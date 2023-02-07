Тактика угроз. Что происходит между Россией, Китаем и США 7 февраля, 20:57 Эксклюзив NV

И мы наблюдаем это в течение всего последнего года

Одна не очень хорошая характеристика администрации Байдена — это медленно и даже робко относиться к просьбам с украинской стороны по поставкам оружия. И мы наблюдаем это в течение всего года. Сначала отказывают от поставок оружия, которое Украина просит. Затем через несколько недель и месяцев передумывают и отправляют его. Так и получилось сейчас с танками, раньше — с Patriots, раньше — с МиГами, раньше с ракетами, которыми можно атаковать корабли, и так далее. И пока Байден и его команда не решили отправить Украине артиллерию дальностью от 300 километров.

Видео дня

Каждый шаг — ошибка — в конце концов, отправляют, но не тогда, когда нужно.

То, что администрация Байдена решает посылать то, что раньше не посылала, это, я сказал бы результат и времени, и критики, и нажима со стороны Конгресса, и тоже российских варварских действий в этой войне. Все это влияет на администрацию и конце концов убеждает ее передумать и посылать то, что раньше не посылали. В этом плане несколько наших союзников по НАТО ведут себя смело. Особенно Великобритания, Нидерланды и Польша. Из-за их смелости администрации Байдена стыдно, и это тоже на ее влияет. Мы отправили, например, противокорабельные ракеты после того, как это сделала Англия. Это было весной прошлого года. Поэтому я уверен в том, что когда-то мы отправим истребители F-16. Когда именно — не знаю.

Каждый шаг — ошибка

Дмитрий Медведев как Мини-Ми (клон доктора Зло, один из персонажей серии фильмов Остин Пауэрс — NV) для Путина. Он всегда старается преувеличивать свою деятельность, поэтому говорит всякую чушь в отношении применения ядерного оружия. Путин и другие высокопоставленные лица в России тоже твердят о возможности применения ядерного оружия, потому что у них нет другого способа влиять на нас. Российская армия в Украине вообще не компетентна, они могут изнасиловать женщин и украсть детей, но не победить на поле битвы.

К сожалению, тактика угроз эскалацией немножко работает у нас.