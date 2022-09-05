Газовое эмбарго Кремля. Три последствия для Европы и самой России 5 сентября, 16:07

Россияне наконец-то признали то, что все и так знали. Что они отключают газ как ответ на санкции со стороны ЕС

И что пока санкции действуют, Северный поток работать не будет. Вероятно, скоро остановится и транзит через Украину.

Еще вчера они играли в булгаковского Воланда и говорили, что Аннушка уже разлила масло под турбину. А сегодня говорят откровенно.

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Россияне говорят, что Европа воюет против них, делая недружественные шаги, вводя санкции. Россияне будто не понимают, что Европа вводит санкции в ответ на российскую агрессию. Россияне ведут себя как маленький ребенок, которого поставили на гречку после того, как он нашкодничал. Или просто как дети, которым отказались покупать лакомства после плохого поведения. И эти дети обижаются на наказание. Не воспринимая связь этого самого наказания и своих действий.

Логика россиян проста. Они напали на Украину, потому что имели на это право. Европа вводит санкции, хотя это не их дело. Поэтому россияне отключают Европе газ, потому что та «первой начала».

И самое забавное, что даже Медведев, угрожающий Европе то отключением газа, то ядерным оружием, да и другие кремлевские старцы, верят в свою правоту. А еще это указывает на то, что они не ожидали такой реакции Европы. И реагируют эмоционально. Что хорошо.

Что ж, во-первых, хорошо, что Россия сама отважилась на газовое эмбарго. Европа не сделала бы такого шага. И еще какое-то время финансировала бы российскую армию. Плюс, это сделает невозможным возврат к режиму «дела как всегда», потому что европейские лидеры просто не смогут не замечать агрессивные шаги и затем идти на компромиссы с Путиным. следовательно, Россия сама сжигает за собой мосты. И Хаймарсов не надо.

Россия сама сжигает за собой мосты

Во-вторых, провоцируя кризис россияне точно будут активно использовать тарифные Майданы этой зимой в Европе. Они уже начали. Раньше времени. В Праге. Что ж, Москва десятки лет финансировала маргинальные партии по всей Европе и пришло время платить по счетам. Мы увидим такие протесты желтых жилетов во Франции или нацистских партий в Вене и Берлине. Приведет ли это к изменению курса? Вряд ли. Выборы там не скоро. А все тарифные майданы за деньги похожи друг на друга. Это Майдан на минималках.

В-третьих, они действительно этим могут спровоцировать рецессию в Европе. Но это больше ударит по самой России, потому что обвалит цены на нефть. На которой только и держится российский бюджет. Такая себе идея.

И да, мы будем постоянно слышать от российских агентов, что мир устал от Украины. Но при этом почему-то в последние месяцы постоянно увеличивается финансовая поддержка украинского бюджета. В августе Украина впервые получила финансирование больше, чем требуется на месяц. И новые планы от американцев гарантируют стабильность бюджета до второго квартала 2023 года. Не говоря уже о новом вооружении, которое постоянно ощущают на себе россияне.

Свидетельствует ли это о том, что зима будет легкой? Нет. Зима будет тяжелой. Потому что газ будет дорогим и его будет мало. Потому что транзит остановят, и это может привести к дефициту. Зима будет холодная как в Украине, так и в Европе. Однако россияне от этого смогут получить только моральное удовлетворение.

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