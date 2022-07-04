Ричард Хукер

Ричард Хукер

Старший научный сотрудник Atlantic Council, бывший декан Оборонного колледжа НАТО

Давайте без иллюзий. В чем кроется главная опасность этой войны

4 июля, 18:38

Прежде всего, война в Украине научила Путина тому, что НАТО и ЕС пойдут на многое, чтобы избежать конфронтации с ним

Великолепное сопротивление украинского народа вызвало восхищение всего мира, но мы не должны питать иллюзий. Без четкого сдвига в политике США, НАТО и ЕС Украине не победить. Последствия этого будут тяжелыми не только для самой Украины, но и для Запада и более широкого международного сообщества.

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Любая стратегия начинается с простого вопроса: какова политическая цель? Ответ здесь прост. Украина стремится вернуть свои национальные территории и нанести решающее поражение российским военным, что положит конец грабительской агрессии России и обеспечит суверенитет и территориальную целостность Украины.

Однако политические цели США, НАТО и ЕС гораздо менее ясны. Украине не нужны иностранные войска для победы. Что ей действительно нужно, так это экономическая, политическая и военная помощь со стороны НАТО и ЕС. И пока предоставленного недостаточно.

На экономическом фронте Украина фактически не имеет выхода к морю из-за того, что Россия контролирует Черное море. Страна не может экспортировать пшеницу и другие товары, от которых зависит ее экономика.

Пока Европа будет финансировать российскую агрессию, война будет продолжаться

В отношении России были введены санкции США и Европы, но сохраняющаяся зависимость от российских энергоносителей означает, что Европа по-прежнему каждую неделю отправляет в Россию миллиарды долларов. Как отметил бывший заместитель советника по национальной безопасности США Рик Уодделл, «российской экономике, которая самодостаточна в сельском хозяйстве и энергетике, требуется много убийств». Пока Европа будет финансировать российскую агрессию, война будет продолжаться.

Украина срочно хочет интегрироваться с Западом. Лидеры ЕС недавно предоставили Украине официальный статус кандидата, но Франция и Германия откладывают «ускоренное» членство в ЕС, опасаясь разозлить Путина. Со своей стороны, США опубликовали длинный список мер, которые они не будут предпринимать в конфликте, чтобы умиротворить Путина и упростить российское планирование. С самого начала вопрос о членстве в НАТО не обсуждался.

Политические лидеры придавали большое значение «единству», продемонстрированному трансатлантическим сообществом в оппозиции Путину с начала войны, но реальность в Киеве должна выглядеть совсем по-другому.

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Теги:   Владимир Путин Запад Война России против Украины

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