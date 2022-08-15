Юрий Бутусов

Юрий Бутусов

Главный редактор Цензор.нет

Важный ориентир. Что говорит о резком падении боеспособности армии России

15 августа, 09:09

К настоящему моменту за полгода войны по имеющимся публичным данным самих российских источников Россия потеряла 10 генералов

Важливий орієнтир. Згідно з даними публічного моніторингу російських соцмереж та трофейними документами автори проекту Killed in Ukraine встановили особисті дані рівно 1000 російських генералів та офіцерів, знищених захисниками України починаючи з 24 лютого.

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Дані неповні, оскільки Росія приховує втрати, жодних списків немає, але важливо, що наявний публічний список вбитих російських командирів поіменний та перевірений. Це мінімальна, але достовірно підтверджена цифра.

Отже, на цей момент за півроку війни за наявними публічними даними самих російських джерел Росія втратила 10 генералів.

Особливу увагу я звертаю на величезні підтверджені втрати молодших офіцерів у ланці молодший лейтенант-капітан — 722 особи. Саме ці люди командують взводами, ротами, батареями, тобто вони безпосередньо ведуть в бій та, я сказав би так, роблять війну.

В ЗС РФ немає самостійного сержантського корпусу, тому втрати молодших офіцерів мають ключове значення для визначення боєздатності військ. Такі втрати досвідчених на своїх посадах командирів для російської армії в такий термін є неприйнятним, відновити їх росіяни не зможуть.

Саме ці люди командують взводами, ротами, батареями

Саме великі втрати вбитими та пораненими молодших командирів визначають різке падіння боєздатності противника, не здатність російських військ проломити українську оборону попри багатократну перевагу у бойовій техніці та боєприпасах.

Російська армія може отримати нові танки та гармати, але вона не може швидко замінити командирів рот чи батарей, їх не можна купити або взяти на базі зберігання, боєздатний командир це той, хто постійно на війні, хто має великий практичний досвід і проходить різні ступені у військах.

В сучасній війні не має значення кількість бійців з автоматами. Якщо люди не мають децентралізованого управління, якщо немає боєздатності на рівні рота-батарея, і передусім у якості командування, кількість озброєних людей у формі не грають ніякого значення, хіба що створюють дуже дорогу та коштовну масовку.

Знищення російського командного складу на полі бою має не менше значення для розгрому російської армії ніж знищення логістики.

Судячи з втрат офіцерів, які тільки стали відомі, оцінки російських втрат в 15 тисяч вбитих не виглядають перебільшенням. І це без урахування багатотисячних втрат мобілізованих та непідготовлених людей на тимчасово окупованих територіях, теж багато тисяч, яких противник навіть не рахує та не обліковує.

Текст опубліковано з дозволу автора

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Теги:   Юрий Бутусов Война России против Украины

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