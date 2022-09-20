На что же решился Путин? 20 сентября, 18:03

Чем жила страна 20 сентября 2022 года

● Эрдоган говорит, что Путин уже готов к прекращению войны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что российский диктатор Путин готов к прекращению войны. Об этом он сказал в интервью американскому каналу PBS по итогам встречи с главой кремлевского режима во время недавнего саммита ШОС в Самарканде.

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«В Узбекистане я встретился с президентом Путиным, и мы провели с ним очень обширные дискуссии. И он фактически дал мне понять, что готов покончить с этим как можно скорее. Такое у меня сложилось впечатление, потому что ситуация развивается довольно проблематично… Я думаю, что будет сделан значительный шаг вперед», — заявил Эрдоган. Он также добавил, что возвращение Россией ранее захваченных украинских территорий облегчит переговорный процесс.

● Еще Эрдоган сообщил, что Украина и РФ сумели договориться об обмене «200заложников».

● А вот путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил по поводу переговоров с Украиной: «Что касается возможности политико-дипломатического урегулирования ситуации. В настоящий момент такие перспективы не просматриваются».

При этом развивается — и очень активно — другая история:

● Коллаборанты срочно запросились в РФ. Кремлевские марионетки в Херсоне (вслед за террористическими организациями «ДНР» и «ЛНР») заговорили о вхождении в РФ: так называемый «общественный совет Херсонской области» обратился к «главе региона» с инициативой «немедленно» провести псевдореферендум о «признании субъектом» РФ.

Вчера боевики террористической организации «ДНР» обратились к марионетке Кремля Денису Пушилину и потребовали провести псевдореферендум о «принятии в состав РФ» оккупированных территорий Украины.

В тот же день террористическая организация «ЛНР» призвала так называемого «председателя республики» немедленно провести «референдум» о «признании» оккупированных украинских территорий частью РФ.

● Синхронно. «Власти» временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей огласили сроки своих псевдореферендумов «о вхождении в РФ» — они намерены провести «голосование» с 23 по 27 сентября. Ровно на те же даты назначили свой «референдум» и коллаборанты Херсонской области.

А что в Кремле?

● Угрожающий писк из Кремля. Бывший российский премьер Медведев (сейчас — замглавы совбеза РФ), который теперь в Кремле исполняет роль штатного «устрашителя» всех и вся, у себя в Telegram пригрозил: в случае «аннексии» Россией «ЛДНР» и прочих оккупированных районов, любые удары по ним будут расценены, как атаки на саму РФ. «Посягательство на территорию России — преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты», — заявил он, «забыв» о том факте, что ВСУ уже неоднократно наносили удары по территориям, которые РФ называет «своими», — в частности, по Крыму.

Все эти медведевские гневные всхлипы кажутся бредом. Но что у Медведева на языке, то у Путина может быть на уме:

● Кремль настроен превратить «спецоперацию» в «священную войну». В Москве, по данным российского оппозиционного издания Медуза, настроены не просто провести референдумы, но и сделать это максимально быстро. Источники издания, близкие к Кремлю, подчеркнули, что российские власти не намерены создавать даже «иллюзию легитимности»: «Важно будет провести какое-то голосование и отчитаться о результате». Среди прочего планируется использовать электронное голосование (которое наблюдатели считают инструментом, помогающим властям манипулировать выборами внутри РФ).

Такие планы собеседники Медузы связывают с лоббистскими усилиями так называемой партии войны — группы высокопоставленных российских чиновников и силовиков, которые выступают за дальнейшую эскалацию конфликта с Украиной, в том числе за мобилизацию в России. «Повлияли [на Путина сейчас] — и понеслось, пошел аврал», — сказал один из собеседников, близких к Кремлю.

По информации собеседников издания, Путин и сам хотел провести «референдумы» как можно быстрее: он не намерен снижать военную активность РФ. Один из источников пояснил: на недавнем саммите ШОС главы сразу нескольких государств — среди них президент Турции Реджеп Эрдоган и казахский лидер Касым-Жомарт Токаев — якобы говорили Путину, что «войну надо заканчивать». Российский президент, по словам источника, отреагировал на эти предложения «очень конфликтно».

Сразу три источника Медузы, близких к Кремлю, подчеркнули, что, по замыслу российских властей, «референдумы» призваны остановить продвижение украинских войск, которые якобы «не рискнут наступать на территорию России».

Команда российского диктатора подготовила почву и для мобилизации:

● Кремль закручивает гайки своим военным. Госдума РФ ввела в уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Также в России будут наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен. Об этом сообщило российское оппозиционное издание Медуза.

Среди внесенных в законопроект новых статей УК РФ — Добровольная сдача в плен (до 10 лет лишения свободы) и Мародерство (до 15 лет).

Также закон усиливает наказание до 10 лет лишения свободы «за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения». В случае неявки и дезертирства для тех, кто находится в запасе и призван на военные сборы, тоже предусмотрена уголовная ответственность.

