Война будет долгой. Какой теперь план у Путина 2 апреля, 10:12 Цей матеріал також доступний українською

Контратака Украины: российские войска бегут из-под Киева, но за Донбасс и Мариуполь идут тяжелейшие бои

1 апреля стало днем бегства российских войск из северных районов Украины, сегодня полностью ликвидированы западный и восточный плацдармы вокруг Киева. Количество уничтоженной и захваченной техники просто не поддается учету, судя по многочисленным фото и видео материалам, речь идет о многих сотнях.

Видео дня

Угроза окружения Киева устранена, и судя по скорости бегства россиян скоро будет освобожден от охвата и Чернигов. По всей северной границе вплоть до Харькова враг откатывается к своей границе.

Россия перебрасывает силы на Донбасс, но и Украина с каждым днем продолжает усиливаться на всех направлениях, причем количество добровольцев по-прежнему превышает штаты воинских частей.

Массированное наступление российских войск продолжается на данный момент исключительно в районе Северодонецк-Рубежное, и Изюм-Барвенково. Враг наносит огневые удары по Донбассу, пытается продавить оборону ударами ракет, артиллерии и новыми танковыми колоннами.

Критическая ситуация сохраняется в Мариуполе.

Очевидно, что Россия продолжает наступать на Донбассе, на Харьковщине и в Мариуполе, а также выстраивает оборону оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей. Также российские войска удерживают позиции под Харьковом.

Судьба Украины решается сейчас на полях сражений

Апрель будет месяцем ожесточенных сражений в южных и восточных областях.

Надо быть реалистами — несмотря на победы и разгром россиян под Киевом, российская армия остается серьезным противником, и сохраняет большое превосходство в технике, боеприпасах, авиации, ракетных войсках. Потери своих войск Путин надеется компенсировать вербовкой контрактников.

Судьба Украины, ее государственность, границы, жизни миллионов наших граждан — все это решается сейчас на полях сражений.

Путин уже проиграл войну политически, информационно и экономически, и сделает все, чтобы добиться хотя бы локального военного успеха и максимального захвата украинской земли.

Война будет долгой.

Фото: Цензор.нет

Текст опубликован с разрешения автора

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