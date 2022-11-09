Армия России начала бегство из Херсона. Что дальше 9 ноября, 19:28

После подрыва россиянами пяти мостов и переправ через Ингулец и Днепр, дальнейшая оборона в этом секторе уже невозможна

Бегство российских десантников из Херсона превратится в разгром в результате ударов по подъездным путям и зонам сосредоточениях войск перед переправами на правом берегу. Спастись можно только бросая технику.

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Российские войска начали бегство из Херсона. После подрыва россиянами пяти мостов и переправ через Ингулец и Днепр, дальнейшая оборона в этом секторе уже невозможна.

Взорваны те переправы, которые наиболее близко расположены к нашим войскам и должны затруднить наше продвижение. Очевидно, противник использует подрыв переправ, чтобы не позволить украинским войскам прорваться в Херсон на плечах отступающих.

Нам некуда спешить, противник отступает организованно, оборона сохраняет свою целостность, но поскольку отступают огромные массы войск, а точек эвакуации немного, то хаос и паника весьма вероятны, и в наших интересах это усилить.

Нам некуда спешить, противник отступает организованно

Ключевым фактором разгрома врага стала эффективная разведка и целеуказание, и массированное ракетно-артиллерийское наступление, огромные потери российских войск.

Сейчас максимальные потери россиянам нанесут удары по местам сосредоточения войск перед переправами. У российских войск отсутствует устойчивая многоканальная связь и управление, телефонная связь в Херсоне уничтожена. Поэтому в местах переправ будут неизбежно концентрироваться колонны войск в ожидании очереди. Удары по этим местам приведут к панике и оставлению большого количества боевой техники.

Нам сейчас необходимы заторы и пробки на маршрутах выхода.

Отрезать врага и окружить полностью мы не сможем, но можем нанести большие потери ракетно-артиллерийскими ударами, и принудить к очевидному решению — покинуть в районе переправ большого количества боевой техники. Ведь Шойгу и Суровикин сказали: «Жизнь российских военнослужащих важнее всего». Про технику ничего не сказали, чего ее жалеть.

Российские солдаты должны вспомнить, что отцы-командиры как обычно бросят солдат одних. Россияне должны использовать свой опыт «перегруппировок» под Киевом, Харьковом, Балаклеей, и отступать налегке. Стояние в колонне перед переправой — это самое опасное для российских войск в Херсоне.

Для украинских войск важно учитывать плотное минирование, которое в ряде районов применил противник. Есть вероятность, что минирование будет произведено россиянами и в ряде крупных зданий в Херсоне.

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