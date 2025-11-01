Покровск обнажил масштаб главной проблемы ВСУ

По мере того, как российские войска приближаются к стратегически важному городу, все более очевидными становятся растущие проблемы Киева с нехваткой личного состава.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на этой неделе, что на покровском направлении украинские войска сейчас уступают противнику — их численное соотношение восемь к одному, что наглядно показывает масштаб проблемы.

После трех с половиной лет героического и исключительно кровопролитного сопротивления возникает опасение, что Украина может приблизиться к той черте, за которой у страны просто не останется достаточного количества бойцов, чтобы эффективно удерживать линию фронта в крупнейшей войне на европейском континенте со времен Второй мировой.

Трудности с мобилизацией в Украине давно не являются секретом и на протяжении большей части войны только нарастают. В первые дни полномасштабного вторжения, в начале 2022 года, беспрецедентный поток добровольцев позволил резко увеличить численность Вооруженных сил Украины примерно до миллиона человек. Однако по мере того как война затянулась уже на четвертый год, сопровождаясь огромными потерями и учащающимися случаями дезертирства, первоначальный поток желающих сражаться сократился до относительного слабого ручейка. Отдельные подразделения стали запускать собственные яркие рекламные кампании, чтобы привлечь новых рекрутов, тогда как сотрудники военкоматов приобрели печальную известность из-за того, что буквально «вылавливали» мужчин призывного возраста на улицах и отправляли прямо на военные базы.

Для Зеленского сейчас не существует простых решений

Проблему мобилизации усугубляет нежелание президента Зеленского понизить возрастной порог для обязательной военной службы с двадцати пяти до восемнадцати лет. Это вызвало критику со стороны западных партнеров Украины, которые утверждают, что нереалистично вести крупномасштабную войну, освобождая от мобилизации столь значительное количество молодых украинцев. Вместо того чтобы принять политически рискованное решение о снижении призывного возраста, Зеленский поддержал систему поощрений, направленную на привлечение добровольцев в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет. Однако эта инициатива пока не смогла восполнить потери в сильно поредевших подразделениях украинской армии на передовой.

Недавнее решение снять ограничения на выезд из страны для молодых украинцев в возрасте от восемнадцати до двадцати двух лет ещё больше осложнило кадровые проблемы Украины. Как сообщает британская Daily Telegraph, с момента послабления, введённого примерно два месяца назад, страну покинули около ста тысяч мужчин. Этот отток лишает государство потенциальных будущих новобранцев и уже порождает целый ряд более насущных кадровых проблем, отголоски которых ощущаются по всей украинской экономике. Хотя некоторые из этих мужчин, возможно, намерены вернуться на родину, опыт, накопленный с 2022 года, показывает, что многие из них постараются обосноваться в других странах Европейского союза.

Москва также сталкивается с трудностями при пополнении своей армии вторжения на фоне катастрофических потерь в Украине, которые многократно превышают число погибших во всех других войнах Кремля со времен 1945 года. Первоначально Путин попытался решить эту проблему, объявив частичную мобилизацию в сентябре 2022 года, однако этот шаг оказался чрезвычайно непопулярным и привёл к бегству из страны примерно миллиона молодых россиян. Вместо этого Кремль ввёл систему щедрых финансовых стимулов, включая огромные бонусы за поступление на военную службу и высокие ежемесячные оклады, чтобы привлечь добровольцев, готовых участвовать в украинской войне. Хотя суммы вознаграждений неоднократно приходилось увеличивать, этот подход позволил обеспечивать приток примерно тридцати тысяч новых рекрутов ежемесячно.

Судя по текущей динамике войны, численное преимущество России над Украиной со временем будет только увеличиваться. Это уже ощущается вдоль линии фронта протяженностью около тысячи километров, где российские войска используют бреши в украинской обороне и постепенно продвигаются вперёд на нескольких участках. Хотя войска Путина пока не смогли добиться крупных прорывов, территориальные приобретения России медленно, но неуклонно нарастают.

Наиболее ожесточённые бои в данный момент идут в Донецкой области, где Россия стремится завершить захват Покровска. Если командирам Путина удастся взять город, многие воспримут это как подтверждение правильности кремлевской стратегии — измором добиться победы, опираясь на численное превосходство российской армии. Путин давно убеждён, что способен выиграть войну, просто дождавшись, когда у Запада кончится терпение, и задавив Украину массой своих войск. Всё более хроническая нехватка солдат в Киеве станет для него самым веским доказательством того, что время работает на него.

Для Зеленского сейчас не существует простых решений. Снижение призывного возраста могло бы дать приток новых рекрутов, но также способно вызвать серьёзный удар по моральному духу нации. Реформирование условий военной службы — с введением более надёжной системы ротации и более меритократического подхода к назначению командиров — могло бы помочь восстановить ослабевающее общественное доверие и привлечь больше добровольцев, но на это потребуется время, которого, по правде говоря, у Украины уже почти не осталось.

На данный момент закаленной в боях, но истощенной и уступающей по численности украинской армии ничего не останется, как сохранять оборонительную позицию. Командованию Украины необходимо быть готовым уступать территорию, когда это необходимо для сохранения боеспособности, одновременно стремясь нанести противнику как можно большие потери. Главная цель — выдержать российский натиск до тех пор, пока совокупность тяжёлых потерь на фронте, нарастающих ударов по тылам и углубляющихся экономических трудностей не заставит Путина сесть за стол переговоров.

Перевод NV

Оригинал

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона

Републикация полной версии текста запрещена