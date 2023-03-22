Четыре серьезных осложнения ситуации для Путина. Почему Си так спешил в Москву 22 марта, 10:47 Эксклюзив NV Си Цзиньпин не хочет, чтобы Путин потерпел поражение, но опасается попыток спасти уже определившегося лузера (Фото:REUTERS)

Позиционирование в качестве миротворца кажется легкой политической игрой, но из-за этого китайский лидер оказался в безвыходной ситуации

Государственный визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву, несомненно, отличается помпезностью и церемониальностью. Но его содержание остается довольно неопределенным.

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Президент РФ Владимир Путин в самых теплых тонах пригласил своего китайского коллегу во время их видеобеседы 30 декабря. Но Си, согласно стенограмме, тогда не ответил на приглашение. Дата визита была объявлена ​​лишь на прошлой неделе, и спешка, скорее всего, была вызвана желанием Пекина придать новый импульс своему «мирному плану», посвящённому российско-украинской войне и озвученному МИД КНР 24 февраля, правда, без особого эффекта. Путин может не приветствовать акцент Китая на принципе территориальной целостности, но он определенно не в том положении, чтобы критиковать этот план, и считает время визита весьма удачным, поскольку он почти совпадает с девятой годовщиной аннексии Крыма, в который он недавно нанес довольно скромный визит.

Тем не менее, ряд серьезных осложнений может омрачить банкетный стол Кремля.