Начинается война в Черном море? Какую ошибку совершает Путин 21 июля, 12:43 NV Премиум

На самом ли деле на наших глазах разворачивается неограниченная морская война

Означает ли заявление нашего Минобороны, что любые российские корабли в Черном море могут быть нами атакованы. Я бы так остро пока не ставил вопрос. Относительно заявления российского Министерства обороны. Здесь все понятно. Они сделали заявление, что они все наши суда считают такими, которые перевозят военные грузы. То, что наше Министерство обороны зеркально ответило, это абсолютно нормальный пока дипломатический ход. Говорят, что мы их не боимся. Это моя трактовка. Мы знаем, что Россия имеет огромный морской трафик в Черном море. И если Россия так ставит вопрос, мы можем абсолютно зеркально реагировать. На самом деле у нас действительно есть военные инструменты для такой реакции.

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И факты есть. Уже не впервые и журналисты-расследователи, и наша разведка говорит, что есть целая флотилия морских судов, перевозящих военную технику и военных из Сирии в Черное море через пролив Босфор с нарушением запретов Турции. Они их прячут в трюмах, подделывают документы и так далее. И это факты доказанные.

Мы знаем, что Российская Федерация на больших десантных кораблях перевозит из Краснодарского края в порты в Азовском море Бердянск, Мариуполь пополнение для российской армии на юге Украины — личный состав, технику, БТР и танки. Мы знаем, что также через Керченский пролив на больших десантных кораблях и на гражданских паромах они также перевозят поставки для своих войск в Крыму. То есть это нормальный дипломатический ответ, чтобы Россия не считала, что ее очень все пугаются.

В издании Defense Express есть материал о том, что Россия объявила неограниченную морскую войну. Реальная угроза этого, конечно, есть. И здесь надо вот, что понимать.