Ничего хорошего для нас. О предупреждении военной разведки Нидерландов

Нидерландская служба военной разведки MIVD в ежегодном отчете сообщила о том, что Россия может начать вооруженный конфликт с НАТО в течение года после завершения боевых действий в Украине.

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Наиболее ключевое из этого доклада не то, что РФ может быть готова к ограниченной агрессии против НАТО через год в случае завершения боевых действий с нами. А то, что пока РФ сконцентрирована на войне с нами, то нет ресурсов на другие масштабные авантюры.

И дальше начинается очень большое пространство для спекуляций — если идти по соответствующей логике. Потому что если только Украина говорит об одновременной необходимости завершения войны на приемлемых условиях для нас и как можно скорее, а партнеров, в принципе, устраивает то, что война ограничена территорией Украины, где мы сковываем РФ, под что дается соответствующая помощь, то это ничего хорошего не означает для нас.

Так или иначе — получили хороший урок о нюансах интересов и приоритетов каждого игрока. И это речь о партнере, который довольно активно поддерживает нас ресурсами — в логике «чтобы Украина не проиграла», если быть точными.

Сейчас среди некоторых бытует мнение, что ни через год, ни через десять Россия не будет нападать на территорию НАТО. Но никогда не говори никогда: мы уже так дважды обожглись — в 2014 и в 2022-м годах. Ситуация с безопасностью в мире сейчас меняется не в пользу сохранения остатков стабильности в Европе.

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Текст опубликован с разрешения автора

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