Следующий этап войны с путинской россией 10 марта, 21:10 Цей матеріал також доступний українською

Надо понимать, что война продолжается, ситуация сложная, путинские солдаты контролируют несколько ядерных объектов, включая две атомные станции

Армия нацистской россии теряет не только колонны бронетехники, боевые самолеты, вертолеты и корабли. Это военное нашествие теряет координацию и логистику. На данный момент (9 марта 2022 года) уже уничтожены 50 российских боевых самолетов, 82 вертолета, 331 танк, 1104 бронированных боевых машин, 120 артиллерийских систем, сотни других видов вооружений. Я понимаю, что личный состав для Путина не имеет значения — за 12 дней войны с Украиной он превратил уже более 12 тысяч 116 своих солдат, офицеров и генералов в обгоревший фарш. Москва догоняет «добычи» советской армии в Афганистане — но там такое количество было за 10 лет войны, а теперь, в Украине, за 12 суток.

Некоторым «воинам» повезло большее — свою жизнь спасли те, кто сложил оружие и сдался в плен. И это не самый плохой вариант — пленных переодевают из грязных, мокрых и окровавленных комбинезонов в нормальную сухую и теплую одежду, кормят и показывают то, что они сделали в Украине — кадры и фото разбитых российскими ракетами, артиллерийскими снарядами и авиабомбами украинских городов. И убитых ими гражданских людей. В том числе — детей и пожилых людей, которых они расстреливали при попытке вырваться из горящих городов. Такова, ужасная, «психотерапия». Уже бывшие российские солдаты присылают своим родным однотипные сообщения: «Мамочка (любимая), у меня все хорошо, я в плену, нас здесь не бьют». Путинская армия вызывает не только ненависть из-за продемонстрированной ею невероятной жестокости к людям, массовых убийств и расстрелов гражданских и уничтожения инфраструктуры Украины. Она вызывает и колоссальное отвращение.

Но не нужно впадать в эйфорию. Ситуация, как я понимаю, следующая: Путин не владеет картиной разгрома своей армии — судя по хаотичным действиям российского главнокомандующего в бункере, ему всего не докладывают. И он в своих действиях похож на Гитлера, тоже из бункера Рейхсканцелярии продолжавшего гнать на смерть собственный народ. И надеявшегося на чудо-оружие. Судя по всему, клиническое состояние лидера России подобное — он продолжает гнать свою армию на убой. Как, извините, скот. Пытается взять украинские города ценой огромного количества сожженной техники и завалов из трупов.

Нацистская россия сейчас проводит скрытую мобилизацию

Надо понимать следующее: нацистская россия сейчас проводит скрытую мобилизацию, техники на складах у них тоже хватает и сейчас очень важно не допустить других крайностей, в которые уже начинают впадать некоторые западные аналитики. Которые пишут, например, о «потемкинской» армии путина и ее слабости. Это не только проявление эйфории, но и сигнал для западного политикума о необязательности активных и быстрых действий по закрытию неба и предоставлению украинцам истребителей и систем ПВО. Мы же слышим эти странные перебрасывания заявлениями между правительствами США и Польши по передаче украинцам старых советских истребителей «МиГ-29» советского производства. И торможение этого логического действия.

Потеря концентрации представляет собой весьма тревожный сигнал, который может еще больше расслабить наших партнеров. Тем экспертам, которые считают российскую армию слабой, я советовал бы приехать в Украину, взять в руки гранатомет и сжечь российский танк. Или самоходную артиллерийскую установку, или систему залпового огня, которая обстреливает украинские города. Это будет хороший опыт, как для военных аналитиков.

Надо понимать, что война продолжается, ситуация сложная, путинские солдаты контролируют несколько ядерных объектов, включая две атомные станции и могут спровоцировать ядерную катастрофу, последствия которой распространятся на весь континент.

Именно в такие моменты должно прийти понимание, что в этой войне победит коалиция стран. Цивилизованный мир, поддержавший Украину, должен вместе с украинцами, готовящимися к защите своей столицы, удвоить или утроить усилия по противодействию путинскому вторжению. В том числе предоставлением средств ПВО и боевых истребителей, переподготовке украинских пилотов на более новые типы машин и помощи в противоракетной защите аэродромов, которые Путин методично обстреливает крылатыми ракетами.

И совместными усилиями остановить попытку уничтожения всей страны и ее народа. Уничтожение, спланированное Кремлем в отместку за европейский выбор украинского народа.

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