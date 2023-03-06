Постсоветского пространства уже нет. Что показал визит Лукашенко в Китай
Поездка Лукашенко в Пекин означает, что его там воспринимают как президента Беларуси (Фото:REUTERS)
Визит Лукашенко в Китай — один из тупиковых геополитических углов для Путина
Президент Китая Си Цзиньпин предстал перед значительным вызовом, к которому он долго готовился. Там сейчас перезагружается все китайское руководство, в том числе экономический блок, меняются премьер и многие ключевые должности. Это должно укрепить Си в его позиции, он сейчас идет на 3-й срок. Он сравнится здесь с Мао, и ему нужна поддержка в смысле лоялистов. Мы видим, что он это обеспечил.
Поездка Лукашенко в Пекин означает, что его там воспринимают как президента Беларуси. И парадоксальным образом это нам на пользу.