История не повторяется — история рифмуется 1 декабря, 16:20

Это означает, что нет и не может быть двух одинаковых событий. Но из их сравнений — там, где она рифмуется, и там, где она не рифмуется, — можем извлечь определенные выводы

Сегодня мы отмечаем годовщину референдума о провозглашении независимости Украины. Надеюсь, что наряду с победой в войне над Россией эта дата станет главной в календаре праздничных дат Украины. Потому что украинцы тогда сами, без давления, добровольно выбрали свободу, и через 31 год независимости не хотят ее никому отдать.

Видео дня

1 декабря 1991 г. является также выдающейся датой в мировой истории. По своему весу важностью ее сравнивают с концом Первой и Второй мировой войны. Своим решением выйти из СССР украинцы положили конец супердержаве, которая возникла после Первой, укрепилась после Второй и угрожала разжечь третью мировую войну.

Но сейчас, с перспективы 2022 г., мы видим, что пережили в 1991 г. Тогда была надежда и вера, что выход Украины из состава СССР положит конец существованию Российской империи, потому что без Украины эта империя существовать не может.

Сейчас, в 2022 году, ясно видим, что может. И не только может, но и дальше угрожает Украине и всему миру «кузькиной матерью».

Мы возлагаем надежды на новый развал Российской империи. Я лично сомневаюсь в возможности такого сценария. То, что осталось в России после развала СССР, не напоминает СССР. СССР развалился по готовым линиям советских республик, в каждой из ней коренная национальность имела большинство и у власти были национальная (хотя и вроде бы коммунистическая, потому что в коммунизм уже никто не верил) элита. Из всех нынешних автономных республик и краев только Дагестан, Ичкерия и Татарстан в этом отношении напоминают бывшие советские республики. После коллапса Путина и его режима у них есть шансы выйти из России.

Дело не в самой империи, а в том, что эта империя российская

Соглашаюсь, однако, с Виталием Портниковым, что выход этих республик из состава России мало что изменит. Во-первых, они были и остаются проблемными перифериями для имперского центра, и, как говорит украинская поговорка: «Баба с воза — коням легче».

Во-вторых, даже когда они выйдут из состава России — чего им очень желаю — это не разрушит Российскую империю до основания. Ибо главной колонией России, источником нефти и газа и вечномерзлого Гулага является Сибирь. Несмотря на все симпатии к независимым движениям среди местных бурятов, тувинцев, якутов и других народов, не видно, чтобы они были готовы к отделению. Не потому, что не хотят, а потому что не могут, потому что Кремль за последние сто лет сделал все, чтобы выжечь там напалмом все устремления к независимости. Пример тувинца Шойгу может быть лучшей иллюстрацией этого.

Но считаю, что есть ошибка в аргументации в отношении России вообще. Она предполагает, что после раздела одного зловонного вещества коричневого цвета, название которого не говорят вслух в приличном обществе, оно перестанет быть таким.

Иными словами, дело не в самой империи, а в том, что эта империя российская — и именно этот факт делает ее зловонной и коричневой.

Империи не являются абсолютным злом. Факт, что Индия сегодня является самой большой демократией в мире, эта страна благодарна, что была британской колонией. Давайте спросим себя, сколько дней мог бы прожить Махатма Ганди, если бы оказался в сталинском Советском Союзе? Недаром украинские деятели в Киеве перед Первой мировой войной иронизировали: «Почему нас не присоединит к себе Британская империя? Мы бы тогда через десять лет были бы готовы провозгласить свою независимость?»

Империи были нормой организации власти со времен Междуречья вплоть до 1918-го. Это Первая мировая война положила им конец, и на их место пришли национальные государства как новая геополитическая норма. Недаром с этого времени главные международные организации называются не Лига империй или Организация объединенных империй, а Лига наций и Организация объединенных наций.

Как говорил Бенедикт Андерсон, историки сейчас изучают империи так же, как палеонтологи изучают динозавров. Иными словами, в современном мире империи являются ископаемыми реликтами. И Россия, пожалуй, последний такой реликт, который и жить уже не умеет, но и умереть не может.

Проблема с Россией заключается в абсолютной (самодержавной) власти. В таком государстве правитель владеет всем — не только государственной властью, но и церковью, собственностью, мыслью, жизнью, и даже время от времени залезает вам в постель, чтобы проверить, а чем вы там, собственно, занимаетесь? В этом отношении нет существенной разницы между московским царем, российским императором, коммунистическим генсеком или президентом России: названия властителей меняется, суть остается.

Это именно эту Россию нужно разбить. Развал России не означает ее разбития. Даже если она ограничится этническим ядром между Москвой и Петербургом, это не означает, что исчезнет угроза абсолютной власти и внешней агрессии.

Поэтому задача Украины — добиться столь глубокого политического реформирования российской власти, после которой у нее исчезнут зубы и хвост динозавра.

Мы осознаем, что сама Россия сделать этого не сможет. Это можно сделать только под давлением и под диктовку извне. Жизненно важно, что когда до этого дойдет, украинцы были в числе тех, кто будет давить и диктовать.

И когда это произойдет, это будет следующим крупнейшим вкладом Украины в мировую историю после 1 декабря 1991 года.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