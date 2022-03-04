Окончательная победа Украины — в Москве, там, где была развязана война 4 марта, 16:11 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Украина показала миру, каким образом происходит столкновение между двумя разными системами: между демократией и диктатурой

Сегодня мы видим всю Украину объединенную — все регионы. Уже нет никаких разделений, нет ни Востока, ни Запада, ни Севера, ни Юга, нет никакой разницы в отношении агрессора, к этой войне и вопросу защиты своей земли.

При этом ни религиозные, ни языковые, ни другие отличия никуда не делись. Мы объединились именно в вопросе защиты Украины и ее суверенитета. И в значительной степени здесь нам помог собственно агрессор, потому что если в 2014 году он вторгся только с двух сторон — Крым и Донбасс, и многие считали, что это очень далекая от них проблема, то сегодня нападение началось одновременно почти со всех сторон и сделал сопротивление действительно общенациональным делом.

Фактически, украинцы объединились вокруг своих базовых ценностей — воля, свобода, самозарядность, сплоченность, взаимопомощь, самоорганизация, волонтерство и, что важно, чувство юмора. Все, что потом войдет в учебники истории, пантеон героев, который создастся после войны, все это будет отражением именно этих ценностей, которые объединили Украину сегодня.

Однако вообще сейчас пишется не только новая история Украины, но и новая история всего мира. Мы видим переломный момент: мировой порядок строился много лет и давно был сломан разными авторитарными режимами, которые пытались навязать свою волю. И сейчас Украина, которую Збигнев Бжезинский еще называл ключевой точкой современности, показывает несколько важных вещей.

Во-первых, то, что мировой порядок есть, его можно восстановить. Это возвращение веры в неприкосновенность границ, в суверенитет стран и в то, что не может быть никаких зон действия в эру независимых стран.

Во-вторых, значительной части мировых лидеров пришлось выбирать между вечными ценностями и интересами, которые являются временными. Многие годы политики разных стран делали выбор в пользу интересов, но сейчас вынуждены делать его в пользу ценностей. И это огромное изменение, созданное в мире украинцами, своей стойкостью и своим героизмом.

Путин по-бандитски замазал в крови всех вокруг себя

В-третьих, мы видим формирование мощной антипутинской коалиции, видим, что баланс сил в мире очень сильно меняется. Путин претендовал на то, чтобы Россия занимала место если не супердержавы, равной Америке, как это было когда-то, во время холодной войны, то, по крайней мере, за большим столом великих держав. Но украинская армия и украинский народ развеяли миф о непобедимости и величии русской армии. Ничего там нет — это пустые консервные банки, наполненные людьми без еды, без одежды, без подготовки и без мотивации. Конечно, количеством они превалируют, но мы видим, что соотношение успехов украинских вооруженных сил и успехов российской армии вторжение явно не в пользу крупнейшей армии на континенте, которую все должны бояться. Именно несгибаемый дух украинцев и показал, чем на самом деле является Россия. А с экономической точки зрения она очень быстро скатится в каменный век. Уже сейчас российские эксперты отмечают, что страну по сути отбросили на 40 лет назад тем, что закрыли доступ и к финансовым рынкам, и к технологическим новациям, ну и в принципе все мировые компании сейчас бегут из России.

Очень важно еще одно. Украина показала миру, как происходит столкновение между двумя разными системами: между демократией и диктатурой, между современным сетевым и архаичным иерархическим централизованным обществом. Это все очень большие вещи, которые полностью изменяют глобальную историю в эти дни. Это великий переломный момент. И это значит, что надежда есть не только для Украины, но и всего мирового сообщества, потому что вещи, в которые она уже понемногу прекратила верить, сегодня возвращаются и занимают свое место в системе ценностей свободного мира.

<...>

Украина, к сожалению, много лет находилась в тени. Она застряла на переходе от средневековья к современности, нас держала империя, которая пытается удержать нас и сейчас, и все же в 2014 году Украина совершила свой рывок к современности.

А сегодня просто очень сильно ускорилось время, потому что любой кризис, тем более такой тотальный, каковым является война, ускоряет движение туда, куда общество уже движется. Наше общество двигается вперед. В то же время, российское общество движется назад, пытаясь затащить туда и нас. Оно движется в прошлое, мы видим, как в нем возникают все более архаичные экономические, политические, культурные, социальные, религиозные практики. И именно поэтому разрыв между Украиной и Россией — это не просто географический разрыв двух культур, мол, мы часть Европы, а они часть Орды. Здесь безусловно тоже нужно согласиться, но главный разрыв между нами — это разрыв хронологии: они движутся в прошлое, а мы — в будущее.

Еще 30 лет назад россияне и украинцы прекрасно понимали друг друга, были на одной волне, но сегодня понимания в целом нет. Сейчас мы совершили огромный скачок вперед, они — огромный скачок назад, и это личный выбор не только президента России, но и каждого россиянина, который согласился на то, чтобы его страна ушла в прошлое.

