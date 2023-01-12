Шесть опасных иллюзий о России 12 января, 21:05 Эксклюзив NV

Что рассказывает о «демократической» России и «хороших русских» большой друг Украины Андрюс Кубилюс и что думаю по этому поводу я

Могу поспорить и более чем уверен, что среди интересующихся политикой украинцев не найдется таких, кто не знал бы этого выдающегося литовца. Речь идет об Андрюсе Кубилюсе. Мы знаем и уважаем его за бескомпромиссность, за неизменность позиции, за его европейскость. Он умеет определять приоритеты и применять эффективные политические технологии ради достижения поставленных целей.

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А еще мы искренне уважаем Кубилюса за его «украинский сентимент», за который мы не прекращаем его сердечно благодарить. Он является настоящим и неизменным адвокатом Украины на Западе. Кубилюс — визионер и пытается видеть определенную перспективу, выходя за привычные рамки политической близорукости, которая обычно ограничивается возней вокруг мелочных тем следующих парламентских выборов.

Его понимание главной угрозы для европейской и мировой безопасности очевидно и неизменно. Это Россия. Он не боялся говорить об этом публично и пять, десять и пятнадцать лет назад, когда такие заявления были явно не в тренде.

"… Запад должен наконец-то понять, что невозможно верить словам России". Это из его интервью Громадському 27 февраля 2015 года.

Или: «…в 2007 году, когда наша партия еще была в оппозиции, (мы) прописали очень четкую стратегию, которую громко назвали — „Стратегия по сдерживанию России“. Мы уже тогда видели опасность, исходящую от РФ…». А это из интервью изданию Аргумент 26 февраля 2015 года.

Неужели так хочется снова наступить на те же грабли?

Можно только аплодировать его умению видеть все заблаговременно.

Однако в статье Кубилюса от 2 января этого года, Our «Russian» psychological complexes (Наши «российские» психологические комплексы), опубликованной на Lithuania Tribune, читаем, в частности, следующее: «…наши громкие заявления о неверии в демократическую и общечеловеческую перспективу России, о том, что для России лучше всего было бы развалиться, крайне опасны…».

Разумеется, изменение ситуации, новые обстоятельства вынуждают по-другому относиться к объекту собственного внимания. И нет в мире политика, который бы не реагировал на подобное, не подвергаясь опасности оказаться в ретроградах.

А что же собственно изменилось в России? Власть, народ, его ментальность, наконец?

Важно, кажись, в нашем жестоком и циничном мире не жить иллюзиями, а тем более строить на них свои расчеты. Ибо последствия известны. И, как правило, они весьма печальны.

Итак, о каких, по моему мнению, иллюзиях идет речь в статье?

Иллюзия № 1. Российская оппозиция должна сама разбираться в своих проблемах; нам, то есть цивилизованному миру, не следует указывать, что и как им делать. Они, мол, сами все решат.

С этим можно было бы согласиться, если бы у России была оппозиция. Внутри страны ее уже давно нет (если даже предположить, что она там когда-то и была). А те, кто сбежал на Запад, расколоты на части не только организационно, но и идеологически. На фоне небольшой горсти лиц с подлинно либеральными взглядами, подавляющее большинство этой оппозиции остается имперцами и шовинистами. Они продолжают мыслить категориями «величия», только «примеряя» его уже под себя, любимых. Вопрос «чей Крым?», который по выражению одного из главных «развенчальщиков» нынешнего российского режима, вовсе «не бутерброд», является непреодолимым барьером для самоназванных «демократов». Даже откровенная российская геноцидная война немного изменила в их подходах.

Или мы должны молчать, или все же давать четкую оценку их идеям и действиям? Будем ли и дальше «либерально» ничего не замечать, дабы никого не обидеть? По меньшей мере, для нас, украинцев, это не работает. Мы эту империю породили, мы ее и отпоем.

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Иллюзия № 2. Российская оппозиция оказывает влияние в обществе, поэтому ее нужно поддерживать, рассчитывая, что она может при благоприятных обстоятельствах изменить Россию.

О том, чем российская оппозиция на самом деле и на кого она может опереться, говорят, в частности, данные опроса, проведенного в августе 2022 года Всероссийским центром изучения общественного мнения. Россиян спросили, что они думают о западных ценностях. Именно те, которые так воодушевленно отстаивает российская оппозиция. Так вот: около 60% россиян не видят никакой пользы от западной цивилизации и демократии. Из них 26% называют западные ценности «разрушительными». А поддерживают их — внимание! — аж 2 (!) процента.

Простой вопрос: смогут ли эти 2 процента построить «прекрасную Россию будущего», если большинству россиян она не нужна? И не напоминает ли такая наивная вера в силу бессильной оппозиции очередную «потемкинскую деревню»?

Неужели так хочется снова наступить на те же грабли?

Из этого следует

Иллюзия № 3 о том, что Россия может стать либеральной.

Кроме упомянутого выше, следует отметить еще один важный аспект — ментальный. Ведь историческая практика играет в жизни общества большую роль. Хотя сознание немецкого народа было затуманено фашистской пропагандой, в общественном сознании немцев был еще весьма свеж опыт демократической Ваймарской республики.

А каков «демократический» опыт России? Может быть, к нему можно отнести дикаря Андрея Боголюбского или деспота Ивана Грозного, царя-психопата Петра I или императрицу-проститутку Екатерину II, аракчеевщину или виселицу на Сенатской площади, рабство в форме крепостного права или деморализующую беспомощность последних Романовых? А может, «демократизм» советских времен, с его массовыми расстрелами, геноцидными голодоморами и непрерывными репрессиями?