Кроме того, принятые поправки предусматривают от 2 до 3 лет колонии за отказ от участия в боевых действиях и «неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в период военного положения, в военное время или в условиях вооруженного конфликта».

● Путин и Шойгу обратятся к россиянам. Российский диктатор Путин и министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу вечером 20 сентября могут обратиться к россиянам, сообщили некоторые российские СМИ. Так, пропагандисты с РБК написали, что обращение главы кремлевского режима может быть связано с псевдореферендумами, которые Кремль хочет провести на временно захваченных территориях Украины. А газета Коммерсантъ сообщила, что к гражданам страны-агрессора обратится и Шойгу.

● Попытка сохранить лицо? Именно из-за успешного контрнаступления ВСУ боевики на оккупированных территориях в очередной раз начали говорить о «референдумах», заявил Радио НВ Кирилл Тимошенко, замглавы ОП. «Они понимают, что нужно что-то делать в медийном плане. Но я думаю, что никаких референдумов им не удастся [провести]. Мы вместе, все украинцы будем делать все, чтобы это не удалось», — добавил он.

● «ЛДНР» ставят Путина в «сложное положение». Новая волна призывов боевиков «ЛНР» и «ДНР» о необходимости срочного присоединения этих квазиреспублик к РФ на фоне контрнаступления ВСУ может поставить российского диктатора в крайне сложное положение. Такое предположение в сводке по итогам 19 сентября озвучивает американский Институт изучения войны (ISW).

ISW полагает, что такой шаг «предполагает, что продолжающееся контрнаступление ВСУ на севере Украины вызывает панику у марионеточных сил и части лиц, принимающих решения в Кремле».

Аналитики института напоминают, что Россия не смогла захватить и не контролирует бОльшую часть Донецкой области.

Гипотетическая немедленная аннексия Донецкой и Луганской областей привела бы к тому, что РФ объявила бы «своими» и те районы Донбасса, которые контролируются законными украинскими властями и наступающими силами ВСУ. Это означает, что Кремль оказался бы в странном и даже унизительном положении, поскольку не смог бы обеспечить свой контроль над вновь аннексированными территориями.

«Остается совсем неясным, готов ли Путин поставить себя в такое трудное положение ради сомнительной выгоды, заключающейся в том, что ему будет легче угрожать НАТО или Украине эскалацией, которую он вряд ли проведет на данном этапе», — констатируют аналитики ISW.

● А еще в ISW считают, что у РФ, вероятно, исчерпываются способы попытаться остановить украинские силы, которые продвигаются через реку Оскол на Харьковщине на восток, в Луганскую область.

● Выверенное наступление ВСУ на юге. В Пентагоне сообщили, что украинские военные освобождают населенные пункты на Херсонщине. «В окрестностях Херсона мы продолжаем наблюдать целенаправленные и выверенные операции украинцев. Мы видели, как украинцы продолжают освобождать села в этом районе», — отметил представитель американского Минобороны.

● Враг не оставляет попытки атаковать на Донбассе. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Майорск (возле Горловки), Веселое (возле Донецка), Курдюмовка (между Горловкой и Бахмутом) и Новомихайловка (юго-западнее Донецка). Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

● Наибольшие потери у врага — возле Бахмута и Донецка. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 54 810 своих военных, за минувшие сутки — 160. Такие данные по состоянию на утро 20 сентября обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Также оккупанты лишились более 14 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2216 (+4 за сутки), боевые бронированные машины — 4724 (+4), артсистемы — 1323 (+10), реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 318 (+6), средства ПВО — 168 (+0), самолеты — 252 (+1), вертолеты — 217 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 925 (+5) и многое другое.

● По информации Пентагона, российские наемники из ЧВК Вагнера начали отказываться воевать в Украине на фоне успешного контрнаступления ВСУ.

● Русские подлодки бежали из Крыма. По данным британской разведки, командование Черноморского флота РФ почти наверняка передислоцировало свои подлодки класса Kilo из порта приписки Севастополь в Новороссийск Краснодарского края.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что это было сделано из-за недавнего изменения уровня локальной угрозы безопасности в связи с усилением украинских возможностей дальнего удара. В разведке напомнили, что за последние два месяца атакам подверглись штаб российского флота в Севастополе и его главный аэродром морской авиации в Крыму.

● От проигрывающей России американцы ждут чего угодно. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что все еще неясно, как Россия может отреагировать на свои последние неудачи на поле боя в Украине. Об этом сообщило Reuters.

Во время визита на базу в Польше, где дислоцируются американские военные, Милли призвал к внимательности. Генерал не считает, что пребывание войск США в Европе сейчас под повышенной угрозой, но говорит, что они должны быть готовы. «Война сейчас идет не очень хорошо для России. Поэтому все мы обязаны поддерживать высокий уровень готовности, бдительности. Во время ведения войны вы просто не знаете с большой долей вероятности, что произойдет дальше», — заявил Милли.

