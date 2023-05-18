Каким я вижу Крым в будущем 18 мая, 17:21 NV Премиум

С 1783 года у всех наших бед один источник — это Москва

Когда у людей такая беда, которая унижает каждого из них, у них нет иного выхода, кроме как объединиться и вместе преодолевать все эти препятствия, чтобы найти справедливость. Так произошло в нашей крымскотатарской истории. Уже очень длительный период, без преувеличения с 1783 года, у всех наших бед, несчастий один источник — это Москва.

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Крымское ханство. Эта государственность была на протяжении почти трех с половиной веков — 342 года. И очень ведущим государством в европейских делах. И вот с 1783 года началось уничтожение крымскотатарского народа в результате политики Российской империи, затем Советского Союза. Поэтому нас сейчас в мире больше, чем дома. Дома — 300 тысяч было накануне оккупации Россией Крыма, а миллионы — в других странах. Это очень трагическая история Крыма, крымскотатарского народа.

Чтобы вернуться из изгнания, куда народ был насильственно отправлен в 1944 году Сталиным, приходилось все время бороться. 45 лет. И только благодаря единству крымские татары смогли вернуться на свою землю.

Не успели они немножечко оправиться, только выходили из этапа обустройства собственных семей, домов, и уже приступили к масштабным образовательным программам возрождения культуры, памятников… Это все делалось и раньше, но здесь уже освободились силы, потенциал многих тысяч людей, который был скован первые десятилетия. Все-таки это очень трудно и тяжело — переселяться, обустраиваться. Все это уже было, выходило на прямой путь. И тут снова вторглась Москва, российские войска захватили Крым.

Россия снова вернулась в Крым, чтобы добить нас, крымских татар. То, что не сделал Сталин, сегодня пытается осуществить Путин. Это идет очень давно. Независимо от того, какие режимы на территории России, они здесь как раз последовательны. Еще во времена Екатерины II ее различные фавориты писали ей докладные, что нельзя опираться на крымских татар, что они абсолютно неблагонадежны, потому что не принимают те, как бы мы сейчас сказали, ценности, обычаи, правила, которыми руководствуется то сообщество, которое в центре «русского мира».

Тогда была одобрена концепция, чтобы освободить Крым от крымских татар, то есть вычистить Крым. И во времена Екатерины II это все началось.

Вынужденные эмиграции крымских татар были связаны с тем,