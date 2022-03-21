Семь роковых ошибок Путина 21 марта, 12:25 Цей матеріал також доступний українською

Я не верил в возможность большой войны, потому что знал, что Россия ее проиграет. Я ошибся — война началась, но был прав — Россия ее проигрывает. Почему? Неделю думал и наконец-то обобщил

Путин допустил семь роковых ошибок, которые погубят его и всю Россию.

Прошло три недели после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Вторжения, которое многие, в том числе и я, называли невозможным из-за его очевидной обреченности. Однако похоже, что Владимир Путин совершает одну роковую ошибку за другой и из всех возможных вариантов всегда выбирает худший. Поэтому в конечном итоге этой войны сомневаться не приходится — Путин терпит поражение, а вместе с ним — и вся Россия.

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1. Путин аннексировал Крым

Уже началась дискуссия, как называть нынешнюю войну — Украинской Отечественной, Национальной, Третьими освободительными соревнованиями. По этому поводу замечу, что война началась не 24 февраля 2022, а ровно на 8 зим раньше — 20 февраля 2014-го, с принятием решения об аннексии Крыма. То, что происходит сегодня, есть результатом того, что произошло тогда.

И поэтому считаю первой из нынешних путинских ошибок само включение захваченного полуострова в состав России. У соседнего президента был выбор как отреагировать на Революцию достоинства. Можно было все оставить как есть, и влиять на Украину изнутри: легальным путем через пророссийские партии и нелегальным через подкуп чиновников. Денег тогда у Москвы хватало. Значительно худшим сценарием было оккупировать остров и признать его «независимость». Это превратило бы Крым в серую зону, подобную Абхазии, но по крайней мере уберегло бы саму Россию.

Однако Кремль избрал худший вариант и объявил захваченные земли территорией Российской Федерации. Это не просто сделало страну объектом санкций, это перевело российско-украинское противостояние в экзистенциальную плоскость. Ни Киев, ни Москва уже не могли отступить назад. Из двух государств рано или поздно должно остаться только одно. И вот в 2022 году наступил момент истины, и из аннексии Крыма вырос грядущий, и то очень скорый, крах России.

Успехи, добытые российской армией во время оккупации Крыма, сыграли с Кремлем злую шутку

А Крым — это Украина!

2. Путин недооценил украинское руководство

Не секрет, что Владимир Зеленский многими не воспринимался как настоящий политик. Этим, среди прочего, объясняется феномен его популярности на выборах — многие голосовали не столько за него лично, сколько за «простого парня», выступившего против старых профессиональных элит. На Западе и, особенно, в России, отношение к Зеленскому как к комику было еще более выразительным. И нечего скрывать, многие решения нашего президента, особенно в кадровой сфере, давали реальную почву пессимистическим прогнозам. Так что можно предположить, что Путин рассчитывал на коллапс украинской власти в первый же день вторжения. А там дальше или Зеленский «договорится где-нибудь посередине», или его заменят кем-то другим, хотя бы даже Виктором Януковичем.

Однако не так случилось, как предполагалось. Кресло президента Украины и так способствует определенной «бандеризации», а во время войны — и подавно. Зеленский вдруг оказался в амплуа героя и даже лидера всего свободного мира, и ему, очевидно, понравилось. Теперь по жесткости своей антироссийской позиции он не уступает, а то и опережает Петра Порошенко или Виктора Ющенко. Ну и нельзя не отметить очень удачные, хотя и несколько запоздалые кадровые назначения — министра обороны и начальника Генштаба, полностью на своем месте оказались министры иностранных и внутренних дел. Да и депутатский корпус, за единичными исключениями, был на высоте. Следовательно, Украина не просто не потеряла управляемость, но и продемонстрировала жизнеспособность своей политической модели.

Может, пришло время переименовать президента в гетмана?

3. Путин недооценил украинскую армию

Успехи, добытые российской армией во время оккупации Крыма, сыграли с Кремлем злую шутку. В Москве искренне считали, что украинская армия небоеспособна, плохо оснащена, неуправляема, что стоит ударить сильнее — и она рассыплется. Даже ожесточенные бои на Донбассе в 2014–2015 годах не поколебали этого убеждения. Как можно понять из выступления Путина, единственной силой в Украине он считал «группировку националистов» — вероятно, добробаты — которым и приписывал сопротивление в Донецком аэропорту или Дебальцево. Поэтому главный удар должен был быть направлен против них, и 200 тысяч российских военных и полицейских для этого должно было вполне хватить. А без «националистов» регулярные подразделения ВСУ планировалось просто блокировать и брать в плен. Именно из-за этих ложных представлений и была разработана реально самоубийственная тактика русского наступления узкими колоннами на дальние расстояния. Ну а зачем иначе, если сопротивления не предполагалось?