Правда состоит в том, что россияне за свою более чем полутысячную историю никогда не жили в условиях хоть какой-то либеральной системы. Демократия — это не вещь, которую можно подарить и заставить носить. Это способ мышления, ментальность, исторический опыт. Ее нельзя навязать законом. Она должна созревать на протяжении поколений.

Поэтому прав российский политолог Владимир Пастухов, который отмечает, что "…режим Путина не имеет в своем генезисе никакого либерализма и никогда, даже после Путина, Россия сама по себе на эту стезю не вернется. Нельзя вернуться туда, где не был".

Иллюзия № 4 о том, что Россию можно «вылечить» демократией.

Причем отрицание этого тезиса квалифицируется почти как расизм. Попробуем разобраться, где же есть расизм на самом деле. И только ли расизм.

Более 80% россиян горячо поддержали аннексию Крыма и начало войны на Донбассе в 2014 году. То же самое мы наблюдаем и после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 г. Напомню, оно началось с заявления Путина о том, что пришло время «решить украинский вопрос». А не то же самое говорил Гитлер насчет «решения еврейского вопроса»? В чем разница? Ее действительно нет.

Расшифровал эту формулу депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев, публично заявивший, что «два миллиона украинцев должны быть денацифицированы, то есть уничтожены». Еще дальше пошел его коллега по российскому парламенту, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев, заявивший, что «понятие „Украина“ и „украинец“ не должно существовать в будущем».

Могут возразить, — это же представители режима. Нет, к сожалению. Уже давно привычны многочисленные призывы рядовых россиян «бить хохлов, чтобы спасти Россию», насиловать женщин, подвергать пыткам детей. Это и делает так называемая «армия асвабадителей», как когда-то гитлеровцы, убивая мирных жителей, разрушая инфраструктуру, сжигая целые города. Единственное, чего они еще не сделали, так это полномасштабных концлагерей. Хотя мини-концлагеря в виде подвалов-пыток россияне устраивают в каждом временно захваченном населенном пункте Украины. А после освобождения там находят массовые захоронения невинных жертв.

Важно также понять и уяснить, что российская агрессия не является «войной Путина». Этим обманчивым и коварным тезисом хотят отделить Путина от тех, кто выполняет его приказы. Однако они — одно целое. Это геноцидная война россиян против украинского народа. Война на национальное уничтожение украинцев. А ведут ее обычные жители РФ, протестующие не против самой войны, а против того, что она плохо организована.

Поэтому и ответственность за эту войну должны нести и искупить все живущие в этой стране или ассоциирующие себя с этой так называемой страной.

Нельзя не согласиться с вполне объективным выводом другого аналитика — Андрея Пионтковского: «Русский человек на rendezvous Истории, оказывается, унижен, когда он не может безнаказанно топтать и расчленять своих бывших собратьев по строительству платоновского Котлована».

Итак, у нас рафинированный рашизм — российский фашизм…

Так кого следует называть расистами?

Впрочем, жителей РФ можно и нужно «вылечить». Только лекарство будет очень горьким для определенной части населения России. Хотя для другой такая терапия поможет начать путь к вожделенной свободе.

Здесь мы подходим к

Иллюзии № 5, согласно которой Россия неизменна в ее нынешних границах и должна остаться таковой навсегда. Более того, ей еще и нужно помочь, разработав для нее новый план Маршалла.

В связи с этим следует напомнить, что на территории современной России проживают более полутора сотен различных этносов со своей историей, языком и культурой. Все они в разное время были колонизированы Московией, зачастую коварно, кроваво и преступно.

Некоторые полагают, что они не имеют права на самоопределение, как, например, португальцы, австрийцы или эстонцы. А почему?

Кто, кроме этих народов, уже многие столетия находящихся под московским игом, имеет право решать их судьбу? Разве в 1990—1991 годах литовцы или украинцы спрашивали кого-то разрешения на свою свободу?

Нет, мы боролись за нее всеми доступными способами, помогали, переживали за успехи друг друга. Именно поэтому литовцы и украинцы, фигурально говоря, не нуждаются в переводчиках, потому что в основе философии бытия наших народов лежит стремление быть свободными, самим определять свою судьбу.

Стало быть, нет никаких моральных оснований отбирать это право и у других. Поэтому, пожалуй, пока не стоит разрабатывать планы помощи образованию, перспективы которого достаточно туманны. С Горбачевым после Фороса уже никто ни о чем серьезно не договаривался. Хотя некоторые важные персоны на Западе очень хотели, чтобы все осталось так, как было.

Иллюзия № 6 состоит в том, что в нынешней или послепутинской Москве есть или будут те, с кем можно начать договариваться о будущем России.

Предположить такое можно, но на очень короткий переходный период. Потому что с историей сложно договориться. Она идет по своей дороге и оставляет за бортом тех, кто не понимает, куда она идет. Поэтому договариваться придется со многими: с Кавказом, Поволжьем, Сибирью, Дальним Востоком и многими другими регионами, а не только исключительно с Москвой.

Уже сейчас необходимо думать, как налаживать контакты, что предлагать, как превращать построссийское пространство в безъядерную зону, в территории поступательного экономического развития и перехода к цивилизованному сосуществованию с остальным миром. Именно это, по моему мнению, является важнейшей задачей для интеллектуальной элиты Запада. Крайне важно не жить иллюзиями, чтобы не опоздать и не совершить очередных роковых ошибок. К сожалению, таких политиков-мечтателей на Западе еще предостаточно. Как и их иллюзий.

Хотя, может, все же правы те, кто говорят о демократии в России, потому что знают, что она является кратчайшим путем к ее распаду?

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