Крупная операция на востоке Украины. Что затевает Россия 11 мая, 15:54 Эксклюзив НВ

Ничего не могу поделать: меня все еще не устраивает развитие Северского Донца. Поэтомувот еще одно обновление на скорую руку, отвечающее на вопрос «почему»

Причина в… ну, скажем в сочетании «полнейшего молчания наверху» и «привычного хвастовства внизу» с украинской стороны.

Начнем с того, что ничто из нижеследующего не имеет ничего общего с «официальным» отчетом: в лучшем случае это «осколки и кусочки информации», увенчанные большим количеством выводов, основанных на прошлом опыте.

Видео дня

Стоит обратить внимание на следующее:

Более месяца назад аналогичная ситуация была южнее Изюма: россияне атаковали и взяли в клещи с обоих флангов города. Прорвались с западной стороны, перекинули два понтонных моста через Северский Донец, форсировали реку и двинулись вперед.

Все неофициальные украинские источники отреагировали: «А, нет проблем, мы их уничтожили», после чего последовали фото/видео «разрушенных понтонных мостов, затонувших танков и другой техники».

Если проверить карты с тех пор, то очевидно, что это был — в лучшем случае — временный успех. На самом деле, да, один мост они разрушили, но русские использовали другой, чтобы продолжить переправу, а затем покатились дальше на юг. К настоящему времени мы все знаем, как шел бой и где они находятся (то есть РФА (армия РФ) точно не вернулась в Изюм).

В случае с этой «сиверско-белогоровской ситуацией», я думаю, дело обстоит намного хуже.

Причины примерно такие:

— Насколько я знаю, все доступные официальные украинские источники молчат об этом сражении, точно так же, как и в случае прорыва русских южнее Изюма;

— все доступные неофициальные источники говорят о разрушении одного-двух мостов,

Простое признание того, что ситуация серьезная, — очень помогло бы

— единственное официальное сообщение, которое я нашел, упоминает о разрушении только одного моста возле Белогоровки, в то время как (неофициальные) российские источники ясно указывают, что они построили (как минимум) четыре моста, и ничего похожего на разрушения двух важнейших мостов не упоминается ни в одном из известных мне украинских источников.

Вместо этого много радости по поводу войск, продвигающихся к северу от Харькова и достигающих границы с Россией. Это большое достижение, и поэтому радость можно понять, но извините: игнорировать проблемы никогда не бывает хорошей идеей. Тем более, постепенно становится очевидным, что россияне «просто» ослабили свои позиции севернее Харькова, чтобы усилить свои части, переходящие через Северский Донец… или что они не смогли построить хотя бы один мост — не обезопасив в первую очередь плацдарм на южной стороне.

Еще одним поводом для беспокойства являются фотографии с БПЛА, похожие на две серии, следующие одна за другой. Возможно, они могут означать что-то вроде «они у нас на виду, все под контролем». Извините, но иметь кого-то/что-то в поле зрения — это одно, а реально уничтожить этого кого-то/что-то — совсем другое дело. Наоборот, если судить по количеству (совершенно исправных) ББМ, которое можно сосчитать на этих фото, создается впечатление, что РФА «спускается» всего лишь к одному мосту с целой Батальонной тактической группой (примерно 50−60 БТР). И это только один из мостов, и то тот, который я оцениваю как «приманку». Имейте в виду, есть еще три таких моста.

Судя по количеству мостов, о которых сообщают российские источники, это означает, что РФА задействовала «по крайней мере» четыре БТГ для этой операции — вдоль линии фронта протяженностью около 10 км.

Теперь добавим то, что я сказал вчера о российской армии и ее отношении к «мостам» и «плацдармам», плюс — относительную — близость этого района к центральному участку ЛОК, особенно к району Попасная, где сейчас еще одна крупная концентрация РФА (в том числе БТГ ЧВК Вагнера и как минимум одна 150-я мотострелковая дивизия).

Уже беглый взгляд на карту, вероятно, объяснит все остальное: быстрое продвижение из Белогоровки в Попасную — расстояние около 45 км по дороге Т1302 — позволит обойти украинские укрепления в районе Лисичанска и замкнуть окружение крупной группировки украинских сил в районе Северодонецка. Действительно, это разрушило бы весь северный сектор Линии Контроля или, по крайней мере, окружило бы ее.

Более того: вопреки мечтаниям о «стратегических уровнях» продвижения, например, из Изюма на Барвинково, а затем на Запорожье, у РФА есть войска и снабжение, необходимые для того, чтобы проводить предприятия такого предприятия «оперативного уровня».

Действительно, сегодня утром поступили сообщения об обстреле Горское в Луганской области, что для меня означает: «Что-то происходит на этом маршруте». Вот почему моя оценка состоит в том, что это — пока я называю его «русским планом G» — русский «Schwerpunkt», то есть крупная операция, которую нельзя недооценивать.

Вывод напрашивается: кто-нибудь там (в Киеве) мог бы быть так любезен и разъяснить, что происходит между Белогоровкой и Попасной. Нет, я не жду «быстрых и легких» побед, но простое признание понимания того, что «что-то происходит» и ситуация серьезная, — очень помогло бы.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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