Что у Трампа в голове, а у Лаврова на языке

● Рашисты целятся в ТЦК. Войска страны-агрессора России утром атаковали дронами Харьков и Запорожье, в частности, попали в местные ТЦК и СП. В Запорожской ОВА и областном ТЦК сообщили о 17 раненых в городе (в том числе 11 военнослужащих ТЦК), мэрия Харькова (где под ударами оказалась инфраструктура в трех городских районах) рассказала о 71 пострадавшем и одном погибшем.

● Шахматы с китайской начинкой. По данным украинской разведки, в шахедах, которыми Россия ежедневно атакует Украину, доля электронных комплектующих производства КНР возросла до 60−65%. Об этом сообщает проект Радио Свобода Донбасс Реалии со ссылкой на заявление ГУР МО.

На втором месте доля комплектующих из США, а на третьем — швейцарские компоненты.

Тем временем в Америке:

● Что у Трампа в голове. Украинский президент Владимир Зеленский «получил очень сильный удар». Об этом президент США Дональд Трамп сказал во время общения с журналистами. «Он очень сильно пострадал, как я и говорил, что так и будет. Он получил сильный удар», — сказал глава Соединенных Штатов, вероятно, имея в виду усиление российских обстрелов Украины.

Комментируя недавний телефонный звонок Зеленскому, Трамп сказал, что это был «хороший разговор», и повторил свое разочарование разговором с российским диктатором. Он также заявил, что «много помогает» Украине, и повторил, что войны можно было бы избежать, если бы он был президентом в 2022 году.

● Предательство имени Трампа. Администрация президента Трампа является «угрозой нашему будущему»; люди категории Стива Уиткоффа в роли переговорщиков с Россией — это «большая ошибка», а хаос в работе американской бюрократии, ранее хорошо отлаженной, — «большая проблема». С таким рядом острых и критических заявлений о втором президентстве Трампа и политике Белого дома в отношении Украины выступила бывший посол США в Украине Бриджит Бринк (которая уволилась с должности недавно).

Ряд этих заявлений Бринк сделала в интервью подкасту The Atlantic. На сайте издания оно вышло с заголовком «Предательство Украины Трампом: Бриджит Бринк, бывший посол в Украине, о войне этой страны с Россией, предательстве Украины Америкой и причинах своей отставки».

● Маркарову уберут из-за Трампа? Президент Зеленский во время телефонного разговора с президентом Трампом 4 июля обсуждал замену посола Украины в США Оксаны Маркаровой, сообщило Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, среди потенциальных кандидатов на должность нового посла в США — премьер Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

В то же время в Венгрии дали слово тому, кому не стоит давать возможность говорить:

● Лаврова понесло. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому изданию озвучил новую порцию пропагандистских утверждений — вроде того, что Украина якобы должна закрепить «денацификацию» и «демилитаризацию» в возможном мирном соглашении. Более того, он считает, что официальный Киев «должен отказаться от юридических претензий к России», «отменить санкции» и вернуть под контроль Кремля «замороженные российские активы».

«Настоящая „денацификация“ должна начаться с Москвы, учитывая ее отношение к другим этническим группам — азербайджанцам и остальным народам Южного Кавказа, Центральной Азии, украинцам, крымским татарам и другим», — ответил Лаврову представитель МИД Украины Георгий Тихий на своей странице в соцсети X. Он пояснил: оголтелая «воинственная риторика» Лаврова лишний раз демонстрирует, что власти РФ отвергают усилия по достижению мира и вместо этого прибегают к ультиматумам — таким же, как и в 2022 году.

Министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта нашли мертвым в автомобиле с огнестрельным ранением. Главная версия следствия — самоубийство. Старовойта за несколько часов до этого Путин уволил из минтранса.

И к другим событиям в стране-агрессоре:

● БпЛА повредили НПЗ на юге РФ. Украинские дальнобойные беспилотники атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ. Как сообщили источники NV в украинской разведке, в результате атаки на объект произошло попадание в один из технологических цехов предприятия.

Этот НПЗ является частью военно-промышленного комплекса государства-агрессора, непосредственно задействованного в ведении агрессивной войны против Украины.

● Беспилотники ударили по важному заводу под Москвой. Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, «осуществили огневое поражение АО Краснозаводской химический завод, что в Московской области РФ», сообщили в Генштабе ВСУ.

На предприятии изготавливают пиротехнику и боеприпасы, в частности термобарические боевые части для дронов Shahed, отметили в Генштабе.

● Дроны остановили российские самолеты. В ряде российских аэропортов, в том числе в московском Шереметьево и питерском Пулково, после масштабного коллапса, произошедшего накануне, снова приостанавливали прием и отправление рейсов.

И напоследок:

● Пакет школьника ценой 5 тыс. грн. Кабмин принял решение о запуске новой программы выплат Пакет школьника, по которой семьи первоклассников смогут получить по 5 тыс. грн. Деньги — исключительно безналичные — можно будет потратить на канцелярские принадлежности, книги, детскую одежду и обувь.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, деньги смогут получить все семьи, которые отправляют детей в первый класс на офлайн-обучение. Заявка будет подаваться через приложение Дія.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.