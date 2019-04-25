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Дмитрий Кулеба

Постоянный представитель Украины при Совете Европы, автор книги "Война за реальность. Как побеждать в мире фейков, правд и сообществ"

Россия повышает ставки

Сегодня, 09:03
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Речь идет об «осетинском сценарии» для Донбасса

Нові санкції, заява Медведчука про розчарування Зеленським, обережний коментар Пєскова про майбутнє українсько-російських відносин.

І ось Путін підписав указ про спрощене російське громадянство жителям ОРДЛО.

Росія підвищує ставки і ускладнює умови гри. Видно, Москва не очікує, що Україна планує здаватися, і показує, що готова робити ще гірше ніж вже є.

На офіційному засіданні я поінформував послів держав-членів Ради Європи, Генерального секретаря РЄ і Голову ПАРЄ про указ Путіна щодо спрощеного надання громадянства жителям ОРДЛО.

Наголосив, що йдеться про «осетинський сценарій» для Донбасу.

Ну ви в курсі, що ситуація в Раді Європи зараз непроста. Тут докладають усіх зусиль, щоб хвалити Росію за конструктив, бо сильним цього світу хочеться реформувати РЄ саме так як того хоче Росія.

Але при цьому нам кажуть, що це не заради того, щоб Росія повернулася в ПАРЄ і заплатила гроші. Це, кажуть нам, взагалі не про Росію і просто збіг обставин.

Це я до того, що на такому тлі рішення Путіна тут можуть «випадково» і не помітити. Або помітити, але не врахувати під час ухвалення рішень в інтересах Росії. Або врахувати, але закликати не драматизувати. Тут різні комбінації можливі.

Так, реалії світу суворі та цинічні. І тому я завжди закликаю спиратися на реальність. Тоді можна працювати і перемагати у реальності найвищої складності. А іншої реальності у нас немає.

Текст опубліковано з дозволу автора

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Теги:   ПАСЕ Россия Донбасс

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