнером, более того, практически государством — вассалом Китая. Предположительно, это не то, чего хочет Путин с его имперскими мечтами.

Китай не может оградить Россию от последствий вторжения в Украину. Правда, экономическое давление на Россию было бы еще сильнее, если бы Китай присоединился к демократическому миру в наказании агрессии. Но и без участия Китая это давление выглядит очень серьезным. Россия заплатит очень высокую цену, как деньгами, так и кровью, за манию величия Путина".

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