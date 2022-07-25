Как народ России создал «коллективного Путина» 25 июля, 19:02

Много лет тому назад я ввел в оборот понятие «историческая генетика» как констатацию глубинной природной связи между историей и характером народа

НВ публикует отрывок новой книги Игоря Гарина «Злодеяния коллективного путина»

Посмотрите на карту России: страна, простирающаяся от Балтийского моря до Тихого океана и Аляски, могла возникнуть отнюдь не столько в силу пресловутой пассионарности Льва Гумилева, сколько в результате исторической генетики московитов, то есть тысячелетних захватнических и кровавых войн, перечень которых я приведу далее.

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Именно исторической генетикой России определяются многочисленные исторические факты — вековечная несвобода народа, отсутствие прав человека и справедливой правовой системы, отношения власти и народа (вертикаль власти), крепостничество и холопство масс как «скрепа» (мысль председателя Конституционного Суда Российской Федерации Валерия Зорькина). Еще исторической генетикой обусловлен деспотический характер российской власти, а, в конечном случае, — плачевная судьба имперского государства и создавшего его народа.

В гротескной пьесе Дракон Евгения Шварца в уста представителя народа вложена замечательная реплика, обращенная к принцу: «Пожалейте нас, бедных убийц, господин Ланцелот».

«Глубинный народ» — жертва и убийца одновременно: по отдельности каждого жалко, а всех вместе — как фашистов в эпоху Триумфа воли Лени Рифеншталь". Безнаказанно массовый нацизм не проходит, исторические законы обмануть невозможно, нацию не отрезвить воззваниями к совести или гуманизму.

Историческая генетика — телескоп, направленный в прошлое. Если вы хотите узнать свое будущее, посмотрите на свои сегодняшние действия. Важно осмыслить свое прошлое, чтобы предвидеть будущее. Не обезвредив настоящего, вам не дождаться счастливого будущего. Но когда «славное будущее» оказывается проблематичным, начинаются спекуляции на мифическом «славном прошлом», что еще больше лишает народ будущего.

Если посмотреть на генетическую композицию популяции, то можно многое рассказать об истории этой популяции. Историческая или популяционная генетика напрямую связана с биологической: сопоставление генетические данные обитателей нынешних стран и эпох хорошо коррелируют с выводами историков и археологов. Популяционная генетика позволяет изучать не только историю миграций, но влияние исторических условий на формирование популяций или причины их исчезновения.

К примеру, результаты исследования международной команды ученых во главе со специалистами Стэнфордского университета, Венского университета и Римского университета Сапиенца явно продемонстрировали связь истории Рима с общей историей послеледниковой Европы. «Нас удивило то, как быстро, всего за несколько столетий, менялась картина происхождения населения, что было отражением политических союзов, которые заключал Рим, — сказал ведущий автор исследования Джонатан Притчард. — Еще одним поразительным аспектом стало то, насколько космополитичным было население Рима. Даже в древности этот город был плавильным котлом различных культур».

Прошлое не исчезает — это локомотив, который тянет за собой будущее, считает российский писатель Виктор Пелевин. Несмотря на то, что большинство живет как бы в отрыве от него, оно существует в нашем внутреннем пространстве, в нашем бессознательном. То есть в нашем внутреннем пространстве существует единая линия жизни. Все события этой линии взаимосвязаны, вытекают друг из друга. Настоящее и будущее обусловлено нашим прошлым. Темное прошлое, длящееся веками и не знающее покаяния, омрачает будущее.

Россия в целом живет не в XXI веке, а в позднем Средневековье

За 1000 лет бессменного правителя называли в России владыкой, князем, царем, императором, генсеком, теперь вот — президентом. Но, в соответствии с исторической генетикой, суть была всегда одна: абсолютный пожизненный владыка, даритель благ, порядка, и самой жизни, для которого действовало средневековое правило, согласно которому величие главы страны есть прямое следствие, насколько он увеличил подвластную ему территорию.

Впрочем, в голове кремлевского вождя, плотно завернутого в кокон или непроницаемую капсулу, картина мира несколько иная: не экспансия и не империализм, а — освобождение; не война и закабаление, а — окультуривание «низших», не захваты, а — благословение господне, не блага человека, а — «величие государства». Типичная философия деспотизма с фашистской подоплекой и риторикой. Абсолютное отсутствие признаков инновационного мышления с абсолютным непониманием важности регионализации или федерализации для такой огромной страны как Россия. Плюс полное отсутствие малейших признаков рефлексии и понимания сути процессов не только XXI, но даже XX века.

Кстати, все это присуще не только нынешнему вождю, но и 90% «глубинного народа»: Россия в целом живет не в XXI веке, а в позднем Средневековье, в лучшем случае — в начале XIX века. Страна живет в шкафу, набитом скелетами. Уинстон Черчилль шутил по этому поводу: русские как бульдоги под ковром — пока кого-то не выкинут с растерзанным горлом, никогда не поймешь, что там внутри происходит.

В конце концов, сам Путин делает то, что ему позволяет «историческая генетика» и «коллективный путин»… А почему не бесчинствовать, если советикус эрэфикус позволяют ему это делать, сами активно участвуют в процессе такого исторического саморазрушения. Кайфуя от коммунизмов-фашизмов-рашизмов, позволяют ему практически все — до геноцида включительно, потому что у быдла нет своего мнения, потому что мнение может быть только у цивилизованных и продвинутых людей. А быдло живет только тем, что ему скажут по телевизору, активно подключаясь к этому извечному для него конвейеру по подготовке и переработке пушечного мяса.

Александру Герцену приписывают фразу: «В России надо жить долго, чтобы дожить до чего-то хорошего». Трудно согласиться: не хватит не только одной человеческой жизни, вот уже тысячелетие прошло, а что получилось, до чего дожили нынешние россияне?

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