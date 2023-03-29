Бои за Бахмут. Что происходит и как воспринимать информацию об обороне города 29 марта, 14:37

Враг продолжает концентрировать наибольшие свои наступательные возможности на Бахмутском направлении. Параллельно аккумулируя все свои медийные усилия вокруг темы боев за Бахмут

По сути, так и выглядит информационно-психологическое подкрепление военных действий.

Сейчас противник отрабатывает медийно три задачи: подорвать доверие общества и военных к решениям командования по Бахмуту; демотивировать и психологически ослабить наше войско; спровоцировать наше военное руководство на ошибочные действия.

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Для этого они пытаются сместить акценты в теме Бахмута и нивелировать то, что является нашим преимуществом — разумное и грамотное планирование операций.

Смещенный акцент — рассматривать Бахмут как апокалиптическое событие и делать из этих боев разделение реальности на «до» и «после». Этот психологический трюк используется для внушения нужных идей и нарративов врага.

Когда общество воспринимает бои в Бахмуте как фактор, который окончательно повлияет на ход войны, — это дает возможность врагу продвигать в инфополе выгодные для них сценарии наших действий.

Чрезмерно накрученное приближением «конца» испуганное общество по замыслу врага должно начать давить на военно-политическое руководство по прекращению оборонительных действий. Это и есть в чистом виде ИПСО с целью влияния на принятие военных решений.

Какие месседжи использует сейчас враг:

— якобы решения удерживать Бахмут политические;

— будто бы Бахмут нет смысла держать, там почти все в окружении;

— якобы героизм украинских бойцов раздувает украинская пропаганда;

Оборона Бахмута в настоящее время обусловлена оперативно-тактической целесообразностью

Какие две фамилии бесконечно эксплуатируют в российских ИПСО по теме Бахмута? Президента Украины и командующего Сырского. С целью подорвать доверие к ним и внести конфликт в военное руководство государства. Ведь в российских вбросах не пишут, что военные решения не принимаются единолично. Есть военное командование во главе с главнокомандующим и начальником Генерального штаба. Кроме того, постоянно заседает Ставка Верховного главнокомандующего — где тоже принимаются оперативные решения с участием всех воюющих силовых структур.

Что же на самом деле происходит и как нужно воспринимать информацию о боях в Бахмуте?

Это активная фаза войны. Такая же активная, как и на других направлениях на Востоке, где с января 2023-го продолжается полномасштабное наступление врага.

Мы обороняем Бахмут так же преданно, как каждый другой населенный пункт. Применение наших сил и средств определяется не политической целесообразностью, а тем, какие ресурсы необходимы для отражения врага и выполнения боевых задач на данном направлении.

Оборона Бахмута сейчас обусловлена оперативно-тактической целесообразностью, а решения принимаются грамотные, взвешенные и направленные на выполнение актуальных оборонных задач.

Какие могут быть оборонные задачи?

— удержание занимаемых рубежей и позиций;

— недопущение продвижения противника вглубь территории;

— нанесение врагу значительных потерь;

— создание условий для перехода в контрнаступление.

Защищать Бахмут будут до тех пор, пока нам это будет необходимо с точки зрения выполнения военных оборонных задач. И это наше военное командование, а не российские ИПСО будет определять, до каких пор будет осуществляться оборона Бахмута.

И самая неприятная для врага информация. Бои за Бахмут не апокалипсис. Это еще одна героическая страница мощной украинской армии в войне против Российской Федерации.

Текст опубликован с разрешения автора

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