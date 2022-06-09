Стратегия полной войны. Что происходит в Северодонецке 9 июня, 17:15 Цей матеріал також доступний українською

Нет никаких оснований надеяться, что Россия остановится на Донбассе. Россия остановится только там, где будут уничтожены российские ударные группировки

В настоящее время Вооруженные Силы надежно удерживают промзону Северодонецка. Действия проводятся сейчас более активно. Ситуация на том направлении к настоящему моменту становится более контролируемой. И эффективность применения, прежде всего, артиллерии, количество боеприпасов там явно стало больше. Противник нашу активность ощутил на себе.

Видео дня

В ответ враг бросает в бой силы первого армейского корпуса, второго армейского корпуса ВС РФ, вторую и седьмую мотострелковые бригады, ударные группы, усиленные некоторыми спецподразделениями российских войск и авиацией. Они наносят артиллерийские удары, танки обстреливают промзону.

Противник пытается нанести нам огневое поражение. У них большое количество боеприпасов, авиация оказывает поддержку, но наши воины сейчас в промзоне закрепились и противодействуют, наносят удары по противнику. Российские войска несут значительные потери.

Однако угроза окружения в районе Северодонецка существовала и продолжает существовать. Но она не прямо в городе Северодонецк. Противник пытается окружить всю нашу группировку на севере Донбасса в районе Лисичанска, Северодонецка. Для этого он наносит удары от Попасной до Бахмута, пытается выйти на Северск, перекрыть единую трассу снабжения района.

Во-вторых, противник пытается пробить наш фронт в районе населенных пунктов Тошковка, Горное, Золотое. То есть тоже пытается и там расшатать нашу оборону. Попытки окружения есть, но они в другом месте. Не в Северодонецке напрямую, а южнее.

«Трасса жизни» Бахмут-Лисичанск охвачена противником. Конечно, она им простреливается, и пользоваться ею наши силы сейчас не могут. Поэтому все снабжение идет через Северск, и противник, конечно, пытается выйти на Северск, окружить наши войска. Но это очень медленное продавливание нашей обороны, оно идет с большими потерями для россиян.

В Северодонецке уличных боев уже нет, поскольку мы вышли на промзону. Сейчас идут артиллерийские дуэли, улучшение позиций в окрестностях, в районе промзоны. Для того, чтобы в современных условиях проводить наступление, нужно нанести поражение огневым средствам противника — наносить урон артиллерии, танкам, уничтожить управление, и таким образом получить преимущество, захватить тактическую инициативу в том районе.

На большей части города почти не было уличных сражений. Бои были исключительно на окраине, поэтому разрушения в целом незначительны, если сравнивать, например, с соседним городом Рубежное, что было полностью снесено.

В целом у Украины есть большие шансы победить на Донбассе

В целом у Украины есть большие шансы победить на Донбассе. После того, как сейчас поставляется артиллерия 155 миллиметров, боеприпасы, конечно, возможности наши для сопротивления значительно увеличились. Мы усилились. У нас множество людей, есть боевые подразделения.

Надо понимать, что противник сейчас начал артиллерийское наступление, сменил значительно тактику. Нам следует под эту тактику, конечно, меняться и опережать врага. Нам нужно идти вперед. Ресурсные, человеческие возможности у нас есть.

Надо понимать, что российское продвижение никогда не выглядело совершенно неотвратимым. Российское преимущество существует за счет того, что противник действует целенаправленно, сосредотачивает все ресурсы, имеет большое преимущество в технике, в боеприпасах, имеет определенную организацию управления. Противодействовать этому тяжело, но можно за счет более гибкой тактики, большего боевого опыта, нашей артиллерии, боеприпасов. Мы долго не сможем получить техническое преимущество над Россией в количестве. Едва ли это в ближайшей перспективе будет. Но даже тех сил, которые у нас есть, ресурсов уже достаточно для разгрома противника, для нанесения ему очень серьезных потерь.

Наш противник избрал стратегию тотальной войны. И в этой тотальной войне противник понимает, что он сражается против народа Украины. То есть, им нужно уничтожить те объекты, которые позволяют народу продлевать жизнь на данной территории. Они понимают, что украинцы едины, они поддерживают армию. Для того чтобы проиграла армия, нужно уничтожить условия для существования украинского народа. Поэтому, конечно, идет целенаправленное уничтожение объектов инфраструктуры в разных городах.

Я на днях был в селе Горское, видел уничтоженную школу, где не было вообще никаких признаков, что там кто-то находился. Наши военные уже знают, что враг уничтожает школы, и конечно понимает, что это очень опасное место для расположения. Но противник бомбами уничтожил школу, разрушил ее, потому что у них просто подобный план. Они хотят вызвать миграцию населения, таким образом, парализовать экономику и экономически уничтожить Украину как государство. То есть, ограничить наши возможности сопротивления. Это сознательная стратегия РФ. И они уничтожают все больше и больше гражданских объектов.

Нет никаких оснований надеяться, что Россия остановится на Донбассе. Россия остановится только там, где будут уничтожены ударные российские группировки.

Полную версию слушайте в специальном эфире Війна в Україні на Радио НВ:

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.