Си не успокоил Путина 23 марта, 18:03

Чем жила страна 23 марта 2023 года

● Си не успокоил Путина. Визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву и его заявления о мире не изменили желание Кремля уничтожить Украину. Об этом свидетельствуют удары по Запорожью и Киевской области, которые нанесла вчера РФ, заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома. «Путин продолжает находить новые жестокие способы убивать украинцев и пытается фактически уничтожить украинские города, стереть Украину с карты мира как независимое суверенное государство», — сказал он.

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По мнению Кирби, заявления Путина и Си о необходимости сохранять суверенитет и соблюдать Устав ООН являются ироническими. «Поэтому он [Путин] точно не изменил своей тактики после этой „высокой“ риторики о мире и прекращении боевых действий в Украине», — отметил представитель Белого дома.

● Лидер КНР не оправдал кремлевских надежд. Кремлевский режим не добился желаемых результатов после встречи главы КНР Си Цзиньпина с Путиным. Такое мнение высказал Игорь Жовква, заместитель руководителя ОП и один из кураторов внешнеполитического направления Банковой. «Думаю, что Путин возлагал намного большие надежды на результаты этого визита для себя, для России. Половина, а может даже две трети этих [надежд] не оправдались для России. Действительно, никакого военного союзничества или партнерства, никаких новых контрактов на поставку тех или иных видов вооружения, ни четкой позиции в поддержку России китайский лидер не занял», — сказал он.

● Диктатор не планирует мир. Бои за Бахмут демонстрируют, что Россия готова бросить еще тысячи солдат и понести много потерь ради минимальной выгоды, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Путин не планирует мир, он планирует новую войну», — добавил он.

● Неудобное предложение. Власти США опасаются, что страны, «уставшие» от войны России против Украины, могут поддержать «мирную инициативу» Китая, сообщило Bloomberg. В статье агентства сказано, что встреча китайского лидера Си Цзиньпина с Путиным поставила администрацию Джо Байдена в неловкое положение: в кулуарах два противника обсуждают «мирное предложение» по Украине, которое США считают неприемлемым.

По словам одного из представителей администрации, попросившего не называть его имени, США озабочены тем, что их «загонят в угол» из-за китайского предложения. «Независимо от оговорок США, прямое игнорирование этого вопроса может позволить Китаю доказать другим уставшим странам от войны — и от экономического ущерба, который она наносит, — что Вашингтон не заинтересован в мире», — говорится в статье.

Си уехал, но снова активизировался Эрдоган:

● Эрдоган поговорит с Путиным. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с российским диктатором в ближайшие два дня. Он отметил, что ранее активно обсуждал с Путиным реализацию «зернового соглашения» и возможность обработки российского зерна на турецких мельницах, а также отправку его африканским странам.

● Войска РФ не оставляют намерений по полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Они продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, на других обороняются. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб.

● «Большое наступление» российских войск было переоценкой собственных возможностей и пропагандой, считает представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Экономических и военных ресурсов для войны в России осталось, по мнению Скибицкого, «еще на 2023 год, максимум 2024-й, и все». «Это, если мы говорим о конвенционной войне. А если усилить санкции, то этот запас будет еще меньше», — добавил он.

● «Вагнеровский» штурм Бахмута выдыхается. Наемники ЧВК Вагнера, пытающиеся взять Бахмут, выдыхаются. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. «Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском», — добавил он.

● Пригожин отступает в Африку. Тем временем агентство Bloomberg сообщило, что владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин готовится свернуть операции своей частной армии в Украине после многочисленных провалов. Как отметили собеседники агентства, «повар Путина» решил свернуть операции в Украине после того, как российскому военному командованию удалось сократить вербовку людей в ЧВК и поставку наемникам боеприпасов.

По словам источников, теперь Пригожин планирует снова сосредоточить внимание на Африке. Пока нет никаких признаков передислокации наемников, но люди, знакомые с ситуацией, говорят, что операции там, вероятно, привлекут больше внимания Пригожина в будущем, поскольку ситуация в Украине стала для него сложнее.

● «Я считаю, что Бахмут — это место, куда пошла умирать российская армия», — завил в интервью NV американский офицер Дэн Райс, советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он пояснил, что сейчас украинская армия убивает около 25 тыс. российских солдат в месяц (где-то такими будут цифры за март), а еще 75 тыс. оккупантов получают ранения.

● Танкомор и дронопад. За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 660 российских оккупантов. А с начала полномасштабного вторжения потери РФ достигли 168 150 военных. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Кроме того, украинские силы уничтожили: танков — 3570 (+13 за сутки), боевых бронированных машин — 6898 (+11), артсистем — 2608 (+19), РСЗО — 511 (+2), средств ПВО — 273 (+1), самолетов — 305 (+0), вертолетов — 290 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2203 (+20) и многое другое.

● Последние резервы? Если Россия задействует на фронте устаревшие советские танки Т-54/55 вместо уничтоженных современных, то это не поможет ей восстановить способность вести механизированную маневровую войну и может только увеличить уровень российских потерь. Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW).

На фоне сообщений Запада о том, что российские войска могут пробовать развить наступление на новых направлениях фронта, ISW подтверждает замедление темпа наступательных операций РФ вокруг Бахмута. Сейчас оккупанты наращивают темпы наступательных действий вокруг Авдеевки (пригород Донецка) с целью окружить ее, и не исключено, что они прилагают эти усилия за счет операций вокруг Бахмута и заторможенного наступления в районе Угледара.

● С начала марта 2023 года на участках Сватово-Кременная в Луганской области продолжались ожесточенные бои, написала в сводке в Twitter британская разведка. Российские силы частично восстановили контроль над ближайшими подступами к Кременной, где раньше для них возникла угроза со стороны Украины. Кое-где РФ достигла продвижения на несколько километров. В то же время, по данным разведки, в оперативном плане на северо-востоке враг больше настроен на оборону. Российское командование, вероятно, опасается, что это один из секторов, где Украина может совершить крупные наступательные операции, добавили в ведомстве.

● Из-за интенсивности боев ВСУ вынуждены ежедневно тратить от 4 до 7 тыс. артиллерийских снарядов. Текущий уровень расходов боеприпасов выше уровня производства, пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

● Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны Ярослав Надь. Остальное Украина получит в ближайшие недели, сказал он.

17 марта Словакия одобрила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Перед этим президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава в ближайшие дни тоже передаст Украине четыре истребителя МиГ-29.

● Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что страны НАТО передадут истребители F-16 или другие западные боевые самолеты Украине.

● Raiffeisen стал спонсором войны. Нацагентство по предотвращению коррупции внесло банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны «за продолжение работы банка в России и официальное признание так называемых „ДНР“ и „ЛНР“ через свое представительство в РФ»

И напоследок:

● Жалкие угрозы Кремля. Президиум Международного уголовного суда (МУС) выразил сожаление по поводу угроз России в сторону трибунала из-за ордера на арест Путина. Также он заявил, что со стороны Москвы были угрозы против МУС, а также меры, объявленные против его прокурора и судей.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.