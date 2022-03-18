И тогда россия проиграет на всех фронтах 18 марта, 13:52 Цей матеріал також доступний українською

Война заставляет каждого из нас учиться принимать быстрые решения

Не всегда есть время, чтобы подумать. Да или нет, сейчас или никогда.

Потому что сейчас от них зависит чья-то жизнь, или то, какой она будет после.

Кто-то уехал из Мариуполя еще до того, как город начали уничтожать, другие проснулись от звуков сирены и вовремя спрятали детей в укрытие.

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Кто-то давно думал об эмиграции, и вот все решилось само собой.

А чей-то муж 10 лет работал строителем в комфортном европейском городе, но вернулся для того, чтобы защищать Украину.

Вся наша жизнь состоит из решений. И худшие из них те, которые приходится принимать под давлением. Сотни лет московия запрещала и уничтожала украинский язык.

Нам рассказывали о малоросстве и хохлячестве. Они не только оккупировали нашу территорию, но и отрицали культуру, обычаи и веру.

Однако выбор всегда остается за свободными людьми. Поэтому мы сегодня здесь, дома, защищаем свою землю. И каждый делает это, как может.

Вооруженные силы стоят на обороне Харькова, Киева и Херсона, чтобы украинские женщины вместе со своими детьми могли чувствовать себя безопасно здесь во Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде.

Большинство уже сделали свой быстрый, но столь важный выбор.

Если выйти на улицу любого города запада Украины, можно встретить там сотни людей. Их больше, чем обычно, даже в туристический сезон. Но не надо думать, откуда они приехали: из Запорожья или с Донбасса. Они — не беженцы, не переселенцы, они из украинского города приехали в другой украинский город. Не следует оценивать их взгляд, язык или говор. Позвольте человеку, который вернулся из ада, почувствовать себя в безопасности и адаптироваться к новой реальности.

Улыбнитесь, поздоровайтесь и примите. Помогите на украинском, делайте добро на украинском и оно обязательно вернется.

И тогда Россия проиграет на всех фронтах. Потому что не может быть иначе.

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