И если в мирные времена мы будем двигаться вперед медленнее, то в военные времена гораздо быстрее. Дай Бог, чтобы военные времена быстрее кончились, но за это время мы успеем пройти — а по сути, пробежать — тот путь, который в нормальной ситуации длился бы 5−7 лет.

<...>

Произошел излом

Я не являюсь военным экспертом, но очевидно, что на сегодняшний день план России быстро захватить все крупные украинские города и навязать Украине свою волю, провалился. Блицкриг не может длиться больше, чем несколько дней, а несколько дней уже прошли.

Слом произошел два дня назад. Фактически теперь Россия перешла ко второй фазе войны, когда неудача блицкрига приводит к тому, что полностью меняется тактика — характерная для России тактика выжженной земли, которую эта страна уже использовала в чеченских войнах и в Сирии. В этом случае главной задачей войск агрессора является нанесение максимального ущерба гражданскому населению для того, чтобы посеять панику и заставить политическое руководство к капитуляции. Именно вчера мы видели ужасные ракетные и бомбовые удары по мирным украинским городам, по объектам культуры, по центральным площадям, по жилым кварталам — это результат отчаяния от того, что скорая маневренная война, которую мы называем блицкриг, провалилась.

И фундаментальная причина украинского успеха и российского провала — это принципиальная разница между украинским и российским обществом. Иерархическое централизованное общество советского типа с людьми-винтиками и всесильной системой, основанной на страхе, повиновении и нулевой ценности человека, встретилось с современным сетевым обществом свободных граждан, привыкших к свободе, самозарядности, взаимодействию и взгляду свысока на любую власть. По сути, мы имеем дело с совершенно другим обществом: посмотрите, пожалуйста, какая огромная разница в почитании героев и скорби по погибшим в Украине и России.

Здесь я хотел бы сделать небольшое отступление и объяснить, почему мы так много говорим о России. Мы делаем это потому, что ключи к украинской победе находятся не в Киеве, а в Москве, там, где война развязана, там же лежит и победа. Даже очень мощный отпор, который дали вооруженные силы Украины, когда все российские войска отброшены за границы нашего государства, не означает для Украины полную победу. Благодаря примирению на этом этапе Россия просто выиграла бы время для накопления ресурсов, изучения тех ошибок, которые она совершила сейчас, и подготовки к следующей атаке на Украину. Но нас это не устраивает. Единственная возможность для Украины получить то, что она хочет — а Украина не хочет просто мира с Россией, Украина хочет, чтобы прекратилась постоянная угроза ее существованию со стороны России — это фундаментальные изменения в самой России. И здесь нет никакого другого варианта, кроме отстранения Путина от власти. Если он останется, мир, который установится между Украиной и Россией, все равно будет подготовкой к следующей войне.

Следовательно, нам нужно понимать, что происходит в России, и влиять на то, что там происходит. Также важно понимать, что в России атомизированное общество, там невозможно Майдан, невозможно то низовое сопротивление, которое для Украины характерно и удельно. И потому единственное, что в России может произойти — это дворцовый переворот, очень характерный для российской истории. Кто-то вождю даст табакеркой по голове или шарфами задушит, как это бывало в прошлые века, и сделает это его ближайшее окружение, очень сильно опасаясь за свою собственную жизнь. Не думаю, что они сдадут его Гаагскому трибуналу, потому что тогда он расскажет о них самих: Путин по-бандитски замазал всех вокруг себя в крови. То есть, нам нужно одержать победу такого масштаба, чтобы окружение российского лидера убрало его самого — это фактически единственный путь завершения войны и получения крепкого мира на украинских границах.

И здесь очень важна позиция российского общества, потому что оно не будет выходить ни за то, чтобы их братья и сыновья не умирали в Украине, ни тем более за какие-то гражданские ценности. Честь, совесть и другие вещи, которые для нас важнейшие, там важны лишь для небольшого слоя приличных людей, которые составляют буквально несколько процентов населения. Не забываем, что более 50% опрошенных CNN россиян сказали, что радостно пошли бы воевать сами или послали своих детей на войну с Украиной. Не забываем, что после начала войны рейтинг Путина вырос на 11%, хотя здесь убивают россиян тысячами, тогда как за 10 лет войны в Афганистане было 15 тыс. убитых за все время. И я очень хорошо помню, как мощно было движение антивоенных протестов во время войны в Афганистане — сейчас мы ничего такого в России не видим. Это значит, что до них дойдет только через холодильник, поэтому очень важно поблагодарить наших западных и восточных партнеров за те совершенно беспрецедентные санкции, которые они налагают сейчас на Россию. Мы все, украинские диаспоры всех стран, украинские дипломаты, украинское гражданское общество, просили Запад о том, чтобы санкции были такими, которые дают немедленный эффект — именно это и произошло, и это тоже беспрецедентно. Это большой сигнал всем диктаторам: вы не сможете навязывать свою волю, мир вас быстро поставит на место.

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