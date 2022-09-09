Безнаказанное зло возвращается. Почему поражение в войне не обуздает Россию 9 сентября, 16:30 Эксклюзив НВ

«Нет никакой гарантии, что Кремль по возвращении Украиной оккупированных территорий признает нашу победу и, соответственно, свое поражение»

Такое мнение высказал главный редактор Defense Express Олег Катков. Можно было бы услышать его и пойти дальше, признав право отдельного человека в свободной стране выражать любые мнения, пусть они будут сто раз дискуссионны. Как, к слову, дискуссионно многоголосое убеждение части лидеров мнений в непременном развале Российской Федерации после нашей победы — хорошо, что хоть это сомнениям не подлежит.

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Однако мнение господина Каткова странным и показательным образом согласуется с утверждением авторитетных в военном деле людей — Валерия Залужного и Михаила Забродского. Тандем военных создал и опубликовал едва ли не самый резонансный с начала горячей фазы российско-украинской войны аналитический текст о ее перспективах. Так сложилось, что и профессиональные военные, и профессиональный журналист, идя разными путями, пришли к одному: Россия не успокоится. Залужный и Забродский отмечают — деоккупация Крыма не помешает россиянам перебазироваться в Новороссийск и оттуда обстреливать нашу территорию когда угодно и сколько угодно. Катков со своей позиции убежден: России никто и ничто не мешает обстреливать любую территорию Украины из любой точки какими угодно ракетами.

По желанию можно найти и процитировать еще несколько аналогичных мнений. Однако гораздо сложнее найти объяснение странного, самоубийственного упорства россиян. Это напоминает национальный мазохизм: то и дело получать по морде и не делать выводов, ничему не учиться, упорно совать пальцы в розетку даже после того, как предшественника только что на глазах ударило током.

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