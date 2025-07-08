О дронах, обстрелах и ситуации на фронте. Чего ждать в ближайшее время

В течение первой недели июля наблюдали уже стандартную тактику осуществления массированных концентрированных налетов, после непродолжительных пауз — накопления

Первая неделя июля сохранила высокие показатели применения противником воздушных средств поражения типа дрон. Хотя абсолютных рекордов по общему количеству за весь период установлено не было, но были суточные рекорды, в частности, в категории Shahed-136/Гербера/Пародия.

Но традиционно начну с обзора применения противником fpv-дронов.

В течение первой недели июля российские оккупационные войска применили около 5 500 fpv-дронов. С некоторых пор это становится довольно среднестатистическим показателем у врага по применению этой компоненты. Максимальное число запущенных россиянами fpv-дронов в течение суток составило немногим более 1 300, что не является рекордом, но очень высокий суточный показатель.

Результатом налетов стало 280 попаданий в цель

Очевидно, что недостатка в fpv-дронах россияне не ощущают, однако масштабирования их применения пока не фиксируется.

По ББ Ланцет традиционно серьезных изменений не произошло, и российские оккупационные войск применили в течение недели немногим более 50 штук данного типа.

Дроны-камикадзе Молния-2 за первую неделю июля были применены в количестве около 100 штук.

Ударные дроны Привет-82 в течение этой недели применялись в незначительном, единичном количестве.

Применение дронов-камикадзе/дронов-приманок Shahed-136/Гербера/Пародия, то за первую неделю июля показали суточный рекорд налетов — 539 дрона в ночь на 4 июля, хотя сама неделя не стала рекордной — 1 391.

Результатом налетов стало 280 попадания в цель, что составляет 20% от общего количества примененных средств.

В течение первой недели июля мы так же наблюдали уже стандартную тактику осуществления массированных концентрированных налетов, после непродолжительных пауз — накопления. В настоящее время накопительный процесс осуществлялся с 6 июля, что позволило врагам по состоянию на сегодня накопить около 250 дронов комбинированного типа. Это может говорить о том, что в ближайшие дни российские оккупационные войска готовят очередной налет.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал