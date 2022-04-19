Техника салями. Готова ли Европа отказаться от российских энергоносителей 19 апреля, 23:26 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Есть три возможных подхода к решению этой проблемы

Російське газове лобі на Заході продовжує діяти, і нам тільки здається, що нас дуже добре чують і робитимуть все, що ми хочемо. Після місяця інтенсивних переговорів, зустрічей, спілкування з різними політиками, можу сказати, що така робота має проводитися постійно, тому що росіяни працюють через європейських політиків, і ці європейські політики доносять в правильні вуха жахи, які можуть трапитися. Те, що ці жахи мають мало спільного з реальністю і більшою мірою побудовані на блефі, не означає, що в них ніхто не вірить. Якщо ми думаємо, що європейські політики таки досвідчені і так добре розуміють ситуацію з нафтою, з газом, розуміють економічні чинники — що впливає, що може бути заміщене, — то ми помиляємося. Вони такі ж люди, як і ми, вони також обмежені в своїх знаннях, але не обмежені в своїх страхах. І з цими страхами ми маємо працювати. Ми маємо пояснювати, де європейські країни отримають інший газ, чому росіяни не перекриють газ, чому вони можуть постачати цей газ тільки до Європи, що вони можуть зробити з цим газом, якщо не постачатимуть до Європи, — і це постійна робота, пов’язана із інформуванням про якісь речі, яких європейські політики не знають і лякаються, тому що не знають.

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І коли йдеться про те, що деякі європейські політики на зарплаті у Газпрома, навіть не треба рахувати нулі в їх чекових книжках — достатньо повернутися до того, що міністерство економіки і енергетики Німеччини за часів пана Альтмаєра [міністр економіки та енергетики з 14 березня 2018 року по 8 грудня 2021 року] користувалося тільки тією інформацією, яку їм надавав Газпром, і це був для них дуже суттєвий чинник, на який вони покладалися і який брали до своїх розрахунків, — і більше нічого. Коли ми приїхали до Німеччини більше місяця тому і почали говорити про те, що міжнародна консалтингова компанія McKinsey підготувала свій аналіз того, які енергоносії можуть бути заміщені і як саме, як можуть розвиватися ринки, чи витримають ринки заміщення російських енергоносіїв, — це було дійсне відкриття очей для більшості німецьких політиків.

Російське газове лобі на Заході продовжує діяти

Але якщо ви думаєте, що вони були раді і відразу готові до нових цифр і нової аналітики в своєму житті, то ні. Для них це означає не тільки нові підходи до розуміння ринків, а і те, що їм треба змінювати свою політику, а це дуже важко. При цьому ти маєш брати на себе відповідальність за те, що змінюєш політику саме таким чином і розумієш, як буде розвиватися ситуація. А якщо ні, а хто ж буде страхувати, а що ж будемо робити, якщо росіяни перекриють газ? О боже!

Ми можемо розвіяти ті міфи, які зараз є в головах європейців [що без російського газу життя закінчиться], але нам для цього також потрібні партнери. Наприклад, ми звернулися до McKinsey, тому що розуміли: вони мають ім'я і мають інформацію в більшому обсязі, ніж маємо ми. Вони вже давно розвивають аналітику в сфері нафти та газу, в них є розвинена інформаційна база, вони відслідковують все, що відбувається на ринках, і можуть передбачати, як буде розвиватися ситуація в тому чи іншому сценарії. Ми зробили це для того, щоб нас не звинувачували в упередженості або в тому, що ми не надаємо в повній мірі весь аналіз. Тепер ми просимо: звертайтеся, всі готові працювати, навіть pro bono.

По-друге, в нас вже є напрацьовані контакти в Парижі — це Міжнародне енергетичне агентство, яке також відслідковує ринки і яке ще в жовтні минулого року оголосило про те, що Росія навмисно зменшує постачання газу на європейський ринок. Це було пов’язано з бажанням росіян підняти ціни, і вони це зробили. До аналітиків агентства тоді не дослухались, але зараз, зважаючи на те, що їхні прогнози справдилися, вони мають грати певну роль, і ця роль як раз і полягає в тому, щоб не тільки Європа, але й Японія, Австралія, Нова Зеландія відмовлялися від російських енергоносіїв. Це має бути спільний рух, щоб росіяни не могли повністю переорієнтувати постачання.

Поки що Польща першою дійсно відмовилася від російського вугілля, але всі решта збираються це зробити тільки через чотири місяці, і це погано — це означає, що протягом цих чотирьох місяців росіяни продовжать отримувати гроші за вугілля, що вони можуть наростити постачання вугілля в Європу і таким чином навіть закрити ті обмеження, які впроваджуються.

Проте зараз ми вже бачимо, що зростає попит на нафту з інших джерел — і це відбувається тому, що бізнес свідомо відмовляється від російської нафти та нафтопродуктів, які йдуть морськім шляхом. Це рішення не урядів, це рішення бізнесів, що вони можуть собі дозволити не купувати російську нафту, і таким чином вони відповідально реагують на агресію. Тобто в них є це бажання не слідкувати політиці, яку проводить той чи інший уряд, а самостійно приймати рішення. І це вже має певний ефект на зменшення видобутку в Росії. Це дійсно ще небагато, але це рух, який йде не зверху вниз, а знизу вверх, це суспільство, яке вимагає припинення російської агресії. І якщо подивитися на риторику політиків, то побачимо, що навіть італійці говорять, що незважаючи на те, що 40% газу, який використовує Італія, походить з РФ, з цим треба щось робити, бо затяжна війна буде коштувати нашим суспільствам більше, ніж інфляція, пов’язана з відмовою від російських енергоносіїв.

Якщо говорити про інші країни, то США вже запровадили ембарго на нафту, запроваджують ембарго на уран, вивільнили свої резерви в кількості, в якій ніколи цього не робили, і пішли на це, незважаючи на інфляцію та зростання цін на пальне. І для них це виявилося менш важким рішенням, ніж вони очікували, бо суспільство дійсно підтримувало ці кроки.

Щодо Японії, то ми зустрічалися з японським міністром енергетики на саміті у Парижі, і за його словами вони розуміють, що для них це буде важко, бо вони отримують багато енергоносіїв з Росії, але вже ведуть перемовини з Австралією щодо заміщення і поступово відмовляються від постачання російських енергоносіїв.

Але знову ж таки, це робота, яка має відбуватися постійно. Якщо ми будемо далі активно просувати всі наше бачення, говорити з різними стейкхолдерами, наприклад долучати США та Єврокомісію до діалогу з Німеччиною, до переговорів з Японією, з Південною Кореєю, яка також відіграє дуже важливу роль в регіоні, і якщо всі разом будуть зменшувати — не постачання, а фінансові потоки за російські енергоносії в Росію, — то тоді РФ не буде чим фінансувати агресію, і не буде коштів, щоб продовжувати війну, а це головне.

На наш погляд, підхід до російської нафти і газу має принаймні три варіанти розвитку. Звичайно, найкращий для України — це ембарго. Але поки воно не можливе, ми пропонуємо так званий ескроу-рахунок — це рішення було запроваджено до іранської нафти, тобто нафта за кордон іде, а кошти в Іран не поступають. Замість цього гроші накопичуються на окремому рахунку, і єдине, що дозволяється — це купувати за них їжу. Так само ми пропонуємо зараз зробити з платою за російські енергоносії. І третій варіант — це введення податку на російські енергоносії, якій потім можна було б використовувати або на відбудову, або на покриття тих видатків, що пов’язані з наданням допомоги або купівлею зброї для України.



Але знову ж таки, ми говоримо перш за все про європейців, ми говоримо про певну кількість країн, які мають пристати на пропозицію, а кожний податок — це обговорення місяцями й місяцями. Тому ми не є прихильниками саме такої довгої стратегії обговорення і заговорення проблеми. Натомість ми закликаємо прийняти рішення і запровадити так звану техніку салямі: тобто відрізати шматками ці енергоносії доти, доки росіяни не зупиняться, і показувати їм, що буде боляче і ще більш боляче.

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