План известен. Чего сейчас добивается Россия? 10 октября, 12:55

Не надо думать, что нынешний удар по Украине, включая столицу, — это месть за Керченский мост. Убийцам не нужны причины

Не сомневаюсь в том, что Россия будет бить по украинским городам . Различные типы ракет. Прицельно и не прицельно. Часто — куда прилетит. В жилые дома, больницы, школы . Но так же я не сомневаюсь, что прилетит и России. Точно. В люки ракетных шахт, на аэродромы, в Ту-22 М2 и другие старые бомбардировщики, которым они бьют по украинским городам и инфраструктуре. По остаткам Черноморского флота и носителям ракет «Калибр».



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И по России прилетит не только потому, что есть законы бумеранга. А и потому, что она этого просит. Убивая ночью людей в Запорожье и разрушая их дома, Россия просто взывает, чтобы, наконец, ударили по ней. И не косметически, где-то в окрестностях, а по-настоящему. Гитлер в свое время, бомбя мирные города Европы, также просил, чтобы по нему ударили. Просил долго. И уже сидя в содрогающемся от обстрелов бункере проклинал отступающих немцев и наступающую коалицию союзников. Он получил ответ. Не сразу, но получил. За бомбардировки, за войну в Европе, за газовые камеры, за испорченные жизни миллионов людей.

Удар по ослабленной войной Германии был страшен. Удар по ослабленной России, с существенно сокращенной по длине армией, с толпами уклоняющихся на границах и существенно уменьшенным арсеналом высокоточных ракет, будет эффективным и парализующим. Все центры управления войсками, коммуникации, стратегические объекты путинской россии будут уничтожены.

Зачем россияне расстреливают мирные кварталы?

И не надо думать, что нынешний удар по Украине, включая столицу, — это месть за Керченский мост. Убийцам не нужны причины . А разве освобождение Херсона, Донецка, Луганска, Крыма по масштабу не будут преобладать эту картонную путинскую конструкцию, которая развалилась при первой же возможности? Или по Запорожью, Харькову, Днепру и другим городам, убивая спавших в своих домах людей, россияне били просто ради тренировки перед атакой на Киев? Конечно, нет. План расстрела Украины с воздуха у них был еще до вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Этот план даже озвучивали депутаты из пророссийской ОПЗЖ, в частности, бежавший в Россию Олег Волошин.

Конечно, у людей с нормальной психикой возникает вопрос: зачем россияне расстреливают мирные кварталы? И почему они это делают ночью и утром, когда количество жертв наибольшее? Во время Второй мировой британцы считали, что бомбардировка немцами жилых кварталов Лондона и других городов Британии была одной из самых больших ошибок Гитлера. Путин вряд ли изучает британский опыт и читает мемуары Черчиля. Он очень не любит англосаксов. Судя по его речам, он их тупо ненавидит. Потому что они его не боятся. А вот Гитлер российскому диктатору гораздо ближе. По крайней мере, он делает все, что делал Адольф почти шаг в шаг.

Зачем он тратит ракеты на удары по гражданским домам? Россияне разрушают города и инфраструктуру ради создания гуманитарной катастрофы в зимний сезон. В принципе, жилищный сектор они разрушают так, как это делали и в Сирии. Но надо учитывать климатические отличия. Если в Сирии люди могли выживать в развалинах разрушенных домов, во время зимнего сезона это невозможно. Путин также пытается дестабилизировать Украину потоками внутренних мигрантов. Российские оккупанты, расстреливающие мирные украинские города, пытаются заставить миллионы людей перемещаться в другие области Украины. Или уезжать за границу. Ведь потеря человеческого актива существенно ослабляет страну и ее способность сопротивляться. Миграционные волны, по мнению оккупантов, должны сопровождаться серьезным обострением проблем безработицы, расселения, обучения, доступа к медицине.

Россия стремится погрузить Украину в состояние крайнего уровня бедности и нищеты. Считая создание условий для страданий людей от голода и холода сопутствующими факторами своего успеха. Разрушение гражданского сектора, по российскому плану, должно происходить вместе с ростом уровня преступности, разбойных нападений и ограблений.

Военный преступник Путин, вся верхушка РФ, оккупационные войска и большинство народа России усиленно трудятся над физическим уничтожением украинцев и созданием масштабной гуманитарной катастрофы. Думаю, что современные россияне, по меньшей мере, уже не уступают уровню озверения и потере человечности идеологам гитлеровского нацизма.

При этом россияне уничтожают свою собственную страну и свой собственный народ — как на поле боя, так и экономически благодаря действию экономических санкций и фактической блокады россии цивилизованным миром. Но это их практически не интересует. Ради своей главной цели существования — передела мира на зоны влияния, физического уничтожения Украины и украинцев, население РФ не принимает во внимание разрушительные процессы, происходящие с ними. Россияне сейчас коллективно напоминают раненую собаку бойцовской породы, которая вцепилась клыками в то, что считает своей добычей. В то же время, ход истории и ее выводы и приговоры нам известны. Мы знаем, в каких конвульсиях закончил свое существование Третий Рейх. То же ожидает путинскую Россию.

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