Не стоит и говорить, что эти надежды не оправдались. Киев не пал ни за 48, ни даже за 72 часа. Путин наверняка планировал завершить всю войну менее чем через две недели, чтобы не портить празднование 8 марта. Однако прошло три недели — а россияне контролируют только один-единственный областной центр, Херсон, и сил на большее у них уже нет. Украинская армия не только не разбежалась, и не просто оказывает пассивное сопротивление в рамках статической обороны, теряя людей в боях с превосходящим врагом. ВСУ демонстрируют, что они на две головы выше российской армии, умеют в маневренную оборону на тактическом уровне и способны на стратегическое планирование. А взаимодействие беспилотников, артиллерии и пехоты — выше всяческих похвал. 8 лет войны на Донбассе не прошли даром. Результат — десять убитых россиян на одного украинского воина.

Ибо нельзя посылать рабов «освобождать» свободных людей!

4. Путин недооценил украинский народ

Непонимание Путиным самой сущности украинского народа уже стало меметичным. Кажется, своими статьями он смог убедить самого себя, что украинцев не существует, что это просто испорченные Западом россияне, которые стенают в плену нацистской власти. Что стоит только щелкнуть пальцами, как они снесут Зеленского, вернут Януковича и бегом устремятся в союзное государство с Россией и Беларусью. В крайнем случае, что этнические русские на востоке и юге государства массово восстанут против «киевской хунты» за Новороссию и русский язык.

Однако всенародное единение в Украине приобрело невиданный размах. Кажется, даже в 1991 году провозглашение независимости не имело такой поддержки, которую имеет сегодня война за независимость. Украинские граждане всех народов, как и вер, сплотились в борьбе за собственную землю и свободу. Этого никто в Кремле не понимал, потому что это российское население держится вместе благодаря деньгам (наверху) и штыкам (внизу). Не станет нефтедолларов и Росгвардии — не станет и единой России, все разбегутся по национальным квартирам. И это видение Путин проецировал на Украину.

Однако украинцы стоят за свою родину не потому, что получают из этого выгоду или боятся «карателей». А потому, что Украина свободная страна, в которой народ сам решает, как ему жить. И если в 2014 году многие радовались иллюзиям относительно России, то в 2022 году коллаборационистов не хватает даже для картинки в телевизоре, не говоря уже о налаживании работы местного самоуправления.

И именно это нежелание украинцев вливаться в русское море провоцирует теракты российских военных в Харькове, Мариуполе и других краях. Не добившись любви лаской, Кремль надеется заставить любить себя силой — как это в России и принято: «бьет, значит, любит». Но в Украине такое извращение никогда не имело широкого распространения, вот россияне и бесятся, и в безжалостном гневе из мести убивают гражданских.

А под впечатлением от нашего благополучия воруют унитазы.

5. Путин недооценил коллективный Запад и переоценил Восток

Когда Путин в 2000 году прошел Чечню огнем и мечом, Запад молчал. Когда в 2008 году то же произошло с Грузией — Барак Обама предложил России «перезагрузку». Даже аннексия Крыма не вызвала адекватного ответа — на этой неделе это признали Реджеп Эрдоган и Борис Джонсон. Лишь после сбития «Боинга» Запад как-то начал реагировать. Так что у Путина были все основания надеяться, что и на этот раз все закончится очередной «глубокой обеспокоенностью». Что ЕС и США немного обеспокоятся — и продолжат покупать российские газ и нефть. Ну а Китай должен был прикрывать тылы России на востоке.

С большой вероятностью так бы случилось и в этот раз. Но ни Путин, ни его прихлебатели и даже враги на Западе не приняли во внимание устойчивость украинского государства и стремление украинского народа к борьбе. И когда уже на третий день стало ясно, что вместо блицкрига россияне получили блицхрен, маховик западных санкций развернулся по полной. Впервые за многие годы антироссийские силы не просто одержали верх над русофильскими — они одержали решительную победу.

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Де-факто (а может быть тайно и де-юре) было принято решение об уничтожении российской экономики как таковой. Бешеному медведю не просто выдирают когти — на этот раз ему ломают позвоночник, потому что терпение даже мягких западных элит кончилось. Поэтому хотя бы завтра Путин капитулировал — Россию это не спасет. Ее навсегда исключают из мировой экономики. Большая часть кремлевских богатств на Западе заморожена и будет передана Украине, а без западных технологий и западных бирж даже знаменитая российская нефть ничего не стоит. Граждане Европы и США готовы платить больше, чтобы поддержать независимость Украины и впервые в новейшей истории пророссийские демагоги в Германии и Франции бессильны.

