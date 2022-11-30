Колоссальная ошибка НАТО и бои за Донбасс. Анализ последних событий войны 30 ноября, 12:35

НАТО «продолжает вести эту войну» без плана. Без малейшего представления о том, как ее закончить

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину прошли 9 месяцев. И уже очевидно, какую колоссальную ошибку совершило НАТО, полагая, что рано или поздно война сама по себе разрешится, и нет необходимости немедленно усиливать способность Украины защищать себя и отразить российское вторжение. То есть, почему идея война ради прибыли вместо — война ради победы (как уже было доказано в Афганистане, Ираке и нескольких других местах) — грубейшая ошибка.

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… и даже тогда, когда просто неспособность предоставить продвинутые средства ПВО Украине, вследствие чего Суровикин закидал страну ракетами, украинская энергетическая инфраструктура была настолько разрушена, что миллионы людей несколько дней сидели без света, воды, тепла (при том, что температура на улице была от 0 to -5°C).

Единственное, куда еще не «достал» Суровикин — это огромные подземные газохранилища на западе Украины. Но их инфраструктура — на поверхности.

Кроме прямых последствий, массовое разрушение украинской инфраструктуры возымеет долгосрочное влияние на экономику страны: она и так сократилась из-за войны, а сократится еще больше. Стремительно растет безработица. Больницы если не разбомблены, то разграблены.

А тут еще новостью «взбодрили»: Вашингтон и Пекин договорились, что, если США не допустят отправки Польшей истребителей МиГ-29 Киеву, то взамен Китай сделает все возможное, чтобы Путин и его «эсэсоввцы» не применили ядерное оружие.

То, что Пекин так беспокоят эти тридцатилетние МиГ-29, для многих звучит вполне правдоподобно, но для меня — полная чушь. По крайней мере, я не вполне уверен, что дело обстояло именно так:

А) не уверен, что начать поддаваться на ультиматумы Китая — хорошая идея.

Б) честно говоря, довольно интересно (если не сказать, стыдно) наблюдать за тем, как наши славные политики поддаются китайскому режиму, но не поддаются идее сделать возможным для Украины достижение решающей и быстрой победы в этой войне.