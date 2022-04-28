Тимоти Эш

Тимоти Эш

Британский экономист, эксперт по вопросам Украины

Сколько потерял Путин из-за войны с Украиной

28 апреля, 20:13
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Угрозы Путина кажутся пустыми и создают впечатление слабости — действительно ли это все, на что он способен?

Сначала после новостей о том, что Газпром перекрывает поставки газа в Польшу и Болгарию, а затем предупреждений об эскалации/провокациях в Приднестровье, я подумал: это вызывает опасения — Путин идет на обострение.

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Но чем больше я об этом думаю, то у меня крутится на уме одно — действительно ли это все, что он может сделать?

Прослушал позавчера военного аналитика Майкла Кофмана, и сложилось впечатление, что Путин проигрывает военную кампанию, и время не на его стороне. Ему не хватает солдат и вооружений, а это значит, что со временем, по мере того, как будет усиливаться военная западная поддержка, Украина будет иметь превосходство. Отсюда вывод — Путин должен сделать что-то, чтобы остановить поставки оружия Западом в Украину.

Майкл Кофман задается вопросом, почему Путин не ударил по логистическим маршрутам/инфраструктуре в Украине значительно сильнее? На днях я разговаривал с другим военным аналитиком, то по его предположению, не ударил потому, что у российских военных плохая разведка и не хватает военного потенциала. Украина — огромная страна, и существуют многочисленные маршруты поставок. Как распознать поставки оружия, которое везут в белых грузовиках или белых фургонах. Путин таким же образом — в гуманитарных конвоях — с 2014 года поставлял оружие на Донбасс.

Теперь Путину остается лишь пытаться запугать своих западных врагов угрозами эскалации в Приднестровье или сокращением поставок энергоносителей. Но ему, похоже, не хватает смелости бомбить напрямую западные поставки оружия, так как это привело бы к прямому конфликту с Западом. А он опасается прямого конфликта с НАТО. Он знает, что тогда проиграет, и отступая, остается лишь применить ядерное оружие. Похоже, все увидели, что он блефует.

А в Приднестровье у него — один батальон спецназа, и сухопутный коридор в Крым не удалось продвинуть дальше Херсона. Как отмечают Кофман и другие аналитики, ему не хватает военного потенциала, чтобы двигаться дальше. Так что предупреждения об эскалации в Приднестровье выглядят как блеф. Может быть, он хочет, чтобы Украина туда вмешалась — ввязалась на втором фронте, и, таким образом, разделить ее силы. Но я не думаю, что украинцы настолько глупы.

Путин зарезал курицу, которая несла золотые яйца

По поводу сокращения поставок газа в Польшу и Болгарию. Это меньшие потребители российского газа в большой схеме продаж. Ну, хорошо, сократил поставки газа в Европу, куда еще он собирается этот газ продавать? Вот в этом для него большая проблема. Газопроводы ведут на Запад, а не на Восток. Без крупных инвестиций в трубопроводы нельзя так легко перенаправить газ в Азию. И с учетом санкций, у Путина сейчас не хватает денег и финансирования. Если он сократит поставки газа в Европу, то потеряет $50 млрд дополнительного годового дохода, — деньги, которые ему сейчас по зарез нужны для финансирования этой войны. Украинцы сказали бы, давай, отключай подачу газа, ты и так проиграешь. Он в любом случае проиграет, ибо при любом сценарии, при котором Путин останется у власти в России, Европа максимально диверсифицируется от российских энергоносителей, поскольку Россия в настоящее время характеризуется как ненадежный их поставщик. Путин зарезал курицу, которая несла золотые яйца — давала более $100 млрд годовых поступлений от экспорта энергоносителей. Этого бизнеса больше нет.

Таким образом, угрозы Путина кажутся пустыми и создают впечатление слабости — действительно ли это все, на что он способен?

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Тем временем, когда меня только что попросили дать интервью британскому радио об издержках, которые Россия несет в связи с текущим конфликтом, я, чтобы выяснить это, начал делать приблизительный расчет. И вот, что получается:

— Российские финансовые рынки, акционерный капитал упали не менее, чем на 50% за год, а рынок долговых обязательств — на целых 80%. Что касается стоимости российских финансовых активов, то агрессивная внешняя политика Путина уничтожила около $800 млрд стоимости российских финансовых активов. По меньшей мере три четверти из них находятся в руках россиян.

— Активы Центробанка РФ на сумму $300 млрд заморожены и, по крайней мере, еще $100 млрд в других активах олигархов и крупных российских компаний. Этот финансовый урон — минус $400 млрд — вряд ли быстро вернут России и, вероятно, используют для выплаты репараций Украине.

— ВВП в этом году, вероятно, снизится на 8−10%, что означает потерю $180 млрд, если предположить, что без войны реальный ВВП вполне мог бы вырасти на 2−3% в этом году. Таким образом, по моим расчетам, общая потеря ВВП — 10%.

Суммарно, у меня получилась цифра — около $1,4 трлн, из которых, как я считаю, $1,2 трлн — прямые потери для России/россиян. Это около $8000 на каждого россиянина. Правда, учитывая неравенство доходов, потери средних слоев населения и олигархов, непропорциональны. Но, тем не менее, простые россияне, несомненно, почувствуют цену войны через высокую безработицу, рост инфляции, понижение реальных доходов и упущенные возможности.

Таким образом, Россия обеднела на сумму, превышающую один триллион долларов, потеряла десятки тысяч российских солдат убитыми или ранеными, энергетический рынок Запада — вот какие победы у Путина. Мне просто интересно, сколько времени пройдет, прежде чем до россиян это дойдет, и они захотят убрать того, кто заварил всю эту кашу.

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Теги:   Владимир Путин Газпром Поставки газа Газотранспортная система Санкции против России Экономика РФ Война России против Украины

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