● На сегодня в Сенате США запланировали закрытые слушания и обсуждения ситуации в Украине во время противостояния российской агрессии. Официально об их итогах не сообщат, но отдельные сенаторы имеют право выступать с заявлениями. Одна из идей, которую сейчас продвигает Сенат — признание РФ страной-спонсором терроризма.

● Украина получит американские танки? США рассматривают возможность передачи Украине танков. Как заявил официальный представитель американского Минобороны, бронетехника — «это действительно важная область возможностей для украинцев».

По словам чиновника Пентагона, украинские силы сейчас в основном полагаются на танки советского типа. «Но, как я уже говорил, когда мы смотрим на долгосрочные потребности Украины, мы понимаем, что придет день, когда они, возможно, захотят осуществить переход и, возможно, им потребуется перейти на модели, совместимые с НАТО», — отметил чиновник. Он подчеркнул, что вопрос передачи танков Украине «абсолютно на столе, наряду с другими областями».

«Мы смотрим на ВСУ в целом и думаем на будущее, какие возможности им потребуются и как США и наши союзники смогут поддержать Украину в наращивании этих возможностей», — добавил представитель Пентагона.

● Немцы все же сдались перед танками. Премьер Словении Роберт Голоб договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о передаче Украине 28 словенских танков M-55S в обмен на немецкие грузовики (40 немецких военно-транспортных машин, в том числе 35 тяжелых крюковых погрузчиков и 5 тяжелых водовозов).

Переговоры о передаче Словенией танков ВСУ в обмен на немецкую технику продолжались с апреля.

M-55S — это модернизированные словенцами старые советские танки Т-55А с израильской навесной динамической броней, 105 мм орудием, новой системой управления огнем.

● Кулеба озвучил цели Украины на Генассамблее ООН. Основной идеей всех директив украинской делегации на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где стартуют общие дебаты на высшем уровне, является защита интересов Украины. Об этом сообщил находящийся сейчас в США министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. «Мы работаем над тем, чтобы расширить круг общения благодаря африканским, азиатским, латиноамериканским странам. Те вопросы, которые актуальны для нас, — оружие, санкции, торговля, функционирование зернового коридора, — все они и лежат в основе наших директив», — пояснил он.

Министр добавил, что Генассамблея ООН дает возможность «пообщаться с теми частями мира, с которыми у нас нет постоянного контакта».

Президент Владимир Зеленский определил три основных приоритета работы украинской делегации на Генассамблее: укрепление международной коалиции в поддержку Украины, в том числе увеличение поставок оружия и финансовой помощи, привлечение РФ к международной ответственности за ее преступления и активизация отношений со странами «глобального юга».

Глава украинского государства обратится к делегатам Генассамблеи по видеосвязи на текущей неделе.

● Срочная помощь на 5 млрд евро. Совет ЕС официально решил в срочном порядке предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь на 5 млрд евро. Она будет предоставлена ​​в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях и представляет собой второй этап реализации запланированной полной исключительной макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 9 млрд евро.

● Турки прекращают работать с русским Миром. Крупнейший по размеру активов частный банк Турции Isbank прекратил обслуживать платежную систему Мир, которую используют туристы из страны-агрессора РФ. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Решение приняли после того, как Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США на прошлой неделе предостерегло банки от заключения новых или расширения действующих соглашений с российским оператором Мир. Агентство пишет, что подобные платежи до сих пор обрабатывают четыре турецких банка.

После встречи с российским диктатором Путиным 5 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что система Мир способствовала развитию туризма между Анкарой и страной-агрессором. Такое тесное сотрудничество вызвало обеспокоенность некоторых западных союзников Турции, а Минфин США пригрозил турецким компаниям санкциями в случае ведения бизнеса с российскими физ- и юрлицами, уточнило Bloomberg.

● Как сообщило агентство Reuters, использование платежной системы Мир также прекратил турецкий Denizbank.

● Олейна покидает РФ. Крупнейший переработчик масличных культур агрохолдинг Bunge покидает Россию — компания продала свой российский завод по переработке подсолнечника. Об этом написало Bloomberg со ссылкой на компанию. Помимо завода в Воронежской области, Bunge продала региональные права на бренды растительных масел, в том числе Oleina и Ideal.

С этой продажей Bunge, которая входит в квартет мировых гигантов торговли сельскохозяйственными культурами, покинула РФ наряду с другими продовольственными компаниями.

И для финала:

● Евро-2024 россиянам не светит. Футбольную сборную РФ не допустили к жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, так что она не сыграет на турнире. Об этом в ФБ написал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. По его словам, сборная России как минимум до 2024-го не сможет участвовать в официальных матчах.

Ранее УЕФА не допустила российские клубы и сборную для участия в турнирах под эгидой организации в сезоне 2022/23.

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