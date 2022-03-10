Что не так с нефтяными санкциями Америки? 10 марта, 14:30 Цей матеріал також доступний українською

Америка покупает примерно 3% своей нефти из России. Теперь Россия эту нефть продаст кому-то другому, скорее всего, с небольшой скидкой

Если вы прочли о запрете США российских нефти и газа, и подумали «вот оно!». То хочу вас разочаровать — это вообще не оно.

Во-первых, Америка покупает примерно 3% своей нефти из России. Теперь Россия эту нефть продаст кому-то другому, скорее всего, с небольшой скидкой.

Во-вторых, цена на нефть подскочила так, что сегодня для России «продажа со скидкой» — это больше, чем вчера «продажа без скидки».

В-третьих, британская санкция вступит только к концу этого года. Им надо подготовиться.

Что же нужно сделать Америке, чтобы «нефтяные санкции» на самом деле наносили серьезный ущерб?

Два материала в The Wall Street Journal это объясняют.

Первое: надо договориться с Саудовской Аравией и ОАЭ, чтобы они производили намного больше нефти, чем сейчас. И они могут сделать это в течение недели и много. Но они пока не хотят. Издание приводит пример, что на прошлой неделе лидеры этих двух стран не захотели отвечать на звонок Джо Байдена! Им нужно много разных политических и юридических уступок от Америки, которые та пока не хочет делать. На самом деле, на днях Госдеп летал в Венесуэлу, чтобы предложить ей снятие части санкций в обмен на увеличение поставок нефти. Вот до чего уже дошло.

Второе: если вкратце — это Грета Тунберг и ее многочисленные друзья в Америке. Которые уже сделали инвестиции в нефть и газ чем-то позорным и очень рискованным. Они говорят о «зеленой энергетике» и вводят огромное количество регуляций, чтобы вести страну к этой цели. Тем самым ограничивая производство сланцевой нефти и газа. И не давая строить новых трубопроводов. Их лозунг «пусть кто-то где-то увеличит производство нефти, но не наша американская фирма!» Как будто этот «кто-то где-то» находится на другой планете и не влияет на атмосферу Земли. Ну и конечно никакой ядерной энергетики — как глупые дети повторяют они. Когда в будущем подведут итоги, сколько вреда «зеленые» нанесли миру, всех это поразит.

Третье: эффективные санкции на запрет покупки нефти могут быть только вторичные — не только Америка не покупает нефть России, но и любая финансовая организация/банк из Америки, помогающие кому-то купить нефть из России, сразу попадают под гигантский штраф. Так как это сделали в случае с Ираном. Тогда это реально намного труднее продать.

Кстати, до начала войны Россия получала от продажи своих ресурсов (в основном нефть, потом газ ну и далее разное железо и т. д. ) примерно $750 млн. Это в день. Каждый день. Сегодня после роста цен — уже перевалило за $1 млрд в день. В основном эти деньги платят наши союзники — страны Запада. Такой вот мазохизм. Короче — пока громкий выстрел мимо цели.

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