Мы приближаемся к рискованному моменту 29 июля, 19:03

Предстоят так называемые референдумы, которые станут лишь предпосылкой сложных событий

На прошлой неделе имела честь и возможность выступить во время слушаний в Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия США) в Конгрессе, основной темой которых стала ситуация с правами человека на территориях, оккупированных Россией с красноречивым названием: «В тылу врага».

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Основные позиции, о которых нам придется еще много раз прокоммуницировать:

— Временная оккупация украинских территорий доказывает тот факт, что отвоевание их военным способом является единственным средством защиты прав и свобод наших граждан. Свидетельства тех, кто оставался на оккупированных территориях, пытался уехать или прошел фильтрацию и депортацию в Россию, достаточно, чтобы осознавать абсолютную и безусловную опасность, системность и умышленность этих действий.

Для того чтобы защищаться, украинцам нужно больше современного оружия, санкций против России и признания страны-оккупанта государством-спонсором терроризма. Я рада, что Сенат сделал политический шаг в этом направлении, но важно понять и другим ветвям власти вне Конгресса, что жестокость действий российской власти нельзя остановить другим способом, кроме как способность воевать и отвоевывать украинцам свое. И Россия — все-таки государство-террорист и спонсор терроризма.

— Мы приближаемся к достаточно рискованному моменту, когда россияне постараются не только оккупировать территории, но и аннексировать их. Предстоят так называемые референдумы, которые станут лишь предпосылкой сложных событий. После незаконного силового введения их в состав РФ последняя еще с большим вдохновением будет шантажировать мир использованием тактического ядерного оружия, ссылаясь на то, что контрнаступление Украины будет «заставлять» россиян реализовывать их военную доктрину.

Россия — все-таки государство-террорист и спонсор терроризма

Что с этим делать и можно ли остановить такой процесс? Ответ здесь состоит в той же предпосылке: больше оружия, санкций и признания РФ страной-спонсором терроризма. Россияне уже несколько раз отсрочивали псевдореферендум, ведь даже такой цирк нуждается в картинке, а если линия фронта движется, а граждане все еще сопротивляются, то даже PR-акция нуждается в минимальной визуализации в поле.

— Наказание военных преступников — акт не только сатисфакции за совершенное, или предупреждение таких трагедий, но и путь в «Новую Россию». Именно поэтому, и российская оппозиция должна требовать и работать над созданием трибунала относительно агрессии, который дает механизм уже сейчас расследовать действия персонально Путина, а также осуждать геноцид, военные преступления и преступления против человечности. Как-то странно, что люди, которые давно в безопасности на Западе, не спешат хоть что-то реально делать, кроме оправданий, почему хороших русских нужно жалеть, как еще одних жертв современной российской власти. Меня давно не удивляет, что россияне вне РФ давно научились отвечать правильно на вопросы «чей Крым», но это все конформизм. Пусть бы начали прорабатывать маханизмы «Как» и «Что они для этого уже делают».

Украинцы же с настоящими партнерами должны работать над системой многоуровневого правосудия, и это уже в процессе. Главное, делать все в пределах максимально сжатых сроков.

Текст опубликован с разрешения автора

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