Русские нефть и газ идут нах*й, Афган и Чечня покажутся оккупантам «цветочками» 9 марта, 01:30 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 8 марта 2022 года (вечерний выпуск)

● Русские нефть и газ идут нах*й. США запретили импорт российских нефти и газа из России, заявил президент Джо Байден. По его словам, эта мера имеет мощную двухпартийную поддержку и была введена после консультаций с европейскими союзниками. «Это значит, что российская нефть больше не будет приемлема для портов США, и американский народ нанесет еще один мощный удар по этой военной машине», — сказал американский лидер.

● Байден также заявил, что понимает неготовность стран Европы сделать сейчас аналогичный шаг из-за зависимости от российских энергоресурсов.

● В 2021 году доля росс. нефти в импорте США составляла около 3%, а с учетом нефтепродуктов — до 8%.

И это еще не все:

● Европа начинает спрыгивать с энергоиглы Кремля. Еврокомиссия (ЕК) вот-вот представит план ЕС по отказу от российских нефти и газа. О чем и сообщила в Twitter сообщила Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК. «Это будут предложения по тому, как быстро избавиться от нашей зависимости от российского ископаемого топлива», — написала она.

● По ее словам, это означает: диверсификацию поставщиков, переход на сжиженный природный газ и трубопроводный газ; пополнение силы ЕС путем инвестирования в возобновляемые источники энергии; повышение энергоэффективности.

● Великобритания тоже откажется от русской нефти. Великобритания полностью остановит импорт российской нефти до конца 2022 года, заявил министр энергетики этой страны Квази Квартенг. «Такой переход даст рынку, предприятиям и цепям поставки более чем достаточно времени, чтобы заменить российский импорт, который составляет 8% спроса Великобритании», — сообщил он.

● Проситься в НАТО не будем, — сами придут. Президент Украины охладел к вопросу вступления в НАТО, поскольку Альянс не выражает готовности принять Украину и опасается конфронтации с московским режимом. «По НАТО, я к этому вопросу давно охладел после того, как мы поняли, что НАТО не принимает Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ. Мы не будем страной, которая что-то выпрашивает на коленях. И я не буду таким президентом», — сказал Владимир Зеленский в интервью ABC News.

● Что касается переговоров с РФ и требований Кремля, которые там ставятся как условие окончания начатой Москвой войны, то Зеленский считает: они не должны быть ультимативными. «Я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции. Это не обо мне. Это о людях, которые меня избрали [президентом]», — сказал глава государства.

● Альянсы не работают. Президент Украины, выступая из Киева перед британской Палатой общин, заявил: после встречи стран НАТО стало ясно, — альянсы не работают. «На девятый день мы слушали встречу стран НАТО. И без желаемого для нас результата. Без мужества. Так мы почувствовали это, я не хочу никого обидеть, мы почувствовали, что альянсы не работают. Даже небо закрыть не могут. И поэтому гарантии безопасности в Европе нужно строить с нуля», — сказал Владимир Зеленский.

● Зеленский предложил признать РФ государством-террористом. «Усиливайте санкции против государства-террориста, признайте наконец-то его государством-террористом, найдите способ сделать безопасным наше украинское небо. Сделайте то, что вы можете. То, что вам нужно. К чему обязывает величие вашего государства и вашего народа», — подчеркнул Владимир Зеленский, выступая перед британской Палатой общин.

● В ответ премьер Борис Джонсон заявил, что его страна продолжит делать все возможное для помощи и использует «все свои методы — дипломатические, гуманитарные и экономические — чтобы снова сделать Украину свободной».

● Джонсон сказал, что со времен завершения Второй мировой войны британским парламентариям не приходилось слушать столь трогательную речь от лидеров европейской страны, а слова «я украинец» гордо звучат сегодня на весь мир.

● Вариант «НАТО без НАТО». Партия Слуга народа (СН) призвала к подписанию конкретного договора, который обеспечил бы гарантии безопасности для Украины без членства в НАТО. В президентской политсиле считают: поскольку в ближайшие годы вступление Украины в НАТО невозможно, для защиты страны нельзя использовать только закрепленный в Конституции курс к Альянсу.

● «Курс — это политика. Но не оружие. Не самолеты. Не защита государства. Вместо этого должны говорить о конкретных вещах. О конкретном договоре, который может обеспечить Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не готов нас принимать», — заявили в СН. Такой договор должен отличаться от Будапештского меморандума и предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств — гарантов безопасности Украины. Ими могут стать США, Турция и соседние для Украины страны. Подписать договор должна будет и Москва.

● Польские МиГи все же попадут в Украину — транзитом. Польша готова немедленно и бесплатно переместить все свои самолеты МиГ-29 на американскую авиабазу Рамштайн в Германии и передать их США — с тем, чтобы далее они оказались в Украине. Однако при этом Варшава, по сообщению польского МИД, попросила Штаты предоставить ей самолеты на замену. К слову, ранее представители Вашингтона уже обещали сделать это.