Кстати, кремлевская агрессия эффективно покончила со всеми расколами на Западе. Республиканцы и демократы в США, Брюсселе и Вашингтоне, «старая» и «новая» Европа все объединились в стремлении положить конец российским претензиям на мировое доминирование. Даже Швейцария нарушила 200-летний нейтралитет ради антироссийских санкций. Это произошло не потому, что условная Венгрия вдруг полюбила Украину. А потому, что даже до самых отсталых европейцев уже дошло, что они следующие в очереди. Поэтому украинская армия массово воюет западным оружием — и его поток будет только усиливаться. Ибо Запад уже определился, кому «Джавелины», а кому санкции.

Не оправдались и расчеты Путина на Китай — опять же из-за нас. Завоюй Москва Украину в три дня — и у Пекина появился бы соблазн окончательно решить «тайваньский вопрос». Но сейчас поддержка Кремля наносит китайцам больше вреда, чем приносит пользы. Одних только слухов об обращении России за помощью хватило, чтоб обрушить китайские биржи. Да, Пекин стремится пересмотреть мироустройство и, в частности, ослабить США, но будет делать это точно не в союзе с раздолбанной по всем направлениям Россией.

Россия плюнула в лицо всему миру — и мир утерся. Мир плюнул в Россию — и Россия утонула.

6. Путин переоценил российскую армию

1,3 тысячи самолетов, 3,3 тысячи танков, 13 тысяч бронированных машин, почти миллион солдат и ядерные ракеты — о, Россия немало кичилась своей силой! Если вы когда-нибудь слышали о «второй армии мира», это о российской. «Арматы», вызвавшие священный ужас у западных экспертов, «Цирконы» и «Кинжалы», так ярко поражавшие Флориду в мультиках, какое-то вообще неземное оружие на основе «новых физических принципов». Короче говоря, российская армия умела производить впечатление. Но, как оказалось, это и все, что она умела.

Ибо вместо новейшей техники — устаревший хлам, вместо контрактников — прыщавые юноши, вместо умных генералов — мертвые генералы. Как в Афганистане, Чечне, Грузии и Сирии, так и у нас лобовая атака — вершина милитарной мысли россиян. Но в этот раз Украина слишком велика, населена и вооружена, чтобы это сработало. Да, количество все еще имеет значение, особенно в самолетах и артиллерии. Но, как мы видим, эффективно они используются россиянами только против мирного населения.

Причина этого позорного положения, как представляется, — тотальная коррупция. Ну не может быть в основанном на взяточничестве государстве боеспособной армии. Кто внимательно следил за новостями оттуда, знал и о самой злейшей дедовщине, и о миллиардах наличными под полами домов обычных полковников. Поэтому если хоть одна из пяти единиц российской техники была на ходу, то уже хорошо. Но Путину показывали только бумаги, а в бумагах все было хорошо. Результат мы можем наблюдать вживую.

Шли на штурм Вашингтона, а застряли под Гостомелем.

7. Путин переоценил российскую экономику

Даже если Россия не объявит формальный дефолт, он уже произошел. Даже если не будет сажать на 5 лет за покупку долларов на черном рынке, их уже все равно нет. Даже если не введет выездные визы — все равно ехать некуда. Российская система импортозамещения потерпела крах из-за отсутствия импортных составляющих — и это не шутка. Кремль так активно рассказывал о неуязвимости российской экономики, что и сам в это поверил. А ситуация в ней гораздо хуже, чем в армии.

Если оправдается прогноз о падении ВВП России на 30%, это будет означать крах государства — ниже показатели падали только в 1918–1919 годах. Не военные поражения, а экономический коллапс привели к взрыву революции в феврале 1917 года. В 1991 году войны вообще не было, однако пустых полок хватило для разрушения СССР. И даже если эмбарго на российские нефть и газ не будет введено сейчас — то лет через пять мировая энергетика откажется от них естественным путем. И вот тогда точно точка. Последняя.

Ибо Хью Лори (ну, так говорят) захотел поддержать Украину, бойкотируя российские товары, и с удивлением узнал, что Россия ничего не производит.

Украине осталось продержаться еще несколько недель, максимум несколько месяцев. И экзамен для мировой истории на право иметь собственное государство будет, наконец, сдан.

Текст опубликован с разрешения автора

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