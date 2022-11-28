Россия пойдет ва-банк. Когда будут новые массированные ракетные удары? 28 ноября, 22:17

Слишком мал набор данных для построения математической модели и определения закономерности, но вот что имеем за последние два месяца

Даты и масштаб последних массированных ракетных ударов:

1) 10 октября — 84 ракеты

2) 22 октября — 36 ракет (через 12 дней и минус 48 ракет)

3) 31 октября — 56 ракет (через 9 дней и плюс 20 ракет)

Видео дня

4) 15 ноября — 90 ракет ( через 15 дней плюс 34 ракеты)

5) 23 ноября — 70 ракет ( через 8 дней и минус 20 ракет)

Среднее количество запускаемых ракет — 67. Периодичность обстрелов сократилась с 15 дней до 8.

Исходя из этих данных, потенциально следующий обстрел возможен +/- 1 декабря (четверг). Кроме того, россияне любят «красивые» даты.

Что у них осталось:

1. Искандеры — 119 штук (13% от начального количества)

— Дальность — 500 км.

— Точность — 10 м.

2. Ракеты «Оникс» — 347 штук (74% от начального). Сверхзвуковая противокорабельная, может применяться против наземных целей. Дальность — 300 км.

3. Ракеты С-300 (ЗРК) — 7000 штук (87% от начального)

— Бьют ими и по наземным целям.

— Дальность — 75−200 км.

— Точность — до 100 м

4. Калибр — 229 штук (37% от начального)

— Крылатая ракета дальностью до 1500 км

— Ракета с 70-х годов

— В 99% случаев «Калибры» запускаются парами (не все взлетают)

— Точность 200−300 метров.

5. Ракеты Х-101 — 132 штук (50%)

— Дальность до 5 тыс. км.

— Точность 5−6 м

— Может нести ядерную боеголовку

— Высота полета 30−70 м (!)

6. Ракеты Х-555 — 150 штук (50%)

— Запускается с самолета.

— Может нести ядерную боеголовку.

— Дальность — 3500 км.

— Точность до 20 метров.

7. Ракеты Х-22/32 — 120 штук (32%)

— Сверхзвуковая ракета класса «воздух — земля», может применяться как против надводных, так и против наземных целей.

— Дальность 600−1000 км

8. Ракеты Х-35 — 356 штук (41%). Советская малогабаритная тактическая дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета предназначена для уничтожения ракетных, торпедных, артиллерийских катеров, кораблей водоизмещением до 5000 тонн и морских транспортов. Дальность до 260 км. Обновленные — до 300 км.

9. Ракеты «Кинжал» — 43 штук (73%)

— Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс

— Дальность 2000−3000 км

— Точность — 1 метр.

Исходя из ограниченного количества высокоточных сверхзвуковых ракет, предположим, что россияне будут традиционно запускать ракеты несколькими волнами. Сначала массированный пуск менее точных ракет для того, чтобы изъять ресурсы украинского ПВО. Менее точные ракеты могут быть запущены с территории Беларуси с воздушных носителей или с Черного моря (но ордынцы уже боятся выходить в море).

Затем возможен запуск следующей волной гиперзвуковых ракет из региона Каспийского моря.

Несмотря на то что россияне уже начали расходовать свои стратегические запасы ракет, они пойдут ва-банк. Их цель — максимально нанести Украине вред — транспортной, энергетической и военной инфраструктуре.

Но… мы с вами знаем, что справимся и победим.

Происходящее является проявлением агонии — последних конвульсий умирающей империи.

Поэтому в итоге все будет хоть и непросто, но хорошо для нас и нашего будущего.

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