● «Польша готова немедленно установить условия закупки самолетов. Польское правительство также просит других членов НАТО — у которых на вооружении есть самолеты МиГ-29 — действовать так же», — заявили в МИД этой страны.

● Ранее представители ВСУ сообщали, что европейцы передадут им 70 истребителей: Болгария — 16 Миг-29 и 14 Су-25, Польша — 28 Миг-29, а Словакия — 12 Миг-29.

● Афган и Чечня покажутся русским цветочками. Через несколько дней потери оккупантов убитыми и ранеными военными превзойдут утраты СССР за 10-летнюю войну с Афганистаном. Об этом написал в ФБ министр обороны Алексей Резников.

● «За 11 дней Украина полностью разрушила миф о военной мощи России. Украинские воины за 11 дней уже уничтожили более 11 тыс. российских солдат. Это больше, чем за две чеченские войны, которые длились 6 лет. Еще пару дней, и потери России убитыми и ранеными превзойдут потери за 10 лет войны в Афганистане», — пояснил Резников.

● Мирная Киевщина страдает от войны. В ряде городов Киевской области, где продолжаются бои, сложная гуманитарная ситуация. Речь идет о Буче, Ирпене, Гостомеле, Макарове, Бородянке и Ворзеле. Об этом заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

● Ключевым вопросом остается гуманитарная помощь для этих населенных пунктов. Кулеба рассказал, что жители региона уже который день вынужденно находятся в бомбоубежищах без еды и воды, а российские оккупанты не дают организовать гуманитарные коридоры и гарантии прекращения огня.

● Новое преступление оккупантов. В Николаевской области на трассе Н-14 войска агрессора расстреляли микроавтобус, в котором ехали на смену воспитательницы детского дома. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Ганна Замазеева. После этого микроавтобус, маркированный знаками «красного креста», загорелся. По предварительной информации, погибли три женщины-воспитательницы. Двое раненых смогли с другими коллегами добраться до позиций украинских военных, где им оказали помощь.

● 20 тыс. т гуманитарки. За последние шесть дней украинскую границу пересекли почти 3 тыс. грузовиков, которые ввезли 20 тыс. т гуманитарной помощи. «Это преимущественно продукты питания, одежда, медикаменты и медицинские средства, которые правительство уже направляет в регионы», — сообщил в ФБ премьер Денис Шмыгаль.

● Сумчане прошли через эвакуацию. Из Сум сегодня удалось эвакуировать мирных жителей. Первая колонна из 22 автобусов уже прибыла в Полтаву, еще одна — из 39 автобусов — в Полтавскую область. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

● Пленные поработают на Украину. Попавшие в плен российские оккупанты будут работать на восстановление украинской экономики. Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

● Следующими жертвами Кремля могут стать страны Балтии. Если российского диктатора не остановить в Украине, следующими его жертвами могут стать Литва, Латвия и Эстония. Такое мнение высказад вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, бывший латвийский премьер.

● ЕС должен серьезно отнестись к российской угрозе, считает он. «Очевидно, сейчас Путин находится в каком-то агрессивном военном настроении, и, к сожалению, есть вероятность, что эта агрессия будет продолжаться в других странах», — добавил вице-президент ЕК.

● Япония сделала это впервые в истории. Япония безвозмездно передаст ВСУ защитную амуницию и технику — бронежилеты, шлемы, палатки, зимнюю одежду, медикаменты, генераторы, камеры и прочее подобное. О подписании соответствующего документы рассказал Сергей Корсунский, посол Украины в Токио. Он отметил, что подобный акт произошел впервые в истории Японии.

● «Хочу, чтобы вы знали — Японией оказывается беспрецедентная поддержка Украине», — добавил Корсунский.

И для финала:

● McDonald’s останавливает работу в РФ. McDonald’s решил временно остановить работу своих ресторанов в стране-агрессоре: там их 847. Об этом в письме к франчайзи и работникам сообщил CEO компании Крис Кемпчински: «Конфликт в Украине и гуманитарный кризис в Европе причинили невыразимые страдания ни в чем не повинным людям. Как Система, мы присоединяемся к миру, осуждая агрессию и насилие и молясь за мир». Он уточнил, что компания продолжает выплачивать полную заработную плату украинским сотрудникам и пожертвовала $5 млн в Фонд помощи им.

● В РФ у компании работает 62 тыс. чел., она сотрудничает с сотнями местных поставщиков и партнеров, которые производят продукты и поддерживают бренд.

● Прощай, немытая Россия. Британская Unilever — один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и бытовой химии — прекратит импорт и экспорт товаров из РФ. Но продолжит поставлять российским потребителям товары, произведенные внутри страны.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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